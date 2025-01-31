Выставка «Казань Агро 2025» представит новейшие достижения агропромышленного комплекса

Фото: Предоставлено пресс-службой выставки «Казань Агро»

С 12 по 14 февраля в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет Специализированная сельскохозяйственная выставка достижений агропромышленного комплекса «Казань Агро». Мероприятие, ранее известное как «ТатАгроЭкспо», обновило название и формат, подчеркнув роль Казани как центра инноваций в сельском хозяйстве.

Выставка соберет более 300 участников и 12 000 посетителей из разных регионов России и зарубежья. На выставочной площади будут продемонстрированы достижения растениеводства, животноводства, пищевой промышленности, цифровизации АПК, переработки и других ключевых направлениях отрасли.



В рамках выставки пройдет 2-е соревнование «Агрохакатон», организованное совместно с Казанским государственным аграрным университетом. Четыре студенческие команды из ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум», ГАПОУ «Сабинский аграрный колледж», ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» и ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ в течение двух дней будут соревноваться в умении настраивать и управлять беспилотной сельскохозяйственной техникой.

Особое внимание отведено Science Slam (англ. «научный слэм»), посвященному науке в АПК в контексте студенческих стартапов. Это неакадемический формат научной коммуникации в виде коротких выступлений молодых ученых с рассказами о собственных научных исследованиях. В 2024 году на Science Slam было подано рекордное количество заявок, которые по достоинству оценили жюри и профессиональные эксперты отрасли.

Традиционно выставку посетит раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также представители федеральных и региональных властей, руководители отраслевых организаций и агрохолдингов.

