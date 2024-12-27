В Москве открывается Клуб работодателей

Платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» и Центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» объявили о создании Клуба работодателей Москвы.

Клуб станет отраслевым сообществом, в которое войдет более 200 столичных компаний из разных сфер экономики города. Учредители планируют организовывать тренинги и мастер-классы для соискателей. Первая встреча и обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы запланированы на начало 2025 года.

В центре «Профессии будущего» работают пять рекрутинговых центров: представители компаний-партнеров проводят первичные собеседования с кандидатами — подходящих приглашают на финальное интервью в компанию. В базе верифицированных кандидатов представлено более 100 тысяч соискателей.

«Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики, а также усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений. Мы верим, что Клуб работодателей Москвы станет площадкой, которая объединит ведущих экспертов рынка труда», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Запуск Клуба работодателей Москвы станет одной из инициатив, реализованных в рамках соглашения о стратегическом партнерстве «Авито Работы» и центра «Профессии будущего», заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.