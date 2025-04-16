Казань станет рекламной столицей ПФО

17 апреля в городе состоится международный фестиваль маркетинга и рекламы Silver Mercury Regions.

Одна из самых авторитетных премий в сфере маркетинга и рекламы — Silver Mercury — впервые выходит за пределы Москвы, запуская региональные конкурсы, победители которых получат шанс представить свои проекты на международном фестивале.

Главная цель Silver Mercury Regions — показать разнообразие рекламного рынка в России и доказать, что регионы богаты талантами и обладают уникальными возможностями для развития. Это амбициозное событие, которое поднимает уровень креативных индустрий в российских регионах.

Казань станет столицей Silver Mercury в ПФО, и именно здесь пройдет финальное офлайн голосование за работы, вошедшие в шорт-лист фестиваля. Десятки членов жюри и сотни участников съедутся в столицу Республики Татарстан 17 апреля 2025 года.

Победители SM Regions получат не только признание, но и возможность попасть во второй этап голосования федеральной премии Silver Mercury в мае. Участвовать в премии могут как прямые рекламодатели (бизнес, НКО, вузы, СМИ, государственные структуры), так и маркетинговые, брендинговые, рекламные, event, PR и коммуникационные агентства.

Одновременно с этим пройдет масштабная маркетинговая конференция с участием популярных федеральных экспертов в маркетинге, коммуникациях, брендинге, креативе, SMM digital и event. Здесь же пройдет и церемония награждения.

В рамках маркетинговой конференции будут проведены лекции, круглые столы и панельные дискуссии на актуальные темы. Программа конференции Silver Mercury Regions будет проходить 17 апреля на площадке «ИТ-Парк» (г. Казань, ул. Петербургская, 52). Среди спикеров — известные федеральные эксперты в сфере маркетинга, рекламы, брендинга, digital, event и SMM:

Григорий Шанаев (лекция «Смех да и только! Антирейтинг современного маркетинга»),

Борис Сорокин (лекция «Креативная эффективность (и что за ней стоит)»),

Сергей Леликов (лекция «Маркетинг — это секс за деньги, брендинг — по любви»),

Валентин Васин (лекция «Digital сожрал 70% рекламных бюджетов и другие тренды 2024 года»),

круглый стол «Маркетинг и ИИ: перспективы будущего» (модератор — Елена Лукина),

круглый стол «Коммуникации брендов в эпоху рефлексии и новой искренности» (модератор — Ирина Рябова),

круглый стол «Системная работа над антикризисными коммуникациями» (модератор — Николай Быбин).

Завершит насыщенный день фестиваля торжественная церемония награждения победителей и призеров Silver Mercury Regions. Она начнется в 19.00 в Artplay Media (г.Казань, ул. Пушкина, 17).