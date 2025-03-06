Международный фестиваль Silver Mercury выходит в регионы

Фото: Предоставлено пресс-службой Silver Mercury

Одна из самых авторитетных премий в сфере маркетинга и рекламы — Silver Mercury — впервые выходит за пределы Москвы, запуская региональные конкурсы, победители которых получат шанс представить свои проекты на главном международном фестивале.

Главная цель Silver Mercury Regions — показать разнообразие рекламного рынка в России и доказать, что регионы богаты талантами и обладают уникальными возможностями для развития. Это не просто фестиваль, это амбициозное событие, которое поднимает уровень креативных индустрий в российских регионах.

Казань станет столицей Silver Mercury в ПФО, и именно здесь пройдет финальное офлайн-голосование за работы, вошедшие в шорт-лист фестиваля. Десятки членов жюри и сотни участников съедутся в наш город 17 апреля 2025 года.

В качестве жюри выступают эксперты федерального уровня, судьи международных креативных фестивалей, а также зарекомендовавшие себя в федеральной креативной повестке эксперты локальных рынков Самары, Нижнего Новгорода и, конечно, Казани.

Одновременно с этим 17 апреля пройдет масштабная маркетинговая конференция с участием популярных федеральных экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге, креативе, SMM digital и event. Здесь же пройдет и церемония награждения.

«Регионы Приволжья всегда выделялись среди остальных регионов своей самобытностью, экономическим потенциалом и смешением культур. Последнее, в свою очередь, мотивирует и усиливает внутреннюю потребность в культурной локализации. Как следствие, мы наблюдаем рост креативных проектов в абсолютно разных сферах и огромный интерес к креативным профессиям. Фестиваль Silver Mercury создает возможность для развития креативности в регионах и выделяет маркетинговые и креативные профессии за пределами сферы искусства. Тем самым проведение подобных фестивалей, безусловно, является важным инструментом для экономического, культурного и социального развития региона», — считает Булат Салаватов, управляющий директор брендингового агентства COMPASS и коммуникационного агентства Promo S.

Победители SM Regions получат не только признание, но и возможность попасть во второй этап голосования федеральной премии Silver Mercury в мае.

Участвовать в премии могут как прямые рекламодатели (бизнес, НКО, вузы, СМИ, государственные структуры), так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event-, PR— и коммуникационные агентства.