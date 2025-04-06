Эксперт поделилась советами по открытию бизнеса в бьюти-индустрии

В марте 2025 года спрос на услуги мастеров в сфере красоты вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Авито Услуг. Наибольший рост наблюдается в категории мастеров по оформлению бровей и ресниц — +46% год к году. Елена Куплинова, руководитель отдела B2B-маркетинга Авито Услуг, рассказала о том, как создать личный бренд профессионала и эффективно использовать онлайн-платформу для продвижения.

Поиск своих индивидуальных черт

Первый шаг — тщательно проанализировать себя как мастера. Важно выявить свои сильные стороны и то, что отличает вас от других специалистов. Это может быть редкая услуга, уникальная техника выполнения процедур или индивидуальный стиль работы. Понимание этих факторов позволит вам выделиться среди конкурентов и привлечь целевую аудиторию.

Налаживание контактов и партнерства

Связи в бьюти-индустрии играют важную роль в развитии бизнеса. Участие в совместных проектах с другими специалистами, проведение мастер-классов и вебинаров помогает расширить круг клиентов и укрепить репутацию. Специализированные мероприятия, такие как выставки и конференции, особенно полезны для продвижения и создания новых контактов, которые могут стать основой для долгосрочного сотрудничества.

Непрерывное совершенствование и получение знаний

Для успешной работы в быстро меняющейся бьюти-сфере необходимо постоянно совершенствовать навыки. Курсы повышения квалификации, участие в тренингах, отслеживание новых трендов и технологий — все это поможет не только поддерживать актуальность услуг, но и повысить уровень профессионализма. Постоянное развитие и освоение новых методов работы поднимет вашу ценность и даст возможность предлагать клиентам востребованные решения.

Всегда будьте на связи с клиентами

Качественное обслуживание — это лишь часть успешного дела. Важно поддерживать связь с клиентами после сеанса и обеспечивать удобство взаимодействия. Регулярно отвечайте на сообщения — оперативность отклика способствует удержанию клиентов. В условиях высокой конкуренции ваша доступность и внимание к запросам могут стать тем фактором, который выделит вас среди других мастеров.

Онлайн-продвижение — это не просто тренд, а реальная возможность развивать свой бизнес. Для тех, кто хочет глубже разобраться в теме, 16 апреля пройдет конференция Авито Услуг, на которой обсудят тренды, современные инструменты и возможности рынка.