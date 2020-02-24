«Их нравы»: Папа турецкой политики родом из Спарты

Девятый президент Сулейман Демирель

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о Сулеймане Демиреле.

Семикратный премьер



После трагической и довольно загадочной смерти Тургута Озала резиденция в Чанкая опустела, и президентское кресло вновь стало вакантным. В тогдашней Турции наиболее подходящим на эту должность и, пожалуй, наиболее опытным кандидатом был Сулейман Демирель — человек с более чем тридцатилетним стажем политической борьбы. Перед тем как рассказать о президентстве Папы, а именно такое прозвище закрепилось за ним с момента начала политической карьеры, проведем небольшой экскурс по событиям, которые предшествовали его возвышению.

Стремительно вернувшийся в политическую жизнь Турции Сулейман Демирель на выборах 1987 года баллотировался в парламент от провинции Спарта. Напомним, что лишь в 1987 году, в результате общенародного референдума, был снят запрет на ведение политической деятельности для лидеров основных политических партий, который был введен после государственного переворота 1980 года.

Пройдя в парламент, Демирель очень скоро возглавил вновь образованную Партию истинного пути и, став ее председателем, развернул масштабную оппозиционную кампанию против Тургута Озала, основанной им Партии Отечества и Месута Йылмаза, ставшего премьер-министром после перехода Озала в Чанкая. Через четыре года на парламентских выборах 1991 года партия Демиреля получила 27% голосов избирателей. Конечно, этого было недостаточно для формирования единоличного правительства, и через месяц после выборов было образовано коалиционное правительство в союзе с Социал-демократической народной партией, которую возглавлял сын Исмета Инёню Эрдал. Демирель стал премьер-министром Турции в седьмой раз за всю свою долгую политическую карьеру. По его собственному выражению, он приходил 6 раз и уходил 7 раз.

По его собственному выражению, он приходил 6 раз и уходил 7 раз. Фото bik.gov.tr

Девятый президент

На премьерском посту Демирелю удалось провести ряд социально-экономических реформ, обеспечить рост экономики и реальных доходов производителей. В целом он выполнил большую часть своих предвыборных обещаний. Кроме того, при нем были восстановлены основные права профсоюзов, деятельность которых также находилась под запретом после переворота 1980 года. В период премьерства Демиреля был принят закон, упраздняющий возрастной ценз для выхода на пенсию. Теперь, по достижении необходимого трудового стажа и определенных выплат в фонд социального пенсионного страхования, женщины получили возможность выходить на пенсию в 38 лет, а мужчины — в 43.

Обращаясь к возвращению Демиреля в Чанкая, стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся логичность его перехода из премьеров в президенты и общественный консенсус в отношении его кандидатуры, президентские выборы в парламенте растянулись на три тура. Набрав 244 голоса, что было меньше, чем у его предшественника Озала, Сулейман Демирель стал девятым президентом Турецкой Республики. И, конечно же, первым вопросом, который был адресован новоиспеченному президенту во время первого его интервью на новой должности, был о том, не смущает ли его, что он стал президентом, набрав меньше голосов, чем его предшественник. На это Демирель ответил в привычной для себя манере, отметив, что был избран в рамках демократических процедур, определенных конституцией страны, и меньшее количество голосов не делает его менее легитимным президентом.

«Вчера это вчера, а сегодня это сегодня»

Основная часть президентского срока Демиреля выдалась относительно спокойной, хотя президент получал довольно много критики. В первую очередь его обвиняли в том, что он оставил премьерский пост, не до конца завершив свою 500-дневную программу по выводу страны из экономического кризиса и снижению уровня инфляции.

Во-вторых, звучала серьезная критика по поводу того, что Демирель пошел на сделку с военными и продолжил курс на военный патронаж или «военное регентство», которое обременяло турецкую демократию на протяжении последних 30 лет. В глазах народа и политической общественности это выглядело предательством собственных идеалов, так как сам Демирель из-за военного вмешательства дважды был насильственно отстранен от своих обязанностей и был политиком, наиболее пострадавшим от рук военных.

После совершения всех религиозных предписаний девятый президент Турции был похоронен на своей малой родине в Спарте. Фото beyazgazete.com

На этом фоне сделка с военными выглядела по меньшей мере абсурдно. Но, по выражению самого Демиреля, вчера это вчера, а сегодня это сегодня. Кроме того, до сих пор остается спорным вопрос о его роли в мягком государственном перевороте 1997 года, названном «Процессом 28 февраля», в ходе которого был отстранен тогдашний премьер-министр Неджметдин Эрбакан. Об этих событиях мы расскажем в наших следующих публикациях.

На внешнеполитической арене период президентства Демиреля был ознаменован «культурной экспансией» в Среднюю Азию, а также укреплением связей со странами СНГ, которые обрели независимость после распада СССР. Этому способствовало и открытие совместных учебных заведений по примеру Международного казахско-турецкого университета в городе Туркестан, и создание различных культурных программ, нацеленных на развитие концепций общетюркского исторического прошлого, и многое другое.

По окончании президентского срока в 2000 году Сулейман Демирель ушел на покой. В 2015 году он умер от сердечной недостаточности. Тогда был объявлен двухдневный общенациональный траур. После совершения всех религиозных предписаний девятый президент Турции был похоронен на своей малой родине в Спарте.

