Международный форум торгово-промышленных палат стран ОИС завершил свою работу

250 участников, 25 зарубежных палат из 20 стран, представители 65 торгово-промышленных палат из 55 регионов России, 10 соглашений о сотрудничестве, четыре сессии в рамках трека «Деловые объединения» при участии более 50 российских и зарубежных спикеров, десятки переговоров и встреч.

. Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

Такими цифрами запомнится юбилейный V Международный форум торгово-промышленных палат стран ОИС, который прошел в рамках KazanForum 2025 с 14 по 16 мая.

Насыщенная трехдневная программа включала в себя не только дискуссии во время сессий на полях KazanForum, а также посещение участниками Театра им. Г. Камала, Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, Казанского вертолетного завода, Казанского государственного энергетического университета, Агропромышленного парка «Казань». Знакомство с промышленным потенциалом и культурными объектами — обязательная часть программы — оказалась одной из самых востребованных.

Роль промышленного туризма также обсудили на сессии «Промышленный туризм: новое направление социально-экономического сотрудничества стран ОИС» в рамках деловой программы трека «Деловые объединения». Кроме того, на полях Форума прошли сессии «Влияние циклической экономики и «зеленых» проектов на развитие России и стран ОИС», «Международный коммерческий арбитраж в странах ОИС», «Экспорт цифровых продуктов для умных городов: от идеи до выхода на глобальный рынок».

Модератором двух сессий выступил президент ТПП РФ Сергей Катырин, на пресс-конференции, посвященной старту Форума он подчеркнул: «Это площадка для диалога всех, кто заинтересован в сотрудничестве независимо от религии или географии. Торгово-промышленная палата России и ТПП Татарстана действуют синхронно, дополняя усилия друг друга».

На встрече с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и руководителями зарубежных палат Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Для Татарстана данное мероприятие — хорошая возможность для демонстрации торгово-промышленного и инвестиционного потенциала нашей республики как региона с развитым предпринимательством, стабильной экономикой и туристической привлекательностью… Для представителей бизнеса — это возможность обсуждать проблемные вопросы и вызовы, формировать предложения по их решению, устанавливать деловые контакты, обмениваться идеями по развитию бизнеса, получать новый опыт».

На полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» председатель ТПП РТ Шамиль Агеев провел переговоры с представителями Казахстана, Азербайджанской Республики, делегацией Исламского Эмирата Афганистан, президентом Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Дакара, делегацией Индии.

С 14 по 16 мая на выставке Russia Halal Expo была организована единая экспозиция Международного форума торгово-промышленных палат, в рамках которой были презентованы условия и возможности всей развитой системы палат, площадь застройки экспозиции составила 80 кв. м.

Партнерами стенда выступили ООО «Натуральное здоровье»; ГК МАСТ; ООО «ТаграС-Холдинг»; ПАО «Банк ПСБ»; ООО КБЭР «Банк Казани»; ООО «ФармМедПолис РТ».

С работой стенда ознакомились заместитель председателя правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллин, раис Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. На стенде были проведены встречи с представителями Сербии, Казахстана, Индии.