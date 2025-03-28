Авито подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту

На Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» (МАФ) Авито и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие туристической инфраструктуры, поддержку малых и средних предприятий (МСП), а также внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта.

В рамках этого стратегического партнерства стороны планируют совместные мероприятия для привлечения туристов в регион, развитие малого и среднего бизнеса и организацию обучающих программ для предпринимателей.



Уже сейчас платформа активно помогает развитию туристического сектора Мурманской области, который привлекает путешественников первозданной природой Заполярья, заповедниками и водопадами, возможностью увидеть северное сияние и оригинальным досугом, в том числе зимней рыбалкой. Аналитики сервиса видят растущий интерес к Арктике, в том числе к Мурманску, которые на сегодняшний день можно отнести к нетрадиционным направлениям внутреннего туризма. Так, число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам 2024 года выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом.



«Сервисы Авито уже стали полноценным инструментом как для туристов, которые могут найти жилье, экскурсии и авто, так и для людей, желающих начать свое дело. В 2024 году количество активных объявлений на Авито в Мурманской области достигло 3,4 миллиона — на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет еще новые горизонты для развития туризма и малого и среднего бизнеса в регионе. Работа уже стартовала, яркий пример — Международный арктический форум и 51-й Мурманский лыжный марафон», — отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.

Правительство Мурманской области выразило уверенность в успешности данного партнерства.

«Мы благодарим компанию за интерес к Мурманской области. Мы надеемся, что партнерские отношения с Авито станут важным шагом к реализации нашей стратегии по развитию экономики региона. Одна из договоренностей — создание поводов, которые помогут привлечь туристов и показать жителям всей России красоту Крайнего Севера. Для этого мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера», — сказала Оксана Николаевна Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.

