В Татарстане утвердили даты санитарно-экологического двухмесячника

Фото: Динар Фатыхов

С 1 апреля по 31 мая в Татарстане пройдет санитарно-экологический двухмесячник. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Контроль за ситуацией будет осуществляться с использованием современных технологий — через ГИС «Народный контроль» и мобильное приложение «Школьный экопатруль». Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Муниципальным руководителям поручено до 20 марта разработать и утвердить планы по очистке подведомственных территорий, а также создать оперативные штабы для координации работ.



В рамках двухмесячника планируется провести комплексную санитарную очистку территорий, обеспечить надлежащее содержание полигонов ТБО и скотомогильников, ликвидировать несанкционированные свалки отходов животноводческих комплексов.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По результатам прошлогоднего двухмесячника в республике удалось устранить половину несанкционированных свалок, что демонстрирует эффективность проводимых мероприятий.



Цифры и факты о санитарно-экологическом двухмесячнике-2024 — в материале «Реального времени».

Матвей Гавриков