Баскетболист Касаткин вернулся в Россию в результате обмена с Францией

Спортсмен был обменян на гражданина Франции Лорана Клода Жана‑Луи Винатье*, занимавшегося сбором сведений военного и военно‑технического характера

Фото: Динар Фатыхов

В четверг, 8 января, в Россию вернулся баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу Соединенных Штатов Америки. Как сообщили в ЦОС ФСБ, спортсмен был обменян на гражданина Франции Лорана Клода Жана‑Луи Винатье*, 1976 года рождения.

По данным ФСБ, американские власти добивались экстрадиции Касаткина. В свою очередь, Лоран Винатье* был осужден в России. Согласно официальной информации, он, работая сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), занимался сбором сведений военного и военно‑технического характера.

25 декабря пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что по поручению главы государства связался с французским журналистом Жеромом Гаро. Ранее Гаро в ходе прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос о судьбе Винатье*, который осужден по одному делу и стал фигурантом другого. Журналист позднее сообщил в соцсети, что представитель Кремля уведомил его о решении президента Путина пересмотреть дело. Песков, отвечая на запросы СМИ, подтвердил факт звонка, но отказался раскрывать детали: «Нет, подробностей я вам дать, к сожалению, не могу. Это весьма чувствительная сфера». Он лишь уточнил, что «мяч сейчас на стороне Франции», подчеркнув наличие контактов между сторонами и сделанное предложение.

Рената Валеева