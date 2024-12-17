Новый сезон «Цифрового ликбеза» расскажет о безопасных онлайн-покупках и поиске работы для подростков

АНО «Цифровая экономика» и «Авито» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

В новом цикле уроков главные герои роликов — Ряпушка Варя и Налим Максим — научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. В основу новых серий были взяты идеи сценариев от Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна — школьников из Анапы и Ростовской области.

«Новые серии «Цифрового ликбеза» были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», — говорит Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

Проект верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания», предназначен для возрастной категории 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.

Найти новые ролики можно на главной странице проекта «Цифровой ликбез»