В Татарстане утвердили даты санитарно-экологического двухмесячника
С 1 апреля по 31 мая в Татарстане пройдет санитарно-экологический двухмесячник. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Контроль за ситуацией будет осуществляться с использованием современных технологий — через ГИС «Народный контроль» и мобильное приложение «Школьный экопатруль». Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
Муниципальным руководителям поручено до 20 марта разработать и утвердить планы по очистке подведомственных территорий, а также создать оперативные штабы для координации работ.
В рамках двухмесячника планируется провести комплексную санитарную очистку территорий, обеспечить надлежащее содержание полигонов ТБО и скотомогильников, ликвидировать несанкционированные свалки отходов животноводческих комплексов.
По результатам прошлогоднего двухмесячника в республике удалось устранить половину несанкционированных свалок, что демонстрирует эффективность проводимых мероприятий.
Цифры и факты о санитарно-экологическом двухмесячнике-2024 — в материале «Реального времени».
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