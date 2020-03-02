«Яндекс.Навигатор» заговорит по-татарски?

Автоэксперты и общественники ждут татароязычного путеводителя в машинах и предлагают использовать его для популяризации родного языка

На днях популярный сервис «Яндекс.Навигатор» заговорил голосами героев игры Warcraft III — Иллидана и Архимага (их озвучили актеры Владислав Копп и Михаил Шульц). Кроме них в копилке приложения есть Баста, Василий Уткин, Федор Бондарчук, Дмитрий Нагиев, Артем Дзюба, Ольга Бузова и другие популярные личности. Почему бы не сделать озвучку от известных татарских шоуменов — недоумевают в Федерации автовладельцев России в Татарстане. «Татарский язык в навигаторе нужен», — уверенно заявил в беседе с «Реальным временем» региональный глава ФАР в РТ Рамиль Хайруллин. Солидарны с ним и другие автоэксперты, а также татарские общественники, тем более сервис уже говорит на нескольких языках. Чей голос в качестве путеводного предпочитают слышать водители в Татарстане и каковы шансы, что в ближайшее время навигатор скажет нам: «Киттек!» — в нашем материале.

Неродные голоса



«Яндекс.Навигатор» свободно говорит не только на русском и английском, но также еще и на турецком и украинском. Кроме того, пользователь сервиса сегодня может выбирать голос, которым навигатор будет с ним разговаривать. И не просто мужской или женский — при желании можно сделать так, чтобы дорогу указывали Василий Уткин, Федор Бондарчук, Гарик Харламов, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Алан Дзагоев или вовсе какой-нибудь мультяшный персонаж.

Но, включая навигатор, носители татарского языка вынуждены переходить на русский или другие «чужие» языки и выбирать «неродные» голоса. При этом, по данным «Википедии» и других открытых источников, в 2010 году (более поздних сведений нет) в России на татарском языке говорили около 4,28 млн человек, а в мире — около 7 миллионов (в 80 регионах бывшего Союза, Финляндии, Турции, Германии, Америке, Китае, Японии, Австралии). С тех пор количество носителей татарского языка в мире, разумеется, поменялось, но вряд ли значительно.

В Татарстане на татарском языке сегодня говорит 1,765 млн человек, и многие из них — не только водители — пользуются навигатором, когда куда-то надо добраться впервые. Впрочем, татарская озвучка в навигаторе могла бы привлечь не только носителей этого языка, но и тех, кто его изучает.

«У человека должен быть выбор»

— Татарский язык нужен в навигаторе! — убежден представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин. — У «Яндекса» в этом плане простора для деятельности — поле непаханое, и почему они не делают такие локализации, и не только с татарским, мне вообще непонятно! Возможно, не видят необходимости — ориентируются на то, что в России государственный язык — русский. Но это неправильно, у человека должен быть выбор, в том числе и в этом плане.

— Если указания навигатора будут звучать на родном языке водителя, это замечательно, — согласен с Хайруллиным председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Идея нормальная, отличная даже. Татары — вторая нация в России, поэтому перевод навигатора на татарский был бы вполне логичен. Кроме того, в современных условиях, когда родные языки теряются и потихоньку вымирают, думается, именно такой подход мог бы способствовать их сохранению и популяризации. У нас в Татарстане этот процесс пока удается нивелировать, но появление татароязычной версии навигатора точно сыграло бы положительную роль! Да вот простой пример — ребенок в школе, садике, во дворе говорит на русском, в семье — на обоих языках, а в автомобиле, пока едет, слушает татарскую речь. И пусть это будут простые короткие фразы — неважно, важно, что он слышит родную речь, непроизвольно вслушивается в нее, и это остается в его сознании.

— В Татарстане татарский язык для навигатора нужен, — считает и исполнительный директор Татарского Пен-центра, писатель Ахат Мушинский. — Это второй государственный язык в республике. В метро объявления звучат на русском, татарском и английском — также должно быть и в навигаторе, я считаю!

Если не Салават, то Эльс Гаделев

— У навигатора изначально были два варианта голоса — женский и мужской, — рассуждает Рамиль Хайруллин. — Возможность использовать голоса известных людей появилась позже, и я, признаться, как-то не задумывался, чьим голосом мог бы говорить навигатор. Может быть, голосом Салавата? Хотя… он ведь певец. Да, его голос у нас знают и любят. Но будет ли этот голос таким уж узнаваемым, если Салават будет говорить, а не петь? Может быть, какой-нибудь известный татарский комментатор, диктор. А может — просто известный человек, политик, кто-нибудь из шоу-бизнеса. Причем с современными технологиями даже не обязательно, чтобы этот человек говорил на татарском языке — звук сегодня можно легко синтезировать. Официальный голосовой пакет создается так: что-то озвучивается в студии, а остальное делается с помощью специальных технологий.

— Навигатор может говорить моим голосом, — предложил Ахат Мушинский. — Мне мой голос нравится, другим тоже. Когда я вел на телевидении программу «У зеленого камина», мне все говорили, что у меня красивый голос. А еще, знаете, у нас в республике был замечательный диктор Эльс Гаделев. Он проходил практику у Юрия Левитана. Это были уникальные голоса, но этих людей уже нет в живых. Если было бы возможно воссоздать их голоса, то у нас в республике многие наверняка бы предпочли, чтобы им дорогу указывал Эльс Гаделев.

Спрос есть, планов нет

Препятствие к тому, чтобы GPS-навигатор заговорил по-татарски, может быть только одно, считает Юрий Кулагин:

— Это коммерческий продукт, а в таких случаях условия диктует рынок. Если компаниям, предоставляющим такие услуги, это будет выгодно, они это сделают. А если нет — никто силой их не заставит. Хотя, я думаю, спрос на эту услугу — навигатор на татарском — будет.

На запрос «Реального времени» о возможности перевода навигатора на татарский мы получили лаконичный ответ от «Яндекса», что у компании пока нет таких планов. «Если что-то изменится, мы обязательно сообщим», — уточнили в IT-гиганте. Вопрос о том, во сколько может обойтись такой продукт, здесь также обошли стороной.

В Google, изучив запрос нашего издания о возможности запуска татароязычной версии навигатора, также не выказали энтузиазма: «Спасибо большое за ваш запрос. Мы воздержимся от комментария. Гугл».