Турнир «Бизнес на одном листе» собрал 60 семей Казани

29 марта в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялся финал образовательного проекта — семейного турнира «Бизнес на одном листе». На протяжении четырех отборочных этапов 60 семей (120 участников — дети и их родители) соревновались в решении реальных бизнес-кейсов, чтобы попасть в финал, где семь семей боролись за главный кубок победителя.

В течение двух месяцев участники отборочных этапов осваивали финансовую грамотность, учились строить бизнес-модели и вести расчеты, развивали навыки переговоров и стратегического мышления, пробовали принимать управленческие решения в условиях ограниченных ресурсов.

Турнир объединил учащихся и родителей из образовательных учреждений: Российского движения детей и молодежи «Движение первых», многопрофильного лицея «Унбер», Aurora Gymnasium, гимназии №183, а также команды из Зеленодольска.

«Бизнес на одном листе» доказал: предпринимательские навыки можно осваивать весело и всей семьей! Участники не только получили новые знания, но еще: укрепили семейные связи через совместную работу, создали атмосферу доверия между поколениями, поняли ценность командной работы и взаимной поддержки.

Семьи-победители увезли домой памятные кубки, а все финалисты получили сертификаты и фирменные кубки «Монета возможности». Но самыми ценными стали отзывы участников:

«Такие мероприятия должны проходить в каждом городе, чтобы дети учились предпринимательству и понимали, чего хотят в жизни!»

«Дети учатся быть взрослыми, а родители — лучше понимать своих детей. Хочется, чтобы в него играл каждый!»

Игровой формат — лучший способ сплотить семью и освоить важные навыки вместе.