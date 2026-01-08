Дмитрий Яшкин вернулся в состав «Ак Барса» на домашний матч против «Барыса»

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб казанского «Ак Барса» определил состав на сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против астанинского «Барыса». Встреча начнется в столице Татарстана в 17.00 мск.

Ключевым изменением стало возвращение нападающего Дмитрия Яшкина. Форвард, пропустивший три последних игровых цикла, выйдет на лед в первом звене в связке с Александром Хмелевским и Кириллом Семеновым. В последнее время в спортивных СМИ обсуждались сценарии возможного обмена Яшкина в столичный ЦСКА на Даниэля Спронга или в петербургский СКА на Марата Хайруллина, однако на текущий момент игрок продолжает выступление за казанский клуб.

Вратарская линия казанцев в предстоящей игре также претерпела изменения: место в воротах с первых минут займет Максим Арефьев, в то время как Тимур Билялов останется в статусе запасного голкипера.

Перед сегодняшним матчем «Ак Барс» удерживает третью строчку в Восточной конференции, имея в своем распоряжении 58 очков после 43 проведенных игр. «Барыс» находится в менее выгодном положении, занимая 10-е место на Востоке с 36 баллами за аналогичное количество встреч.

Рената Валеева