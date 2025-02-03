Более 30 спикеров выступят на конференции по продвижению в Telegram

На конференции TgConf, которая состоится 20 марта в Москве соберутся более 3000 участников, среди которых рекламодатели, таргетологи, блогеры, маркетологи и представители крупных компаний. Спикерами мероприятия станут более 30 экспертов в области digital-маркетинга и продвижения в Telegram.

Основные темы конференции

TgConf ориентирована на профессионалов, занимающихся продвижением в Telegram: владельцев и авторов каналов, специалистов по настройке Tg Ads, менеджеров по посевам и разработчиков Telegram Mini Apps. Участников ждут образовательные сессии, премия TgConf Awards, выставка инновационных решений, активный нетворкинг и, конечно, Afterparty для VIP-гостей.

Ярослав Бабушкин — ведущий конференции

Ведущим конференции станет Ярослав Бабушкин — журналист Forbes Russia и автор подкаста «Респиратор Бабушкина». Среди спикеров конференции — практикующие специалисты в своей области, основатели проектов и лидеры мнений, доказавшие свой опыт программному комитету TgConf:



— Дмитрий Форман, Digital-директор компании «Самолет»;

— Павел Калюканов, Product Manager TgStat;

— Марат Шайхетдинов, CEO Clickise и TgConf;

— Сергей Захаров, руководитель направления eCommerce продуктов;

— Феликс Зинатуллин, основатель Церебро, топ-1 агентство по бюджетам на посевах в ВКонтакте;

— Мария Дорвей, основатель рекламного агентства P. Academy, владелец affiliate-команды GTX. А также многие другие лидеры отрасли.

На TgConf Awards назовут лучшие сервисы и компании для продвижения в Telegram

В завершение конференции организаторы подведут итоги TgConf Awards и объявят лучшие компании по итогам нескольких номинаций.

Afterparty пройдет для обладателей VIP-билетов

Вечеринка пройдет в одном из московских баров в сопровождении известного хедлайнера. Минувший год подарил незабываемую атмосферу с группой «Корни», а в этом году на сцене — звездный артист, имя которого пока держится в секрете.



