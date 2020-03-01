«У нас задача — создать такие условия, чтобы спортсмены не захотели покидать Татарстан»

Ильдар Нугманов о том, как, будучи родителем-энтузиастом, превратиться в президента федерации биатлона

Закончившийся чемпионат мира по биатлону не означает завершения сезона в этом виде спорта. На международной арене болельщики продолжают следить за чемпионатом Европы и юниорским «миром», а на арене внутренней ожидаются старты первенства России и 10-й Спартакиады учащихся, к которым сейчас готовятся юные биатлонисты Татарстана. Корреспондент «Реального времени» поговорил о состоянии татарстанского биатлона со старшим тренером сборной РТ Радиком Минуголовым и человеком, единым в трех лицах: спонсором, главным тренером и президентом федерации биатлона республики Ильдаром Нугмановым.

«Мы были 35-ми по России, сейчас уже 17-е»



— Ильдар Гилфанович, кто входит в вашу команду?

— В целом нас немного. Два тренера сидят перед вами, Радик Хамитович, отметивший в начале года свое 55-летие, и я, плюс еще двое сейчас в Саранске на юниорском первенстве страны — это Алия Нугманова и Евгений Виноградов. В спортшколе «Барс», которая базируется в поселке Дербышки, работают три тренера, плюс есть отделения в Бугульме, Мамадыше, Набережных Челнах, Пестрецах, Сабинском районе. Там с недавнего времени начал работу тренер, с которым нам пока предстоит познакомиться поближе.

Если позволите, хотел бы поздравить с 60-летним юбилеем нашего тренера по лыжным гонкам Валерия Голованова. Он работает в Нижнекамске и на протяжении долгих лет сотрудничает с биатлоном. Именно его ученицы Елена Кузнецова, Айсылу Раимова и Лилия Рахматуллина завоевали серебро в эстафете на всероссийских соревнованиях, затем Юлия Лесникова, уже тренируясь у меня, стала первой из тех, кто отстрелял на ноль на первенстве России.

Или же другой тренер из лыж — Раис Аскаров из Арска, наставник мастера спорта Эльвиры Ибрагимовой, которая выступала за сборную другой республики, но в биатлоне дважды представляла родной Татарстан, принеся нашей республике победу на первенстве ПФО.

В связи с немногочисленностью у каждого из нас достаточно широкий фронт работ. К примеру, перед Радиком Хамитовичем стоят задачи по заложению функциональной и общефизической подготовки, помимо того, он прекрасный сервисмен, человек, накатывающий лыжи перед соревнованиями. Да и по стрельбе он может подсказать — как человеку, работавшему в системе МВД, ему это знакомо. Стрельба — это и моя зона ответственности как человека, занимающегося тренерской работой на протяжении последних десяти лет. Биатлонистами не рождаются, все приходит с опытом. К примеру, знаменитый наставник Вольфганг Пихлер в юношестве вообще занимался другим видом спорта.

Фото из архива Ильдара Нугманова

Хотел бы поздравить с 60-летним юбилеем нашего тренера по лыжным гонкам Валерия Голованова. Он работает в Нижнекамске и на протяжении долгих лет сотрудничает с биатлоном. Именно его ученицы Елена Кузнецова, Айсылу Раимова и Лилия Рахматуллина завоевали серебро в эстафете на всероссийских соревнованиях

— Пихлер и его знакомство с биатлоном для нас пройденный этап, а вот как вы пришли в этот вид спорта?

— Изначально моя дочь Гулия Нугманова поступила учиться в Поволжскую академию спорта и начала заниматься биатлоном. Это 2011 год, тогда была отдельная федерация по этому виду спорта под руководством Елены Григорьевой, экс-чемпионки еще Советского Союза. У нее были определенные успехи на этом поприще, за Татарстан выступали Алексей Катренко, Анна Коробова, Денис Федоров. Мы только начали втягиваться в этот вид спорта, а Григорьева ушла с должности руководителя биатлона. А нам предстояла поездка на сборы в Сыктывкар. Я пришел в Центр спортивной подготовки, и там мне предложили возглавить нашу команду в качестве сопровождающего, поскольку, помимо Алии, в команде было еще два спортсмена. Постепенно количество желающих заниматься увеличивалось, и так я втягивался в этот процесс.

Тогда для ЦСП главной целью было «закрыть» участие на Спартакиадах школьников и учащихся России, чтобы татарстанские биатлонисты могли принести хоть какие-то очки в общую копилку, а потому руководство ЦСП, конкретно Михаил Смолкин, очень положительно отнесся к команде биатлонистов.

— А ваши спортсмены-новички не выглядели переростками в биатлоне, опоздавшими с началом занятий в этом виде спорта?

— Биатлон вообще нельзя назвать детским видом спорта. Во-первых, это связано с оружием, во-вторых, с необходимостью носить его по трассе, что может негативно сказаться на позвоночнике. Поэтому наиболее юные спортсмены при начале занятий и соревнований соревнуются, как это называют, без переноса, то есть подходят на лыжах к стрельбищу, стреляют и бегут дальше без оружия. Но и здесь раньше десяти лет не стоит и начинать, поскольку вначале необходимо наработать функционал, лыжную подготовку как базисную для занятий биатлоном, и только потом осваивать его азы, стрельбу, в частности на максимальной ЧСС (частота сердечных сокращений, — прим. ред.). С 10 до 14 лет дети занимаются, стреляя из пневматики, и только потом берут в руки малокалиберные винтовки, с которыми уже бегут по дистанции, что называется, «с переносом».

Постепенно, развиваясь, мы вышли с предложением на первого заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова об открытии отделения на базе УОР, где к тому времени уже работал Радик Минуголов. Это было обговорено с директором УОР Фаритом Ахмадуллиным, который нас поддержал, что, собственно, сделал и Халил Хамитович. Три года назад открылась спортшкола «Барс» в Дербышках.

Так постепенно, шаг за шагом, мы шли к созданию нашей небольшой команды и федерации биатлона республики. Постепенно шло и наше узнавание на общероссийской карте. Если поначалу мы шли 35-ми в рейтинге регионов, то прошлый сезон закончили на 17-м месте. И важно, что сейчас у нас уже есть успехи на юниорском и детском уровнях, которых мы достигали, прежде всего, своими воспитанниками.

Фото sport.tatarstan.ru

Три года назад открылась спортшкола «Барс» в Дербышках. Так постепенно, шаг за шагом, мы шли к созданию нашей небольшой команды и федерации биатлона республики

«По зарплатам спортсменов разброс от 30 тысяч до 200»



— Но поначалу все-таки были факты привлечения и спортсменов, как в случае с Дмитрием Абашевым.

— Если говорить конкретно по нему, то начну с того, что у нас работал наставник Андрей Мерзляков, который пришел в сборную со своей воспитанницей Ярославой Перваковой, экс-чемпионкой мира среди юниоров. Помимо нее, он рекомендовал к нам в сборную Баранова, Блинова, Парамонова, которые здесь поступили на обучение в УОР, чтобы в дальнейшем расти и стать на выходе уже полноценными членами сборной Татарстана. Плюс напомнил о еще одном своем воспитаннике Дмитрии Абашеве, который не смог пробиться в состав сборной Белоруссии для участия в Олимпиаде. Абашев уже задумывался об окончании карьеры, но начал выступать за нас. С нашей стороны не было целенаправленного приглашения взрослого спортсмена, чтобы он завоевывал нам медали и так далее.

Примерно такая же ситуация сложилась с двумя девушками — Мусатовой и Яборовой, которые приехали к нам, но затем получили приглашение в состав сборной Белоруссии. У нас они прошли сборы, а затем отправились туда. Тут надо оговориться, что мы, будучи стесненными в средствах, оплачивали только аренду в спортсооружении, а на сборы девушки ездили за свой счет, оплачивая проезд, проживание, питание.

— Каковы затраты на спортсменов?

— Если говорить о шкале зарплат, то спортсмены получают в разбросе от 30 до 200 тысяч рублей. Что касается содержания, то затраты на подготовку юниора составляют порядка полутора миллиона рублей, а на элитного спортсмена уходит до двух с половиной миллионов рублей. У нас спортсменов с такими затратами пока нет, поскольку речь идет о взрослых биатлонистах.

— Как случился переход Абашева в команду Ямало-Ненецкого округа?

— Поскольку у нас не было тренеров, которые могли бы работать со взрослыми спортсменами, то Абашев и еще один наш биатлонист Адель Муртазин по нашей просьбе были прикреплены к тренерскому составу команды ЯНАО. Там посмотрели по ходу сезона на результаты Абашева и заинтересовались в нем. Причем сборная ЯНАО готова была платить ему зарплату, финансировать все, от нас нужно было только согласие на параллельный зачет, который, как известно, в нашей республике не практикуется. Мы вынуждены были отказать, так он и ушел из сборной Татарстана.

Фото belta.by

Сборная ЯНАО готова была платить Абашеву зарплату, финансировать все, от нас нужно было только согласие на параллельный зачет, который, как известно, в нашей республике не практикуется. Мы вынуждены были отказать, так он и ушел из сборной Татарстана

— А не было желание возместить эту потерю за счет Егора Казаринова, который ранее выступал за сборную Татарстана по лыжным гонкам?

— Он к нам даже не обращался. Как я понимаю, там было желание перейти и в новую сборную, и в новый вид спорта, поскольку останься Казаринов в лыжах, ему пришлось бы пересидеть в карантине, ведь он раньше выступал за юниорскую сборную России. А для биатлона он человек новый, и тут правила карантина при переходе в сборную другой страны уже не действуют.

— Наиболее плотное взаимодействие из звезд биатлона у вас происходит с экс-чемпионкой мира Анной Богалий. Как случилось знакомство?

— Мы уже были знакомы заочно, поскольку Анна Ивановна при содействии супруга Андрея Левунина организует детские соревнования на свои призы. Наши дети уже были участниками ее соревнований, помимо этого, она сама приехала в Набережные Челны на местные старты, а затем приезжала в Казань. Там прошла пресс-конференция, на которой поднималась тема, что наши дети могут заниматься до 14 лет, а затем возникают сложности, вот как раз с переходом на малокалиберное оружие, переноску, все то, о чем я уже говорил. Затем состоялось наше знакомство, в мае 2019 года Анна Ивановна награждала триумфаторов завершившегося сезона. У нее есть идея создания федеральных центров подготовки, куда был бы включен и Татарстан.

«Богалий видит в Татарстане федеральный центр подготовки биатлонистов»

— Идея здравая, но на включение в число подобных центров могли бы претендовать и другие регионы, а не только Татарстан, который в биатлоне пока только переходит в разряд середняков.

— Но ведь и со стороны заметно, как наша республика увлечена спортом, это уже плюс в нашу пользу. Затем, Анна Богалий не просто титулованная в прошлом биатлонистка, она организатор детских соревнований, а Андрей Левунин входит в руководящий состав Союза биатлонистов России, будучи одним из спонсоров федерации.

— Еще один вопрос: у одного из наиболее перспективных биатлонистов Аделя Газнанова я обнаружил однофамильца в числе членов федерации биатлона республики, и не только у него.

— Правильно подметили. И это не однофамильцы, а родители наших биатлонистов, и стоит отметить, что они являются очень активными членами федерации, вовлеченными в дела нашего вида спорта, как это зачастую бывает в игровых видах. Так же и наши — ездят по соревнованиям, сборам, активно участвуют в проведении внутренних соревнований. По-хорошему, энтузиасты. Даже когда мы организовывали обычные контрольные старты, родители взяли на себя питание, самовар, блины, свою тусовку, которая помогает нам при судействе и так далее.

Фото ysia.ru

У Анны Богалий есть идея создания федеральных центров подготовки, куда был бы включен и Татарстан

— Резюме нашего общения состоит в том, что ранее биатлон был в республике в зачаточном состоянии, сейчас дело сдвинулось в мертвой точки, видна положительная динамика. Но тут нельзя обойти вниманием сам российский биатлон, который, напротив, теряет эту самую динамику. Последний чемпионат мира показал, что, помимо Александра Логинова, у нас нет топ-спортсменов. Получается, что вы входите в вид спорта, который откровенно сдает позиции.

— Не все так плохо. Если анализировать весь пласт международного биатлона, то получается, что у нас есть очень неплохие результаты на уровне юниорских соревнований, одно из которых завершилось совсем недавно. Там медалей как раз-таки хватает.

— Да, там полный список фамилий — и Малиновский, и Поршнев, и Стрельцов, и Васнецова, и Калинина, и Мохова, и Резцова. Но завершившийся чемпионат мира среди взрослых показал, что вчерашние юниоры, те же Поршнев или Халили, далеко не так конкурентоспособны, как хотелось бы.

— Вы судите по медалям, а они далеко не всегда отражают суть процесса — есть прогресс, нет его. Те же медали Логинова: он мог и не выиграть золото, а мог и дважды победить, поскольку его бронзу от золота отделил только один выстрел на последней стрельбе. Находясь внутри процесса, мы видим, что движение идет, во всяком случае, на юниорском, молодежном уровнях это заметно.

С другой стороны, очевидно, что у нас все заточено под результат. С самого юного возраста. Да, есть понимание, что это спорт, он и существует для того, чтобы выявлять сильнейших, но у нас уже с 14 лет начинают требовать результата, побед, медалей. Под это тренеры получают зарплаты, за слабые результаты денег не дадут. А вот у тех же норвежцев, которые сейчас лидируют что в биатлоне, что в лыжном спорте, до определенного возраста вообще катаются с горки, а не в гору бегут. И только с достижением юношеского возраста там начинают тренироваться, наращивая объемы, в то время, когда наши уже на пределе. У них другие приоритеты, которые заключаются в постепенном развитии, а у нас ко времени перехода в национальную команду уже не хватает запала.

«Свой лыжно-биатлонный комплекс — это новые перспективы развития»

— Насколько я знаю, сейчас ведется строительство лыжно-биатлонного комплекса в Казани, так?

— Да, в поселке Мирный. Там поэтапный срок сдачи, сам лыжный комплекс будет готов в следующем году, а затем будут дорабатывать часть, связанную с биатлоном. Сейчас у нас задача, чтобы создать для спортсменов такие условия, чтобы к нам стремились приезжать, на ту же учебу и так далее, и чтобы ни в коем случае не хотели покинуть Татарстан. Этого мы уже начинаем опасаться, поскольку у нас появляются свои звездочки, которыми могут заинтересоваться в других регионах. И в этом нет ничего зазорного, поскольку спортивный век короток, и если человеку предлагают хорошие условия, то какие основания он должен находить, чтобы отказываться? Ставя себя на место спортсменов, мы это понимаем. Значит, необходимо хорошее финансирование, в том числе и по зарплатам.

Возвращаясь к лыжно-биатлонному комплексу. Вроде бы это смежные виды спорта, почти родственные, но каждый со своей спецификой, зачастую кардинально разной. Помнится, сидим мы на одном из совещаний, разговариваем о том, чтобы поставить забор по ходу трассы. Нашлись возражающие, что это дорого. Пока мы разговаривали, тут же кто-то проехал по территории трассы на мотоцикле, другой на велосипеде — там же лесной массив, раздолье для грибников и так далее. Тут возражающие сразу же переспросили: «Так что там насчет забора было?»

Фото ski-tatarstan.ru

Лыжный комплекс в Мирном будет готов в следующем году, а затем будут дорабатывать часть, связанную с биатлоном

— Вы пришли в спорт в качестве родителя-энтузиаста, сейчас стали полноценным спортивным функционером, дополнительно навесив на свою фирму бремя спонсорства республиканского биатлона. Не жалеете об этих шагах?

— Нет конечно. Естественно, когда я только делал первые шаги в биатлоне, слышал от своей дочери: «Папа, ну когда я уйду из биатлона, ты же тоже бросишь им заниматься?» Я поддакивал, да уж, но получилось, что с каждым годом вникаю все больше и больше, теперь уже позволяю себе ввязываться в споры с представителями тренерского штаба сборной страны по подготовке к стартам. Понятно, что это в рамках наших дружеских отношений. Понятно, что с каждым новым шагом, от тренера к старшему тренеру, затем главному, сейчас к президенту республиканской федерации, расширяется зона ответственности и степень принятия решения. Раньше, будучи тренером, вкладывая деньги нашей фирмы, мог зачастую принимать самостоятельные решения по сборам, соревнованиям — сюда едем, туда нет. Сейчас же другие обязательства.

У нас очень правильно выстроенная работа, которую мы преодолевали с самых низов, от смазки лыж, от первых заявок, от взаимодействия с тем же СБР, Минспорта. Осуществление дальнейшей мечты всех наших лыжников и биатлонистов — ввод в эксплуатацию лыжно-биатлонного комплекса — дает дополнительный стимул. Мне все это нравится, и есть перспективы развития, и есть мера ответственности перед людьми, которые мне поверили. Поэтому нет, я не жалею.

