Подведены итоги масштабного конкурса «Бизнес Прорыв 2025»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Бизнес Прорыв 2025». Событие, собравшее более 1000 участников со всей России, стало значимой вехой в развитии предпринимательского сообщества страны.

Победители в ключевых номинациях

Конкурс, объединивший лидеров бизнеса из разных отраслей, определил победителей в нескольких стратегических направлениях.

Упомянем лишь некоторые из них.

В номинации «PR прорыв» победу одержала Евгения Сонц, основатель pr-агентства ApPRove. За 25-летний опыт работы в сфере PR она создала методологию продвижения личных брендов владельцев бизнеса, существенно повлияв на развитие отрасли в целом.

Дмитрий Ториков стал победителем в номинации «Финансовый прорыв». Его экспертиза в области финансовой аналитики и управления рисками, подтвержденная победой в премии Investment Leaders Award 2022, а также активное участие в качестве члена жюри престижных премий подчеркивают значимость его достижений в финансовом секторе.

Звание «Руководитель года» получил Шалва Кабоснидзе, отмеченный за выдающиеся достижения в создании и развитии бизнеса с нуля. Его инновационные технические решения в сфере бурения скважин и научные публикации демонстрируют успешное сочетание практического опыта с исследовательским подходом.

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса.

Экспертная оценка

Выбор победителей осуществлялся авторитетным жюри, в состав которого вошли:

— Виктор Лебедев, основатель международной компании SPL

— Александр Мельников, владелец холдинга Melnikov Group

— Александр Литвин, эксперт по развитию бизнеса и управлению проектами

Полный список жюри опубликован на сайте конкурса.



«Бизнес Прорыв 2025», ставший одной из крупнейших национальных площадок для признания достижений в предпринимательстве, существенно превзошел масштабы предыдущих лет. Конкурс собрал рекордное количество участников и привлек внимание более миллиона человек через различные медиа-каналы, что подтверждает растущий интерес к развитию предпринимательства в России.



