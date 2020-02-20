Фотомарафон «100-летие ТАССР»: замдиректора по кадрам завода №16 Б. Русин с молодежью, 1967 год

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Фото: из фондов Музея истории АО КМПО

В 1960-х годах на Казанском моторостроительном заводе №16 осваивались новые двигатели для самолетов, шло активное соцсоревнование и даже проводились конкурсы среди молодежи «Лучший в профессии». На фотографии запечатлен один из таких моментов: замдиректора завода по кадрам Б. Русин выступает перед участниками конкурса «Лучший в профессии» среди молодых специалистов.

Начиная с 1962 года коллектив завода осваивал семейство двигателей НК-8-3 и НК-8-4 конструкции Н. Д. Кузнецова. Эти двигатели с реверсом тяги устанавливались на межконтинентальный самолет ИЛ-62. С 1969 года на заводе начался серийный выпуск двигателя НК-8-2У для самолетов ТУ-154. В то время Министерство гражданской авиации ежегодно перевозило 48% пассажиров на самолетах с двигателями производства Казанского авиамоторного объединения.

В 1969 построили филиал завода в Буинске — там производили товары народного потребления и сельхозтехнику. Позже, в 1976-м, эти два завода объединят, и начнется история КМПО. Но заводчане смотрели в будущее еще дальше: в 1967 в цехе инструментального производства 800 его сотрудников заложили капсулу, которую открыли через 50 лет, в 2017 году. В те годы вообще было модно закладывать подобные капсулы: люди верили, что социалистический строй приведет страну к коммунизму уже совсем скоро, поэтому пытались донести до потомков свои чаяния и стремления.

Одна из фотографий, заложенных в памятную капсулу

В 1967 праздновали полвека Октябрьской революции — в честь юбилея капсулу и заложили. Для страны это было великим праздником. На предприятиях старались максимально достойно подойти к этой ключевой вехе. Соревновались по всей стране, соревновались и моторостроители — бригадами, цехами. На заводе работал специальный штаб, который ежедневно посменно подводил итоги этой ударной вахты.



В соцсоревновании по итогам 50 ударных недель победил тот самый 35-й цех — и именно поэтому его сотрудникам была доверена честь обратиться к потомкам. Вскрыли капсулу в год столетия революции. Уже ни о социализме, ни о революции страна почти не помнила, но капсула эта стала трогательным памятным знаком. Вот несколько строк из того послания:

«Вы живете в такое время, когда в понимание жизненных явлений широким фронтом вместе с усиленной атакой физики, вошли химия, математика, кибернетика; в области воздушного транспорта созданы самолеты с вертикальным взлетом и сверхзвуковые реактивные лайнеры, способные перевозить около 700 пассажиров; вы свидетели новых городов в виде одного дома на миллион жителей, и все это создано упорным трудом советского народа…

Мы верим, что вы будете достойными продолжателями идей Ленина, мужественно отстаивать идеалы Октября ».

Обложка того самого номера «Партийной жизни»

Вместе с письмом в капсуле лежали ноябрьский номер журнала «Партийная жизнь» 1967 года, три грамоты, почетный список работников 35 цеха и фотографии участников закладки капсулы.



Людмила Губаева