В Казани выступит группа «Кино» с программой «История этого мира»

Фото: Максим Платонов

6 марта в Казани выступит группа «Кино» (6+). В «Татнефть Арене» она представит обновленную программу «История этого мира».

Напомним, группа воссоединилась три года назад. Теперь Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров едут в новый тур по России и снова сыграют в Москве, Петербурге и других городах.

— Песни «Кино» для миллионов людей стали саундтреком всей жизни. И для нас самих в первую очередь. И мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана. Поэтому программа называется «История этого мира». Это, кстати, цитата из малоизвестной песни «Вопрос», — говорит продюсер группы Александр Цой.

Напомним, группа «Кино» выступала в Казани на фестивале «СоТворение» в сентябре 2023-го. Как это было — в репортаже «Реального времени».