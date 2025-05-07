Казань ждет участников Международного форума Торгово-промышленных палат стран ОИС

Ровно через неделю в Казани стартует Международный форум торгово-промышленных палат стран Организации исламского сотрудничества в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: предоставлено пресс-службой Торгово-промышленной палаты РТ

Организатором форума выступает Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Торгово-промышленная палата Татарстана. Количество зарегистрированных участников на юбилейный, V Международный форум ТПП стран ОИС в этом году превысило 250 человек.

Масштабный форум проводится в столице Татарстана с 2021 года. В первый год проведения участниками стали более 100 человек. Тогда в Казань приехало девять представителей зарубежных ТПП. В этом году организаторы ожидают гостей из 20 зарубежных стран. Наряду с традиционными участниками из Узбекистана, ОАЭ, Турции, Афганистана, Ирана и др. в этом году впервые организаторы ожидают участников из Сенегала, Сербии, Омана.

Открытие форума и пленарная дискуссия по обмену лучшими практиками торгово-промышленных палат пройдет на площадке ТПП РТ. Здесь же запланирована дискуссия на тему «Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Далее деловая программа форума продолжится на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках трека «Деловые объединения» в общей программе KazanForum 2025.

На площадке МВЦ «Казань Экспо» запланировано проведение четырех сессий: «Промышленный туризм: новое направление социально-экономического сотрудничества стран ОИС», «Влияние циклической экономики и «зеленых» проектов на развитие России и стран ОИС», «Международный коммерческий арбитраж в странах ОИС», «Экспорт цифровых продуктов для умных городов: от идеи до выхода на глобальный рынок».

Для делегаций зарубежных торгово-промышленных палат предусмотрена расширенная программа пребывания: представители делегаций примут активное участие не только в деловой программе KazanForum 2025, но и познакомятся с инфраструктурой нашего региона, проведут ряд рабочих встреч, B2B-переговоры на площадке форума с целью укрепления деловых контактов и поиска новых партнеров для дальнейшего сотрудничества.

На площадке Международной выставочной экспозиции Russia Halal Expo будет установлен коллективный стенд Международного форума ТПП, в рамках которого будут презентованы условия и возможности всей развитой системы палат. Стенд будет располагаться во втором павильоне. В рамках деловой программы на стенде запланированы презентации, открытые дискуссии, встречи.