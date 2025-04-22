Для решения кадровых вызовов организован «Первый Национальный Чемпионат розничных профессий»

По данным «Авито Работы», в I квартале 2025 года средние предлагаемые зарплаты в этом сегменте выросли на 14%, до 55 675 руб./мес., по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Спрос на квалифицированных специалистов в этой сфере остается высоким.

Для решения кадровых вызовов был организован «Первый Национальный Чемпионат розничных профессий», который нацелен на популяризацию и повышение статуса профессий в розничной торговле, а также на развитие профессиональных навыков. Чемпионат предоставляет платформу для обмена опытом и знаниями между ведущими представителями отрасли и объединяет розничные сети страны для выявления и поддержки лучших специалистов.

«Авито Работа» играет ключевую роль в организации и проведении чемпионата, предоставив всем компаниям-участницам брендспейсы — готовые лендинги на платформе для презентации HR-бренда. Это решение позволяет работодателям не только размещать вакансии, но и рассказывать о карьерных возможностях и преимуществах работы в компании. Кроме того, на платформе размещено около 300 тысяч актуальных вакансий в сфере розничной и оптовой торговли.

18—19 апреля на ВДНХ в Москве собрались 100 финалистов Чемпионата из 20 с лишним городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Барнаул, Пермь, Омск, Воронеж, Екатеринбург, Тюмень и др. Участники пяти номинаций — кассиры, работники торгового зала, продавцы-консультанты, комплектовщики складов и директора магазинов — продемонстрировали профессиональное мастерство в условиях, максимально приближенных к реальной работе. Серия отборочных туров состоялась в феврале текущего года, в них компании-участники («Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Чижик», «Азбука вкуса», «Spar» и др.) из почти 300 тысяч претендентов определили лучших сотрудников в своих дисциплинах.

В рамках отраслевой конференции спикеры представили актуальные тренды и тенденции рынка труда в ретейле. Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы», поднимал вопрос стратегического выбора в рекрутменте: нанять или удержать. Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, рассказала об оптимизации рекрутинга через инструменты временной занятости и подработки. Николай Симбирцев, руководитель b2b-маркетинга, поделился с участниками, как составить резюме, чтобы оно привлекало внимание работодателей. Платформа представила специализированные инструменты для работодателей, позволяющие оптимизировать процессы подбора персонала. А для соискателей — сервисы, упрощающие процесс создания резюме.

«Участие в Чемпионате — это возможность не только поддержать профессиональное сообщество, но и внести реальный вклад в развитие кадрового потенциала российского ретейла, — отмечает Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работы». — Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать людям находить работу, которая будет приносить им удовлетворение, а бизнесу — предоставлять доступ к лучшим специалистам».



