Ирина Хакамада, Георгий Лобушкин и Алексей Ткачук: раскрыт спикерский состав TgConf 20 марта

Номинант Нобелевской премии мира и кандидат в президенты России 2004 года Ирина Хакамада станет хедлайнером образовательной программы конференции о продвижении в Telegram TgConf 20 марта.

На TgConf Ирина поделится своими взглядами на лидерство, баланс, бизнес и развитие личности в современном мире. Ее нестандартный подход к решению жизненных задач обещает зарядить зрителей энергией и мотивацией.

Кроме нее, выступающими станут более 30 экспертов в области крипты, digital-маркетинга и продаж через Telegram. В состав спикеров входит бывший пресс-секретарь Павла Дурова и известный медиаменеджер Георгий Лобушкин, SMM-стратег и создатель блога Dnative.ru Алексей Ткачук, сооснователь Blum Владимир Смеркис и другие известные выступающие.

Часовая лекция от Алексея Ткачука про SMM из трех букв:

Алексей Ткачук расскажет про SMM и привлечение аудитории. Вот несколько тем, которые спикер затронет в своем выступлении:

UGC в Telegram — лучшее, что есть в SMM.

Offline SMO — как привлекать аудиторию из офлайна в онлайн.

Ключевые ошибки в планировании. SMM-KPI — бизнесовые показатели от SMM.

SMM-тренды — 2025.

Отметим, что TgConf ориентирована на профессионалов, занимающихся продвижением в Telegram: владельцев и авторов каналов, специалистов по настройке Tg Ads, менеджеров по посевам и разработчиков Telegram Mini Apps.