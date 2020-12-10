Золотов Виталий Евгеньевич
Общая информация
Родился 25 января 1985 года в городе Уфа, Башкирская АССР.
Образование
2004 г. — окончил Топливно-энергетический колледж, специальность «электрические системы и станции».
2006 г.— окончил Башкирский кооперативный техникум, специальность «экономика и бухгалтерский учет».
Трудовая деятельность
2003-2004 гг. — работа в трамвайном депо №2 МУЭТ города Уфы в качестве электрослесаря третьего разряда.
2004-2015 гг. — учредитель и директор студии авто тюнинга «Эволюция», ресторана японской кухни «СЁ», аптечной сети «Уголок здоровья», розничного магазина «Мажор», ряда строительных проектов.
С 2008 г. — совладелец группы компаний «Ваша Безопасность» (проектирование, поставка, обслуживание систем безопасности, слаботочных систем, проекты «Безопасный Детский Сад» и «Безопасная Школа»).
Семейное положение — женат, есть дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 10.12.2020