Евгений Касакин: «Решение поставить коммерческие версии ИИ сотрудникам точно окупится!»

На круглом столе с молодыми предпринимателями обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в бизнесе

Фото: Людмила Губаева

57% компаний в мире интегрировали ИИ в управление бизнес-процессами

В Казани прошел круглый стол «ИИ в бизнесе: кто не успел, тот платит больше». Эксперты с молодыми предпринимателями обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в бизнесе и необходимость как можно скорее начать его использовать. Как говорили опытные спикеры, внедрение инструментов AI в различные бизнес-процессы даст возможность оказаться на гребне волны современного технологичного бизнеса. Делегирование рутинных задач «электронному разуму» позволит экономить время сотрудников и существенно интенсифицировать работу, кратно повысив производительность труда.

Генеральный директор ООО «Аллай.Центр» и ООО «Технологии», резидент ИТ-парка им. Башира Рамеева и инновационного центра «Сколково», основатель платформы для автоматизации SMM Kineiro Евгений Касакин в последние четыре года занимается исследовательской деятельностью в «Сколково». Он поделился опытом и знаниями с молодыми предпринимателями, собравшимися на круглом столе.

— Искусственный интеллект — главный тренд современности, — говорил спикер. —

Компании по всему миру активно внедряют искусственный интеллект, стремясь повысить эффективность и конкурентоспособность. ИИ становится неотъемлемой частью бизнес-процессов, открывая новые горизонты для роста и инноваций. В 2024 году 57% компаний интегрировали ИИ в системы управления бизнес-процессами, что позволило повысить операционную эффективность на 35%.



Касакин объяснил, что это значит на практике: программисты пишут код быстрее, маркетологи почти мгновенно тестируют гипотезу, производственные линии подстраиваются под спрос в реальном времени, консультанты уже имеют готовые решения, пока конкуренты еще только собирают данные.



Кроме того, ИИ снижает порог входа для предпринимателей. Запустить новый продукт теперь можно c меньшими деньгами и командой, а доработка и масштабирование стали доступнее, чем когда-либо.

Три этапа внедрения ИИ на предприятии

Внедрение ИИ в работу компании, как объясняет Евгений Касакин, состоит из трех этапов:

— Первый — предоставление сотрудникам допусков к чат-ботам с ИИ (это могут быть как отечественные, так и зарубежные сервисы). Речь идет в первую очередь о платных подписках, потому что только в них можно в настройках указать запрет на использование данных компании. Только в таком случае компания не будет нарушать закон о конфиденциальности. На втором этапе идет обращение к вендорам технологий ИИ и интеграция с внутренними базами данных и ERP-системами компании. Сотрудники используют такие агенты в основном на этапе принятия решений: формирование отчетов, составление адресных предложений клиентам. И третья фаза — замена какой-либо функции в бизнесе на автоматизацию с помощью искусственного интеллекта. Например, в Kineiro мы заменяем группу SMM-специалистов и маркетологов на мультиагентную систему, которая проходит весь путь пользователя, формирует контент-план, готовит по нему контент и публикует его во всех необходимых социальных сетях и ресурсах.

По его мнению, начинать нужно с каждого конкретного сотрудника и доносить до него информацию о том, что через полгода его прямым конкурентом будет кандидат извне со знанием технологий ИИ.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Техподдержка, маркетинг, закупки — что еще?

Спикер дал рекомендации для малого бизнеса — рассказал, что именно и как могут автоматизировать с помощью ИИ малые компании и микробизнесы.

— Начать нужно с себя, знакомиться с разными коммерческими моделями ИИ. Следующее, что я рекомендую, — поставить сотрудникам чат-интерфейсы искусственного интеллекта на компьютер и телефон. А дальше нужно говорить сотрудникам о том, что через год при оценке их эффективности будет ставиться вопрос о том, как они используют ИИ. Уже сегодня нужно об этом задумываться. Кстати, еще два года назад на Западе разработчика-джуниора не принимали на работу в большинство компаний, если он не использовал ИИ при анализе собственного кода. Потому что он менее эффективен, чем человек, который умеет обращаться с новыми технологиями. Так что — да, решение поставить коммерческие версии ИИ своим сотрудникам однозначно окупится! — рассказал он.

Евгений Касакин перечислил, какие рутинные процессы можно усилить в компании с помощью автоматизации с ИИ уже сегодня: SMМ— и SEO-продвижение, техподдержка, закупочная деятельность и логистика, маркетинг и продажи. Начинать надо прямо сейчас, чтобы не оказаться в арьергарде.

Людмила Губаева