«Кудрин называет Витте кумиром не только для своим лично, но и всей финансовой системы России»

Историк Элла Сагинадзе о том, чем первый российский премьер-министр похож на Льва Толстого и Анатолия Чубайса

Фото: предоставлено Эллой Сагинадзе

В марте выйдет новая книга историка Эллы Сагинадзе «Глава праВИТТЕльства: первый премьер-министр Российской империи Сергей Юльевич Витте в сатирической графике 1905—1907 годов». Она основана на материалах сатирических изданий периода Первой русской революции (1905—1907) и повествует о том, как впервые в истории страны на страницах прессы началось обсуждение деятельности правительства, высших чиновников империи и даже самого царя Николая Второго. И в центре этой критики стояла фигура первого российского премьер-министра. В интервью «Реальному времени» историк рассказала, чем исследование жизни Витте может помочь современным политикам и гражданам, заинтересованным в улучшении ситуации в России.

«Витте был дельцом, и этим отличался от привычного типа русского чиновника»



— Чем Сергей Витте отличался от своих предшественников и современных ему чиновников?

— Первое — он пришел на министерский пост из сферы железнодорожного дела. Железные дороги для второй половины XIX века — это как в наши дни нефтяная отрасль, своего рода драйвер развития экономики. Железные дороги — это и один из наиболее ярких символов, и один из важнейших инструментов модерна. Степень «современности» стран в конце XIX века было принято измерять общей протяженностью и плотностью железнодорожной сети.

Витте по своему предшествующему опыту был дельцом, бизнесменом, как бы мы сейчас сказали. И этим он отличался от привычного типа русского чиновника, который, как правило, получал образование в классическом университете, формировался на госслужбе и планомерно поднимался по чиновничьей лестнице. Впрочем, Витте не был первым предпринимателем, получившим государственный пост. Начиная со второй трети XIX века правительство привлекает специалистов в сфере, связанной с профилем министерства. Например, Николай Бунге (университетский профессор в Киеве) или Иван Вышнеградский (в прошлом талантливый и успешный предприниматель) — предшественники Витте на посту министра финансов.

Прежде Витте руководил частным предприятием «Общество Юго-Западных железных дорог», его компетентность и громадные способности признавали все. Часто современники называли его «самодержавным дельцом», «дельцом государственного масштаба», «человеком реальности и дела», подчеркивая тем самым его прагматичный подход к решению государственных задач. Также его называли «министром в пиджаке», противопоставляя карьерным бюрократам в мундирах.

Второе — он был талантливым и амбициозным провинциалом, родился и вырос на Кавказе, долго работал в Юго-Западном крае, в Киеве, учился в Одессе. В том числе поэтому он хорошо осознавал масштабы России, ее безграничные пространства, этнокультурное разнообразие, «цветущую сложность» империи.

И еще одна важная деталь: карьера Витте была самой стремительной в бюрократическом мире за весь XIX век. Заняв министерский пост в 1891 году, сановник перескочил сразу пять ступеней Табели о рангах. Условно, это подобно тому, чтобы, скажем, старшего лейтенанта внезапно повысить до генерала. Влияние Витте в правительстве сразу после получения поста резко возрастает, этому во многом способствовали и его личные качества. Сергей Юльевич был человеком властным, честолюбивым, очень искушенным в закулисных интригах. За масштаб личности, искусное владение всеми приемами бюрократического властвования Витте даже называли «столпом самодержавия».

Фото wikipedia.org

Витте по своему предшествующему опыту был дельцом, бизнесменом, как бы мы сейчас сказали. И этим он отличался от привычного типа русского чиновника, который, как правило, получал образование в классическом университете, формировался на госслужбе и планомерно поднимался по чиновничьей лестнице

«Если он понимал, что какая-то идея не работает, то легко отказывался от нее»

— Как он изменил экономику России?

— Витте был не теоретик, а практик. В юности он увлекался славянофильскими идеями, но затем признал необходимость западного пути развития. Многие публицисты, иногда противоположных взглядов, сходились на том, что деятельность Сергея Юльевича на посту министра финансов очень схожа с преобразованиями Петра Великого. С самым известным русским реформатором Витте роднили не только грандиозность замыслов, решительность и энергичность по претворению их в жизнь, но и то, что результаты деятельности министра финансов — это приобщение России к капиталистическому миру.

Вообще, если Витте понимал, что какая-то идея не работает, то он легко отказывался от нее. Такая политическая гибкость давала критикам министра-реформатора основание считать его беспринципным политиком, человеком без твердых убеждений. Так, Витте руководил более 10 лет одним из самых успешных частных предприятий, но на посту министра он стал сторонником ведущей роли государства в экономике. Он считал, что в деле создания сильной национальной промышленности именно государство должно играть ведущую роль.

Важно отметить, что в конце XIX века пост министра финансов был не только ключевым, но и одним из самых сложных в правительстве. Россия была крестьянской, земледельческой страной. Продажи зерна составляли больше половины российского экспорта. В ходу была поговорка: «Настоящий министр финансов в России — это урожай» (сейчас мы бы могли сказать, что «министр финансов в России — это нефть»). Когда Витте занял министерский пост, у России был огромный внешний долг, колоссальный дефицит бюджета, бедность и земельная неустроенность крестьянства — основной массы населения.

Обстановка в Европе, франко-немецкое соперничество демонстрировали, что страна с неразвитой национальной промышленностью очень уязвима для внешних вызовов. При проведении экономического курса Витте сделал ставку на привлечение иностранного капитала в страну, на экономический протекционизм и развитие национальной промышленности. Уже после своей отставки в 1903 году он, возглавив Комитет министров, принимал деятельное участие в разработке законоположений по преобразованию сельского хозяйства. Многие из этих проектов легли в основу знаменитой аграрной реформы Столыпина.

Самая главная реформа Витте — введение золотого стандарта рубля в 1897 году. Рубль впервые стал конвертируемой мировой валютой, что существенно увеличило доверие западных держав к экономике Российской империи. Устойчивый внешнеэкономический баланс способствовал тому, что в страну хлынули инвестиции — в тяжелую промышленность, в железные дороги, в нефтяную отрасль.

Николаевский рубль после денежной реформы Витте. Фото wikipedia.org

Самая главная реформа Витте — введение золотого стандарта рубля в 1897 году. Рубль впервые стал конвертируемой мировой валютой, что существенно увеличило доверие западных держав к экономике Российской империи

«Кудрин называет Витте кумиром не только своим лично, но и всей финансовой системы современной России»

— Какие из реформ и взглядов Витте могут быть взяты на вооружение современными российскими политиками?

— Фигура Витте стала очень популярна в 1990-е годы после перехода России к рыночной экономике. Правительству в сложных условиях приходилось формулировать новую макроэкономическую политику, обращаясь в поисках возможных «рецептов» успеха в том числе и к национальному историческому опыту. Витте же известен как автор бездефицитного бюджета: за период его министерства бюджет России утроился.

У царского сановника было много почитателей и в 2000-е годы. Занимавший в 2000—2011 годах пост министра финансов Алексей Кудрин называет Витте кумиром не только своим лично, но и всей финансовой системы современной России. Владимир Путин неоднократно цитировал его труды в своих посланиях Федеральному собранию. Ценят его и сторонники Дмитрия Медведева как образец успешного либерального реформатора. Словом, наследие Витте актуально и сегодня.

— Какие ошибки совершил Витте, будучи в правительстве?

— Современники обвиняли его в дисбалансе в развитии сельского хозяйства и нарождающейся национальной промышленности. Более 80% населения — не только крестьяне, но и дворяне — были связаны с сельским хозяйством. Критики утверждали, что широкие реформаторские проекты Витте привели к оскудению русского центра и обнищанию крестьянства. Часто критиковали и дальневосточную политику правительства, колоссальные затраты на строительство Великого Сибирского пути.

Витте увеличил бюджет не только с помощью привлечения иностранных инвестиций, но и жесткой налоговой политики. При нем были введены новые налоги, в частности в разы возросло косвенное налогообложение. Одна из известнейших его реформ — это винная монополия. Он тут не был новатором, этот беспроигрышный способ быстро увеличить доход казны использовал в свое время и Петр Великий при проведении своих масштабных реформ. В сущности, монополия была самым эффективным фискальным методом. Экономисты признавали, что уже на первых порах эта налоговая мера принесла в казну «доход, равный бюджету военного министерства». Винная монополия затронула самые насущные интересы народа: писали, что именно благодаря этой реформе Витте был первым русским министром, которого «знал и прасол, и мужик, и сибирский ямщик».

При Витте российская экономика росла в среднем на 6,5% в год в течение 11 лет. Казалось бы, такие темпы роста — мечта любого министра финансов. С другой стороны, это настолько «разогрело» экономику, что привело к перекосам, усиливалось социальное расслоение населения. Витте обвиняли в том, что его реформы сделали Россию открытой внешним угрозам. Большой экономический и сельскохозяйственный кризис начала 1900-х годов серьезно отразился на России, и в этом тоже упрекали министра финансов.

Витте-реформатор был символом быстрых перемен — перехода к рыночному капитализму. Есть распространенный дискурс, что Россия — страна не буржуазная. Страна не заводов и пароходов, а сельскохозяйственная. Западные капиталистические порядки чужды ее национальному духу и ее неизменным началам. Поэтому отношение к Витте разделило современное ему общество на разные кластеры, как в свое время — петровские реформы. Спор западников и славянофилов продолжался и после смерти Петра, и эти дискуссии, в той или иной форме, ведутся до сих пор.

— А на кого из современных политиков Витте похож больше всего?

— Если иметь в виду политическую репутацию, ближе всего, я думаю, Анатолий Чубайс. Личное отношение Чубайсу есть, наверное, у каждого россиянина. Те люди, которые нашли свое место в новых реалиях, отзываются о нем с большим уважением. Для тех же, кто скорее чувствует себя пострадавшим от его политической деятельности, он отрицательный герой и даже враг России.

Известный ученый и общественный деятель поздней Российской империи Максим Ковалевский как-то сказал: «Если вы хотите видеть настоящего русского либерала, то это Лев Толстой. А если вы хотите понять, кто настоящий русский консерватор, то это Сергей Витте». Среди современников равным царскому министру по масштабу личности действительно называли только Толстого.

Фото Романа Хасаева

У царского сановника было много почитателей и в 2000-е годы. Занимавший в 2000—2011 годах пост министра финансов Алексей Кудрин называет Витте кумиром не только своим лично, но и всей финансовой системы современной России

«Многие до сих пор смотрят на дореволюционную Россию глазами Витте»

— Какие литературные труды оставил Витте?

— Он автор знаменитых «Воспоминаний» — ценнейшего исторического источника эпохи. Как мемуарист Витте не только субъективен, но и сугубо пристрастен. Работая в отставке над текстом, он стремился поквитаться со своими многочисленными недоброжелателями и критиками. Широкая советская публика впервые познакомилась с текстом его воспоминаний в 1960-е годы. На страницах мемуаров Витте раздает резкие и нелицеприятные характеристики и Николаю Второму, и его ближайшему окружению, что, конечно, соответствовало официальной трактовке истории России до 1917 года.

Так или иначе, синий трехтомник был в домашней библиотеке у многих наших сограждан. Удивительно, но многие до сих пор смотрят на дореволюционную Россию глазами Витте, а его мемуары продолжают широко цитировать.

— Какие «пиар-инструменты» для создания репутации использовал Витте?

— Про него писали, что это министр, который придает огромное значение общественному мнению. В отличие от многих бюрократов того времени, обычно не стремившихся к публичности (и даже ее избегавших), он очень много работал с прессой и прилагал массу усилий для направления российского общественного мнения в нужное для себя русло. Он был очень лоялен к прессе, никогда не преследовал ни редакторов газет, ни журналистов. Лишь когда на критические статьи в адрес проводимой политики обращал внимание император, Витте мог пригрозить представителям периодической печати какими-то санкциями. В целом же к мнениям он был очень терпим.

Витте скорее делал ставку на закулисное влияние. Близкие к нему публицисты работали в крупнейших изданиях того времени, он предоставлял также и материалы из личного архива для публикаций, донося свою точку зрения до широкой публики. В частности, при подготовке денежной реформы он всячески поощрял ее обсуждение на страницах газет, в том числе с нелицеприятными оценками в свой адрес. Впоследствии многие издания признавали, что благодаря такому подходу к общественному мнению русская публика постепенно вовлекалась в обсуждение политики.

Прежде всего он ориентировался на крупную повременную печать — те издания, которые читали император и его окружение, а также «солидная», «серьезная» публика. Например, самой влиятельной газетой рубежа XIX—XX веков было «Новое время» Алексея Суворина. Публикации этого издания могли серьезно повлиять на карьеру даже высокопоставленного бюрократа: «Новое время» читал и Николай Второй.

Была также и газета «Биржевые ведомости», которую читали представители финансового мира и деловых кругов. Это издание было плацдармом сторонников Витте при проведении его экономической политики.

Витте, действуя через агентов министерства финансов за границей, широко использовал подкуп, чтобы расположить в российскую сторону иностранную прессу, например, французскую. Россия занимала у Франции большие средства, и необходимо было поддерживать реноме России как страны, в которую можно и нужно инвестировать.

Фото wikipedia.org

Про него писали, что это министр, который придает огромное значение общественному мнению. В отличие от многих бюрократов того времени, обычно не стремившихся к публичности (и даже ее избегавших), он очень много работал с прессой и прилагал массу усилий для направления российского общественного мнения в нужное для себя русло

«Стал героем памфлетов, эпиграмм и карикатур»

— Расскажите о теме своей книги. Как во времена относительной свободы после 1905 года слова в сатирических изданиях, театральных постановках отражалась личность и деятельность Витте?

— С Витте связаны не только финансово-экономические преобразования, но и некоторая либерализация внутренней политики. Его часто называли отцом российской конституции — манифеста 17 октября 1905 года. Впервые в истории России учреждался парламент, но также провозглашались политические права и свободы: свобода совести, слова, собраний, союзов и неприкосновенность личности. Неудивительно, что фигура реформатора вдохновляла не только прессу, но и некоторых драматургов.

Один из них — приближенный к нему журналист Иосиф Колышко. Это очень интересный человек, он был и чиновником, и журналистом, и драматургом, и участником разного рода авантюр. В 1908 году (сановник был тогда уже в отставке) Колышко написал публицистическую пьесу «Большой человек», главный герой которой — государственный деятель на переломе двух эпох, между прежними порядками и новыми условиями русской жизни, появившимися в том числе и благодаря деятельности Витте. Чтобы у зрителя не оставалось сомнений, что изображен не просто крупный деятель государственного масштаба, а именно Витте, актер с помощью грима создавал портретное сходство с отставным реформатором. У Витте была особая примета внешности — маленький, как будто проломленный нос. По этому поводу ходили самые разные слухи, писали, что у министра накладной нос, а свой он потерял еще в юности из-за сифилиса.

Кроме того, в это же время известный театральный деятель князь А.И. Южин-Сумбатов написал пьесу «Вожди» со схожим сюжетом, где главный герой тоже действует на сломе двух эпох.

Расцвет сатирической журналистики после Манифеста 17 октября 1905 года — это ярчайшая страница русской истории. Эти годы характеризовались беспрецедентным для российской истории бумом сатирических журналов, возникавших по всей стране, несмотря на цензурные запреты, конфискации и репрессии. Декларируемая Манифестом свобода слова и цензурные послабления привели к тому, что многочисленные сатирические листки, журнальчики и газеты, как столичные, так и провинциальные, буквально наводнили империю. 14 месяцев свободы слова — так именовали современники время с октября 1905 года по 1 января 1907 года. По оценкам исследователей, за этот короткий период вышло до 500 наименований сатирических журналов. Многие из таких журнальчиков были недолговечны, часто выходили лишь один-два номера, после чего издание закрывали, тираж уничтожался, а сотрудников наказывали штрафами или тюремным заключением за оскорбление власти или радикальную критику правительства.

Витте стал главным героем не только памфлетов и эпиграмм, но и карикатурных рисунков в бесчисленных иллюстрированных изданиях. Тому было несколько причин. Во-первых, несмотря на цензурные послабления, по-прежнему сохранялся запрет на карикатурные изображения царя и членов царской семьи. Поэтому Витте, встав во главе первого в истории России объединенного правительства (в отличие от западноевропейских стран, в российской министерской системе не было предусмотрено должности премьер-министра), стал главной мишенью для оппозиционной критики.

Во-вторых, публике представлялось, что в смутные дни осени 1905 года не было более крупной фигуры из государственных людей, столь же популярных в обществе. Граф, только что привезший России мир из Портсмута, самодержавный бюрократ, державший годами в своих руках почти всю — так казалось массам — полноту правительственной власти, был в глазах публики главным кандидатом на роль «спасителя» и «усмирителя» России.

Василий Розанов писал, что осенью 1905 года «все хотели Витте, все ожидали Витте, все пророчествовали Витте. Было тоже «голосование», только без бюллетеней». Но когда Витте стал главой правительства, он тут же превратился в объект острой критики, нередко несправедливой. Оппозиционная общественность была радикально настроена к власти. Правительство, наряду с разработкой и претворением в жизнь обещанных реформ, продолжало бороться с беспорядками и манифестациями жесткими мерами. Витте как премьер-министра обвиняли в излишней жестокости агентов правительства. И очень скоро он растерял свою популярность в общественном мнении.

Карикатура на С. Ю. Витте и П. Н. Дурново. Фото prlib.ru

Витте, встав во главе первого в истории России объединенного правительства, стал главной мишенью для оппозиционной критики

«Любой исход Первой мировой войны, говорил Витте, приведет к падению династии, а затем и к распаду России»

— Что произошло с Витте после отставки?

— У меня есть об этом книга, основанная на материалах кандидатской диссертации. На мой взгляд, репутация Витте аккумулирует в себе те изменения, которые произошли с Россией после 1905 года. В России существенно расширилась публичная сфера, появились партии и политическое представительство, партийная пресса. Витте во многом был архитектором этого нового политического порядка. Государственный деятель не присоединялся ни к одной политической силе, ни к либералам, ни к консерваторам, он всегда был «над схваткой». Именно это состояние маклера, вкупе с масштабом личности и размахом реформаторской деятельности, позволяло ему оставаться значимой для общественного мнения фигурой даже после отставки.

Иначе говоря, политическая репутация стала в отставке его властью взамен утраченного бюрократического ресурса. Разные общественные силы использовали его органическую связь с новым строем, репутацию эксперта и международное реноме для политического лоббирования. Так, противники Столыпина использовали Витте в качестве «политического противовеса» премьеру и стоящему за ним императору. Либеральные и деловые круги общества, недовольные ужесточением режима и урезанием политических свобод, ссылались на авторитет Витте как «творца» Манифеста 17 октября, и это вызывало общественный резонанс.

То и дело, когда обострялся политический кризис, появлялись слухи, что Витте возглавит российское правительство, станет министром финансов или иностранных дел.

Любопытно, что с началом Первой мировой войны Витте был одним из самых яростных сторонников скорейшего заключения сепаратного мира. Он считал, что, как бы ни сложилась ситуация на фронте, Россия этой войны не выдержит из-за перенапряжения экономических сил и внутреннего политического кризиса. Любой исход войны, даже выгодный для России, говорил Витте, приведет к падению династии, а затем и распаду России.

Осенью 1914 года он был негласным лидером антивоенной коалиции в Петрограде. Неудивительно, что когда Витте внезапно умер в марте 1915 года от простуды, президент Франции Пуанкаре написал в своем дневнике, что для Антанты смерть Витте имеет значение выигранного сражения. Отставной сановник внушал опасения многим, в том числе и за границей.

— Элла, как и чем вас привлекла биография первого российского премьер-министра?

— 12 лет назад я приехала в Петербург поступать на магистерскую программу Европейского университета в Санкт-Петербурге. На вступительном собеседовании меня спросили, какая у меня любимая книга. Я ответила: «Воспоминания» Витте. Три его тома долгое время лежали у меня на прикроватной тумбочке, и я иногда читала несколько страниц перед сном. Членов комиссии очень удивил мой ответ — видимо, такой выбор показался нетривиальным. Так или иначе, в университет меня приняли. Любопытно, что тогда, в 2008 году, ничего не предвещало, что я буду заниматься Витте. Несколько лет спустя я в рамках учебного курса написала эссе по Витте, и мою работу неожиданно высоко оценил один из главных виттеведов в стране, ныне, к сожалению, ушедший от нас — Рафаил Ганелин. Словом, так я и стала заниматься Витте, посвятив ему диссертацию.

Вообще, Витте — личность масштабная, яркая, противоречивая. По-моему, это тот случай в истории, когда человек, имеющий громадные способности, получает возможность существенно повлиять на российскую жизнь. Многие современные публицисты пишут, что больше Витте для России сделали разве что Петр Первый и Екатерина Великая. Несколько парадоксально рассуждая, можно утверждать, что именно граф Витте сделал Россию по-настоящему единой страной. Может быть, вы знаете, что канадцы отсчитывают историю своей нации со времени постройки в начале прошлого века двух параллельных железнодорожных линий от Атлантики до Тихоокеанского побережья, соединивших разные регионы страны. Так и Витте с помощью железнодорожной сети соединил основную часть империи с окраинами на востоке. Я имею в виду, конечно, Великий Сибирский путь — его значение трудно переоценить, достаточно сказать, что он позволял за неделю добраться от Балтики до Тихого океана, этот путь раньше занимал месяцы.

Фото wikipedia.org

Витте — личность масштабная, яркая, противоречивая. По-моему, это тот случай в истории, когда человек, имеющий громадные способности, получает возможность существенно повлиять на российскую жизнь

Также можно ответить на ваш вопрос словами Рафаила Ганелина: «Витте — пример искреннего патриотизма и служения своей стране. Несмотря на ошибки и просчеты, он не шкурно, а кровно был заинтересован в том, чтобы Российская империя сохранялась, мощь ее крепла, а слава ее возрастала — вопреки серьезным вызовам, с которыми она столкнулась накануне Первой мировой войны».

