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Обнародованы шорт-листы претендентов на победу премии WHERETOEAT RUSSIA 2025

14:01, 15.04.2025

22 апреля состоится Всероссийская церемония награждения лауреатов ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2025. На церемонии награждения объявят рейтинг лучших заведений России, а также победителей в специальных номинациях.

География премии: лучшие рестораны России от Калининграда до Владивостока.

В шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA 2025 вошли рестораны из 18 городов, представляющие гастрономическое богатство страны:

  • Москва — 46 ресторанов
  • Северо-Запад — 22 ресторана
  • Центр — 9 ресторанов
  • Татарстан — 5 ресторанов
  • Сибирь — 5 ресторанов
  • Урал — 5 ресторанов
  • Дальний Восток — 3 ресторана
  • Юг — 10 ресторанов

Обнародованы шорт-листы претендентов на победу в основных специальных номинациях. Списки номинантов представлены в алфавитном порядке.

Шорт-лист спецноминации «Шеф-повар года»:

  • Алексей Алексеев, Futurist, Inner, Itameshi, Санкт-Петербург
  • Николай Бобров, Tunguska, Красноярск
  • Никанор Виейра, Olluco, Москва
  • Дмитрий Голенин, Sage, Москва
  • Артём Гребенщиков, BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург
  • Мирко Дзаго, BRO&N, Onest, «Аист», Москва
  • Марат Калайджян, Big Wine Freaks, «За Крышей», «Муся и Второе», «На Вина!», Москва
  • Владимир Мухин, White Rabbit Family, Москва
  • Иван Фролухин, Duo Band, Санкт-Петербург
  • Андрей Шмаков, Savva, Москва

Шорт-лист спецноминации «Сомелье года»:

  • Вероника Вильчик, Birch, Osteria Betulla, Porto 19, Санкт-Петербург
  • Светлана Добрынина, Selfie, Москва
  • Мария Каримова, Ryotei, Краснодар
  • Дмитрий Кизеев, Probka Family, Санкт-Петербург
  • Дмитрий Кипелкин, Lucky Group, Москва
  • Максим Кочнев, «Баран-Рапан», Сочи
  • Евгения Назимова, Jun, Maya, Москва
  • Сергей Подпорин, LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону
  • Олеся Соболева, SADKO, Красноярск
  • Мария Сюкрина, Oltremare, Москва
  • Вячеслав Уваров, BerezkaGroup, Нижний Новгород

Шорт-лист спецноминации «Кондитер года»:

  • Алексей Браташов, GT Group, Москва
  • Вероника Вишнякова, «Гастроли», «Гады, крабы и вино», «Сойка», ENGELS, Екатеринбург
  • Алексей Гребенщиков, BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург
  • Анна Красовская, Кондитерская Анны Красовской, Санкт-Петербург
  • Елена Набиуллина, «Гараж», «Наркомфин», «Пафос», Москва
  • Стас Пауль, Duo Band, Санкт-Петербург
  • Фатима Салех, Historia, Lumicino, Sartoria Lamberti, Москва
  • Дарья Терешенок-Кожуховская, LEA, «Поле», Москва
  • Юлия Туцкая, Pinskiy & Co, Москва
  • Дарья Шмарова, Londri, Москва

Шорт-лист спецноминации «Бар года»:

  • Butler The Japanese Bar, Москва
  • El Copitas Bar, Санкт-Петербург
  • Fresca, Тюмень
  • humble. Social Club + Bar, Иркутск
  • More, Казань
  • Nobody Knows I Suppose, Новосибирск
  • Nola Jazz Bar, Санкт-Петербург
  • Silencio, Москва
  • The Bix, Москва
  • «Архитектор», Санкт-Петербург
  • «Медные Трубы», Нижний Новгород

Шорт-лист спецноминации «Выбор СМИ»:

  • 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск
  • «19», Нижний Новгород
  • BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург
  • Drevå, Санкт-Петербург
  • Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург
  • Inner, Санкт-Петербург
  • Olluco, Москва
  • Padron, Москва
  • Ryotei, Краснодар
  • Sage,Москва

Ирина Тиусонина, генеральный продюсер Премии WHERETOEAT: «2025 год — это время амбиций, открытий и перемен. Мы находимся в точке роста, когда гастрономия становится как частью культурной повестки, так и одним из двигателей туризма и международного признания.

Там, где раньше ждали только вкус, теперь рождаются идеи — рестораны становятся точками притяжения для мысли, вкуса и культурного обмена. Премия WHERETOEAT фиксирует важные этапы развития индустрии, задает стандарты и помогает каждому участнику расти.

Каждая номинация, каждая победа — это шаг вперёд. Это возможность осмыслить, вдохновиться и вновь задать себе вопрос: «А куда мы движемся дальше?»

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