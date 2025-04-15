Обнародованы шорт-листы претендентов на победу премии WHERETOEAT RUSSIA 2025

22 апреля состоится Всероссийская церемония награждения лауреатов ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2025. На церемонии награждения объявят рейтинг лучших заведений России, а также победителей в специальных номинациях.



География премии: лучшие рестораны России от Калининграда до Владивостока.

В шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA 2025 вошли рестораны из 18 городов, представляющие гастрономическое богатство страны:

Москва — 46 ресторанов

Северо-Запад — 22 ресторана

Центр — 9 ресторанов

Татарстан — 5 ресторанов

Сибирь — 5 ресторанов

Урал — 5 ресторанов

Дальний Восток — 3 ресторана

Юг — 10 ресторанов

Обнародованы шорт-листы претендентов на победу в основных специальных номинациях. Списки номинантов представлены в алфавитном порядке.

Шорт-лист спецноминации «Шеф-повар года»:

Алексей Алексеев, Futurist, Inner, Itameshi, Санкт-Петербург

Николай Бобров, Tunguska, Красноярск

Никанор Виейра, Olluco, Москва

Дмитрий Голенин, Sage, Москва

Артём Гребенщиков, BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург

Мирко Дзаго, BRO&N, Onest, «Аист», Москва

Марат Калайджян, Big Wine Freaks, «За Крышей», «Муся и Второе», «На Вина!», Москва

Владимир Мухин, White Rabbit Family, Москва

Иван Фролухин, Duo Band, Санкт-Петербург

Андрей Шмаков, Savva, Москва

Шорт-лист спецноминации «Сомелье года»:

Вероника Вильчик, Birch, Osteria Betulla, Porto 19, Санкт-Петербург

Светлана Добрынина, Selfie, Москва

Мария Каримова, Ryotei, Краснодар

Дмитрий Кизеев, Probka Family, Санкт-Петербург

Дмитрий Кипелкин, Lucky Group, Москва

Максим Кочнев, «Баран-Рапан», Сочи

Евгения Назимова, Jun, Maya, Москва

Сергей Подпорин, LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону

Олеся Соболева, SADKO, Красноярск

Мария Сюкрина, Oltremare, Москва

Вячеслав Уваров, BerezkaGroup, Нижний Новгород

Шорт-лист спецноминации «Кондитер года»:

Алексей Браташов, GT Group, Москва

Вероника Вишнякова, «Гастроли», «Гады, крабы и вино», «Сойка», ENGELS, Екатеринбург

Алексей Гребенщиков, BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург

Анна Красовская, Кондитерская Анны Красовской, Санкт-Петербург

Елена Набиуллина, «Гараж», «Наркомфин», «Пафос», Москва

Стас Пауль, Duo Band, Санкт-Петербург

Фатима Салех, Historia, Lumicino, Sartoria Lamberti, Москва

Дарья Терешенок-Кожуховская, LEA, «Поле», Москва

Юлия Туцкая, Pinskiy & Co, Москва

Дарья Шмарова, Londri, Москва

Шорт-лист спецноминации «Бар года»:

Butler The Japanese Bar, Москва

El Copitas Bar, Санкт-Петербург

Fresca, Тюмень

humble. Social Club + Bar, Иркутск

More, Казань

Nobody Knows I Suppose, Новосибирск

Nola Jazz Bar, Санкт-Петербург

Silencio, Москва

The Bix, Москва

«Архитектор», Санкт-Петербург

«Медные Трубы», Нижний Новгород

Шорт-лист спецноминации «Выбор СМИ»:

0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск

«19», Нижний Новгород

BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург

Drevå, Санкт-Петербург

Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург

Inner, Санкт-Петербург

Olluco, Москва

Padron, Москва

Ryotei, Краснодар

Sage,Москва





Ирина Тиусонина, генеральный продюсер Премии WHERETOEAT: «2025 год — это время амбиций, открытий и перемен. Мы находимся в точке роста, когда гастрономия становится как частью культурной повестки, так и одним из двигателей туризма и международного признания.

Там, где раньше ждали только вкус, теперь рождаются идеи — рестораны становятся точками притяжения для мысли, вкуса и культурного обмена. Премия WHERETOEAT фиксирует важные этапы развития индустрии, задает стандарты и помогает каждому участнику расти.

Каждая номинация, каждая победа — это шаг вперёд. Это возможность осмыслить, вдохновиться и вновь задать себе вопрос: «А куда мы движемся дальше?»