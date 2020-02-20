Виталий Золотов: «Мы пытались сначала учить детей, а потом поняли: учить надо учителей»

Интервью казанского предпринимателя и инвестора о развитии социального проекта, который позволяет зарабатывать детским садам и школам

Фото: Максим Платонов

Кружков и школ для дополнительного образования детей в городе становится все больше — такое ощущение, что до насыщения этому рынку еще далеко, хотя он активно развивается не меньше полутора десятков лет. Но казанский предприниматель Виталий Золотов подошел к этому вопросу кардинально по-другому: его «Открытая школа» обучает не детей, а педагогов муниципальных образовательных учреждений. «Реальное время» разбиралось, как это работает.

До спада еще далеко

— Запрос на дополнительное образование для дошкольников и детей младшего школьного возраста в последнее десятилетие интенсивно рос. Этот тренд сохраняется и по сей день? Нет ли спада?

— До спада еще точно далеко. У родителей растет запрос и на школьное, и на дошкольное обучение. Школа сейчас требует от первоклашек, чтобы они умели читать и считать. Этому, конечно, учат в детском саду, но я и сам, как отец, хочу, чтобы с моими детьми занимались по новым методикам.

— А что это за методики?

— Например, наши специалисты преподают ментальную арифметику и скорочтение. Сейчас совместно со специалистами Банка России разрабатываются курсы по цифровой финансовой грамотности для дошкольников и учеников начальных классов школ. Ребенок, который посещает такие курсы, получает даже не какие-то дополнительные знания, а скорее систему мышления. Учится быстрее впитывать и обрабатывать информацию, выделять из нее важное, думать по-другому. Поэтому такие курсы могут пригодиться не только детям-дошкольникам или школьникам, но и взрослым людям. Это часть так называемых soft skills — навыков, необходимых людям любой профессии для быстрого профессионального развития. Многие родители это хорошо понимают, поэтому — нет, никакого спада в ближайшее время мы точно не увидим.

Такие курсы могут пригодиться не только детям-дошкольникам или школьникам, но и взрослым людям. Это часть так называемых soft skills — навыков, необходимых людям любой профессии для быстрого профессионального развития

— Не слишком ли загружены современные дети, так ли необходимо учить их ментальной арифметике, скорочтению и цифровой финансовой грамотности?

— Занятия для дошкольников организованы в игровом формате. Методика, которой мы обучаем, разработана так, что детсадовец зачастую и не поймет, что это у него был урок. Поэтому об особой загруженности говорить вряд ли приходится. Кроме того, мы ведь учим педагогов, и все занятия они потом ведут, можно сказать, в родных для ребенка стенах — в его собственном садике или в его собственном классе, с его привычным воспитателем или учителем. Нет затрат времени и сил на специальную поездку куда-то. В этом один из положительных факторов: на таких занятиях ребенок определенно меньше устает. А эффект от полученных навыков можно потом оценить, глядя, например, на его общую успеваемость.

Скорее социальный проект, чем прибыльный бизнес

— Как вы вышли на такой формат, почему было не открыть очередные курсы для детей? Вы же сами говорите, что ментальная арифметика и скорочтение пользуются спросом.

— Сначала мы думали открыть курсы для детей. Почему-то пошло сначала не так бодро, как хотелось бы. Мы пытались учить детей, а потом поняли: учить надо учителей. Каждое учебное заведение может бесплатно отправить к нам учиться педагогов, а потом по нашим учебным пособиям и на онлайн-платформе, которую мы разработали, они будут заниматься с детьми.

— Значит, вы зарабатываете на продаже пособий и на плате за пользование платформой?

— Да, за это платят родители. Но пока это скорее социальный проект, чем прибыльный бизнес. Я инвестирую в сферу образования, в которую уже интегрированы различные другие мои проекты. Схема проста: мы помогаем родителям экономить на дополнительном образовании, преподавателям — получать новые знания, а учреждениям — зарабатывать деньги. Выгода школы или садика видна невооруженным глазом: учреждение получает сертифицированного педагога, при этом деньги за качественное дополнительное образование остаются в кассе.

— И много уже таких обучающихся? Как вы договариваетесь со школами?

— Я уже давно сотрудничаю с образовательными учреждениями. В частности, один из моих бизнесов связан с системами безопасности, которые я поставляю в школы и детские сады. Собственно, во время общения c руководством этих учреждений я и понял, что запрос на такую вот образовательную деятельность есть. Сейчас педагоги, которых мы уже обучили, ведут кружки в 151 школе и 46 детских садиках, причем не только в Казани.

Занятия с детьми — вещь индивидуальная, но в среднем курсы по методикам, которые мы преподаем, можно проходить лет с пяти, когда ребенок уже может хотя бы ненадолго сконцентрировать внимание. Кто-то может и раньше заниматься

Учиться никогда не поздно

— Зачастую родители сталкиваются с проблемой: непрофессионал, пройдя короткие курсы, объявляет себя экспертом и получает доступ к детям. Не видите ли вы в этом опасности, не навредит ли ребенку общение с таким «специалистом»? Как вы в своем центре обходите эту проблему, что нужно, чтобы пройти у вас курсы?

— Мы принимаем педагогов на обучение, только если у них есть педагогическое образование и стаж работы. Все люди, которые проходят у нас курсы, — действующие педагоги в лицензированных учреждениях. Мы никогда не раздаем сертификаты случайным людям. У нас разработана и внедрена система качества — мы курируем педагогов, получивших у нас образование, интегрируем обмен опытом между обучившимися и находимся на связи с родителями. Бывает так, что кто-то чего-то недопонял или хочет освежить в памяти. Поэтому, конечно же, мы продолжаем общаться с теми, кого обучили. Отвечаем на задаваемые ими вопросы, помогаем советами.

— А кто тьюторы?

— У нас работают профессиональные опытные педагоги, и наш обучающий центр получил все необходимые разрешительные документы от компетентных органов. Нас контролируют точно так же, как и любую другую организацию, предоставляющую образовательные услуги.

— С какого возраста есть смысл учить детей скорочтению? А ментальной арифметике? Есть какие-то рамки по тому, когда это делать рано, а когда уже поздно?

— Занятия с детьми — вещь индивидуальная, но в среднем курсы по методикам, которые мы преподаем, можно проходить лет с пяти, когда ребенок уже может хотя бы ненадолго сконцентрировать внимание. Кто-то может и раньше заниматься. А верхней границы нет. Мы у себя в компании открыли курсы для сотрудников по скорочтению. Учиться никогда не поздно, народная мудрость не врет.

Многие родители русскоязычных детей указывали на то, что татарский не преподается по современной интересной, интерактивной методике. Вот, пожалуйста, новейшая методика, в игровой форме, специально разработанная

Скорочтение как способ популяризации родного языка в национальных школах и садах

— Кто разрабатывал методику обучения скорочтению?

— Методику обучения разрабатывали специалисты с соответствующими дипломами. Вообще, методика уже давно существовала в том или ином виде, мы доработали ее под сегодняшние реалии. Например, разработали учебник по скорочтению на татарском языке.

— То есть просто перевели ее на татарский?

— Если бы все было так просто! Наши татарские учебники будут рассчитаны на дошкольников и детей младшего школьного возраста. А значит, там есть стихи, загадки, скороговорки — много языковых тонкостей, которые напрямую никогда не переведешь. Поэтому пришлось практически писать учебник с нуля, все это сочинять и разрабатывать вместе с профессиональными поэтами и писателями. Он недавно вышел в свет, и по нему уже можно учить детей. Первый экземпляр мы вручили в конце августа 2019 года президенту РТ Рустаму Минниханову.

— Это как-то связано с изменениями в преподавании татарского языка в последние годы?

— Многие родители русскоязычных детей указывали на то, что татарский не преподается по современной интересной, интерактивной методике. Вот, пожалуйста, новейшая методика, в игровой форме, специально разработанная. Нам кажется, что это будет востребованным, по крайней мере, запрос на это мы видим колоссальный и надеемся на успех.

— Насколько устойчивы навыки, которые дети получают на таких занятиях? Не забываются ли они с годами без тренировки?

— Профессиональные педагоги говорят, что тренировка не помешает. А значит, можно год отзаниматься, затем отдохнуть, а потом — освежить навыки. Тем более что если ребенок сначала занимается в саду, потом в начальной школе — он это делает в игровой форме. А к средним и старшим классам ему понадобится уже усложненная программа — и по скорочтению, и по ментальной арифметике. Но это все дело добровольное: родители ведь сами будут решать, нужен ли их детям широкий кругозор, навыки, востребованные в будущем, или нет. Но чем больше таких возможностей предоставляют школы и детские сады, тем более успешными будут наши дети.