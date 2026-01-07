Источник: СКА может обменять Хайруллина в «Ак Барс» на Яшкина

Прошлогодний капитан «барсов» пропустил три последних матча казанцев

Фото: Динар Фатыхов

СКА может обменять нападающего Марата Хайруллина в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

Яшкин пропустил три последних матча «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Форвард был наказан за опоздание на командное собрание.

Хайруллин выступает за СКА с 2022 года. В нынешнем сезоне в его активе 30 (9+21) очков в 39 матчах чемпионата.

Яшкин в текущем сезоне отметился 24 (15+9) набранными баллами в 39 играх за «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин