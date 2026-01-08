Российские скелетонисты лишились шансов отобраться на Олимпиаду‑2026

Их очков было бы недостаточно для попадания в олимпийскую квоту

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российские спортсмены утратили возможность квалифицироваться в мужской олимпийский турнир по скелетону, который пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Об этом пишет ТАСС.

Квоты на участие в Олимпийских играх ‑ 2026 распределяются согласно рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по состоянию на 18 января. Правила отбора регламентируют представительство: в мужском турнире могут выступить спортсмены не более чем из 15 стран. Два национальных олимпийских комитета, чьи атлеты показали лучшие результаты в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат право заявить по три скелетониста. Следующие шесть стран смогут выставить по два спортсмена, а еще семь — по одному.

Ключевой рубеж для квалификации — 360 очков в мировом рейтинге. После этапа Кубка мира в швейцарском Санкт‑Морице (перенесенного из Германии) именно такое количество набрали представители 15 стран, закрыв квотный лимит.

Российские скелетонисты Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков, выступающие в нейтральном статусе и пока не имеющие очков в рейтинге, планировали до 18 января принять участие в трех этапах Кубка Европы: дважды в австрийском Инсбруке и один раз в немецком Винтерберге. Победа на этапе Кубка Европы приносит 120 очков, но даже в случае триумфа на всех трех стартах российский спортсмен смог бы набрать лишь 360 очков — этого недостаточно для попадания в олимпийскую квоту.

В женском скелетоне российские спортсменки сохраняют лишь теоретические шансы на квалификацию. Нейтральный статус имеют Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева и Полина Тюрина. Однако, по оценкам специалистов, вероятность того, что кому‑либо из них удастся набрать необходимое количество очков на трех этапах Кубка Европы, крайне мала.

Рената Валеева