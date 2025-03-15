В России запустили проект в поддержку бездомных животных

С 20 марта в кинотеатрах начнут показывать семейный фильм «Пальма 2», который расскажет историю овчарки Пальмы и медвежонка по имени Мансур. К премьере «Авито» и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству.

В специальном разделе на сайте можно узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку, а также пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов теста участникам будет предложена подборка объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.