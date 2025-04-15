Обнародованы шорт-листы претендентов на победу премии WHERETOEAT RUSSIA 2025
22 апреля состоится Всероссийская церемония награждения лауреатов ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2025. На церемонии награждения объявят рейтинг лучших заведений России, а также победителей в специальных номинациях.
География премии: лучшие рестораны России от Калининграда до Владивостока.
В шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA 2025 вошли рестораны из 18 городов, представляющие гастрономическое богатство страны:
- Москва — 46 ресторанов
- Северо-Запад — 22 ресторана
- Центр — 9 ресторанов
- Татарстан — 5 ресторанов
- Сибирь — 5 ресторанов
- Урал — 5 ресторанов
- Дальний Восток — 3 ресторана
- Юг — 10 ресторанов
Обнародованы шорт-листы претендентов на победу в основных специальных номинациях. Списки номинантов представлены в алфавитном порядке.
Шорт-лист спецноминации «Шеф-повар года»:
- Алексей Алексеев, Futurist, Inner, Itameshi, Санкт-Петербург
- Николай Бобров, Tunguska, Красноярск
- Никанор Виейра, Olluco, Москва
- Дмитрий Голенин, Sage, Москва
- Артём Гребенщиков, BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург
- Мирко Дзаго, BRO&N, Onest, «Аист», Москва
- Марат Калайджян, Big Wine Freaks, «За Крышей», «Муся и Второе», «На Вина!», Москва
- Владимир Мухин, White Rabbit Family, Москва
- Иван Фролухин, Duo Band, Санкт-Петербург
- Андрей Шмаков, Savva, Москва
Шорт-лист спецноминации «Сомелье года»:
- Вероника Вильчик, Birch, Osteria Betulla, Porto 19, Санкт-Петербург
- Светлана Добрынина, Selfie, Москва
- Мария Каримова, Ryotei, Краснодар
- Дмитрий Кизеев, Probka Family, Санкт-Петербург
- Дмитрий Кипелкин, Lucky Group, Москва
- Максим Кочнев, «Баран-Рапан», Сочи
- Евгения Назимова, Jun, Maya, Москва
- Сергей Подпорин, LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону
- Олеся Соболева, SADKO, Красноярск
- Мария Сюкрина, Oltremare, Москва
- Вячеслав Уваров, BerezkaGroup, Нижний Новгород
Шорт-лист спецноминации «Кондитер года»:
- Алексей Браташов, GT Group, Москва
- Вероника Вишнякова, «Гастроли», «Гады, крабы и вино», «Сойка», ENGELS, Екатеринбург
- Алексей Гребенщиков, BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург
- Анна Красовская, Кондитерская Анны Красовской, Санкт-Петербург
- Елена Набиуллина, «Гараж», «Наркомфин», «Пафос», Москва
- Стас Пауль, Duo Band, Санкт-Петербург
- Фатима Салех, Historia, Lumicino, Sartoria Lamberti, Москва
- Дарья Терешенок-Кожуховская, LEA, «Поле», Москва
- Юлия Туцкая, Pinskiy & Co, Москва
- Дарья Шмарова, Londri, Москва
Шорт-лист спецноминации «Бар года»:
- Butler The Japanese Bar, Москва
- El Copitas Bar, Санкт-Петербург
- Fresca, Тюмень
- humble. Social Club + Bar, Иркутск
- More, Казань
- Nobody Knows I Suppose, Новосибирск
- Nola Jazz Bar, Санкт-Петербург
- Silencio, Москва
- The Bix, Москва
- «Архитектор», Санкт-Петербург
- «Медные Трубы», Нижний Новгород
Шорт-лист спецноминации «Выбор СМИ»:
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск
- «19», Нижний Новгород
- BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург
- Drevå, Санкт-Петербург
- Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург
- Inner, Санкт-Петербург
- Olluco, Москва
- Padron, Москва
- Ryotei, Краснодар
- Sage,Москва
Ирина Тиусонина, генеральный продюсер Премии WHERETOEAT: «2025 год — это время амбиций, открытий и перемен. Мы находимся в точке роста, когда гастрономия становится как частью культурной повестки, так и одним из двигателей туризма и международного признания.
Там, где раньше ждали только вкус, теперь рождаются идеи — рестораны становятся точками притяжения для мысли, вкуса и культурного обмена. Премия WHERETOEAT фиксирует важные этапы развития индустрии, задает стандарты и помогает каждому участнику расти.
Каждая номинация, каждая победа — это шаг вперёд. Это возможность осмыслить, вдохновиться и вновь задать себе вопрос: «А куда мы движемся дальше?»
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