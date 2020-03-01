Автонеделя: Polo в «рестайле», штрафы вырастут не так сильно, а ГИБДД проследит за торможением

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Обновленный Polo и «неофициальная Газель»

25 февраля немецкий бренд Volkswagen представил обновленный Polo — одну из самых популярных в России моделей производителя. Автомобиль, по сообщениям СМИ, перестал быть седаном — теперь это лифтбек (разновидность седана с багажником, открывающимся как у хетчбека) с измененным кузовом от Skoda Rapid. Модель стала больше — в длину машина увеличилась примерно на 9 сантиметров, в ширину — на 1 см, а в высоту — почти на 2 см. Увеличился и объем багажника, причем довольно значительно — с 460 до 550 литров. Кроме того, появились светодиодные фары и фонари, а в виде опции стали доступны система бесключевого доступа, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, подогрев руля и задних сидений. Изменился и интерьер: дисплей мультимедийной системы теперь расположен выше, а дефлекторы — ниже. Начало производства на заводе в Калуге запланировано на весну, продажи начнутся в конце лета 2020 года, ближе к этому времени объявят и стоимость.

Обновится и одна из самых популярных коммерческих машин страны — «Газель» производства нижегородского ГАЗ. Официальной премьеры пока не было, но в интернете появились фотографии нового фургона. По данным «Российской газеты», на снимке — опытный образец цельнометаллического грузопассажирского фургона. В машине будет относительно короткий и высокий кузов, увеличится дорожный просвет, задний мост будет с увеличенной грузоподъемностью. Отмечается, что «Газель NN» разрабатывается на новой платформе — полностью будет обновлен интерьер, появятся 9-дюймовый тачскрин и подушки безопасности, а у водительского кресла будет 20 видов регулировок. Серийное производство запланировано на конец 2020 года. Премьера прототипа состоялась на выставке Comtrans-2019. На новой платформе планируется разработать более широкую модельную линейку, чем на нынешней.

Официальной премьеры пока не было, но в интернете появились фотографии нового фургона. Фото gazelleclub.ru

Почти две трети Genesis продают юрлицам, а 10 тысяч российских Kodiaq продали за рубежом

Тем временем аналитическое агентство «Автостат» представило данные о моделях автомобилей с самой высокой долей продаж в корпоративном сегменте. Всего по итогам 2019 года корпоративным клиентам в России было продано 248 тысяч новых «легковушек» — доля продаж юрлицам составляет 15,6%. В случае с отдельными моделями, правда, этот показатель составляет более трети. Например, лидер — Genesis, 59% этих машин были проданы в корпоративном сегменте. У УАЗа этот показатель составил около 45%, у Land Rover и Mercedes-Benz около — 37%, у Porsche и BMW — 35% и 34% соответственно.

То же самое аналитическое агентство на неделе рассказало и о самых популярных за пределами Евразийского экономического союза машинах российского производства. Как оказалось, больше всего продано за рубежом Skoda Kodiaq «родом из России» — нижегородского производства. За пределами ЕАЭС их продали около 10 тысяч штук. Второе место оказалось у Lada 4x4, также известной как «Нива», с 8 тысячами машин. Тройку замыкает Lada Vesta с 5,9 тысячи автомобилей. Кроме того, более тысячи экземпляров продали моделей Lada XRay, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

Источник: autostat.ru

Штрафы могут вырасти не так сильно, а за резкими торможениями присмотрит ГИБДД

Штрафы для водителей в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях будут пересмотрены. Об этом на неделе сообщил замглавы министерства юстиции РФ Денис Новак. На пересмотр проекта потребуется два месяца. Ранее, напомним, проект нового КоАП подвергли критике — в том числе новый премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что проект «не соответствует запросам общества». Изначально предполагалось, например, что штраф за превышение разрешенной скорости на 20—39 км/ч увеличится в шесть раз — с 500 до 3 тысяч рублей. Как именно изменятся штрафы после пересмотра, станет известно в конце апреля — начале мая.

А вот ГИБДД собирается начать отслеживать резкие торможения автомобилей. Об этом рассказал пресс-секретарь НП «Глонасс» и представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Выявлять резкое торможение дорожной инспекции нужно для того, чтобы определить опасные участки дорог. Данные, по словам Федосеева, будут обезличены, а информацию соберут с помощью внутренних систем автомобилей — ее передадут на специальную цифровую платформу. Как сообщает «За рулем», собирать данные можно уже сегодня — во многих машинах есть необходимое оборудование. На основании полученных данных ГИБДД планирует реорганизовывать движение на отдельных участках дорог — изменять скоростной режим, устанавливать дорожные знаки и менять разметку. Планируется, что нововведение снизит количество ДТП на 20—30%.