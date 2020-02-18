«Таттелеком» создаст подушку ликвидности на полмиллиарда

«Таттелеком» готовится к участию в новых конкурсах по национальному проекту «Цифровая экономика»

«Таттелеком» утвердил условия привлечения кредитной линии на 500 млн рублей. Закупочная процедура по выбору банка-партнера будет проходить методом сравнения предложений, однако ясно, что за право кредитовать «Таттелеком» готовы побороться многие кредитные учреждения. В самом «Таттелекоме» утверждают, что не собираются пользоваться заимствованиями в текущей операционной деятельности, а создают подушку ликвидности для финансирования капиталоемких инвестиционных проектов в будущем. По мнению аналитика Альберта Бикбова, которым он поделился с «Реальным временем», новые ресурсы компании потребуются для участия в новых тендерах по национальному проекту «Цифровая экономика».

«Таттелеком» нацелился на новый кредит

Совет директоров «Таттелекома» одобрил планы по привлечению дополнительных заимствований. Как следует из сообщения компании, члены совета директоров единогласно проголосовали за открытие кредитной линии в 500 млн рублей. Также были утверждены условия конкурсного отбора банка-партнера. Согласно сообщению, он будет выбран «путем сопоставления коммерческих предложений». Правда, дата проведения закупки не определена, но не исключено, что конкурсная процедура может пройти в течение месяца.

До сих пор одним из наиболее часто упоминаемых кредиторов «Таттелекома» являлся «Ак Барс» Банк. Согласно данным центра раскрытия информации «Интерфакс», в конце ноября прошлого года «Таттелеком» воспользовался кредитом (овердрафт) АББ в сумме 200 млн рублей. В августе 2019 года «Ак Барс» Банк открыл гарантийный лимит «Таттелекому» на общую сумму 300 млн рублей, сообщал сам банк. Будет ли АББ участвовать в предстоящих закупках, пока неизвестно.

«Несмотря на усиление конкуренции в отрасли телекоммуникаций, «Таттелеком» демонстрирует рост», — говорил ранее журналистам глава телекоммуникационной компании Айрат Нурутдинов. Фото Максима Платонова

И сократить долг до минимума — 1,4 млрд рублей

Впрочем, и так понятно, что за право кредитовать крупнейшего оператора проводной связи будут бороться многие банки, поскольку «Таттелеком» заметно улучшил финансовые показатели и снижает долговую нагрузку. По данным компании, на начало 2020 года кредитная нагрузка «Таттелекома» составила 2,2 млрд рублей. За минувший год она снизилась более, чем на треть — на 0,7 млрд рублей. На 1 января 2019 остаток кредитной задолженности составлял 2,9 млрд рублей.

— «Таттелеком» переходит на преимущественное использование собственных средств, — сообщили в компании.

Более того, к началу будущего года «Таттелеком» намерен сократить долг до минимума — 1,4 млрд рублей. В резерве «Таттелекома» находится еще 1,1 млрд рублей, размещенных на краткосрочных депозитах российских коммерческих банков.

Финансово компания стабильна. По итогам 9 месяцев 2019 года группа компаний «Таттелеком» (включая ПАО «Таттелеком» и его дочернее предприятие — ООО «ТМТ», сотовый оператор под брендом «Летай») получила выручку в 7,1 млрд рублей, что на 3,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Чистая прибыль увеличилась почти втрое — до 454,6 млн рублей. «Несмотря на усиление конкуренции в отрасли телекоммуникаций, «Таттелеком» демонстрирует рост», — говорил ранее журналистам глава телекоммуникационной компании Айрат Нурутдинов.

Конкурсный отбор

Выбор банка будет проходить на конкурсной основе. «Сопоставление коммерческих предложений является одной из наиболее оптимальных и общепринятых форм конкурентных процедур для рынка заимствований», — заявили «Реальному времени» в «Таттелекоме». А необходимость в открытии дополнительной кредитной линии объяснили реализацией инвестиционной программы до 2025 года, которая предполагает значительное развитие проводной и беспроводной связи. При этом в компании подчеркнули, что не собираются пользоваться заимствованиями в текущей операционной деятельности.

Аналитики отмечают слабую поддержку со стороны материнской структуры — ОАО «Связьинвестнефтехим», что свидетельствует о самостоятельной кредитоспособности компании. Фото Максима Платонова

— Для реализации программы развития руководство компании считает возможным заручиться подушкой дополнительной ликвидности на случай возникновения необходимости финансирования капиталоемких инвестиционных проектов и, соответственно, оперативно обращаться к заемным средствам в рамках кредитной линии, — говорится в комментарии «Таттелекома».

Добавим, что удовлетворительное значение краткосрочной и среднесрочной ликвидности отмечалось также аналитиками Fitch Ratings. «Мы ожидаем, что леверидж у «Таттелекома» останется низким, и скорректированный чистый леверидж по FFO вряд ли превысит 1,5x в среднесрочной перспективе», — говорится в отчете Fitch, подготовленном в ноябре 2019 года. — Мы полагаем, что низкий леверидж соответствует стратегии компании по наличию достаточной финансовой гибкости, которая может потребоваться, чтобы разрешить сложные задачи в сегменте мобильной связи, а также другие стратегические задачи. Например, соблюдение «закона Яровой». Дивиденды привязаны к чистой прибыли по основному сегменту фиксированной связи и вряд ли существенно вырастут».

При этом аналитики отмечают слабую поддержку со стороны материнской структуры ОАО Связьинвестнефтехим, что свидетельствует о самостоятельной кредитоспособности компании. В то же время при необходимости «Связьинвестнефтехим», вероятно, предоставит ликвидность или будет лоббировать интересы «Таттелекома».



Подушка ликвидности под будущие госконтракты



Напомним, что «Таттелеком» в прошлом году выиграл конкурс Минкомсвязи РФ на подключение ШПД-интернета к социально значимым объектам в рамках национального проекта «Цифровая экономика». При стартовой цене в 1,9 млрд рублей татарстанский оператор заключил госконтракт на 1,1 млрд рублей. Понижение цены на 42% в «Таттелекоме» не считают критичным. По его условиям, «Таттелеком» в течение 3 лет обязан обеспечить доступ к сети интернет для 1 913 социально значимых объектов, которые расположены по всему Татарстану. Ожидается, что по итогам реализации национального проекта в 2024 году высокоскоростная сеть интернет должна появиться в 100% объектов республики. «Таттелеком» выполняет весь объем работ самостоятельно. В этом году пройдут следующие тендеры, но сроки неизвестны.

«То, что «Таттелеком» обращается не к одному АББ, а делает это на условиях конкурса, это верно, — говорит аналитик Альберт Бикбов. — Редко какой банк откажется от удовольствия кредитовать «Таттелеком», потому что у них хорошие показатели. За первое полугодие прибыль по МФСО выросла в два раза. По итогам 2019 года они объявили не менее хорошие результаты. Растет выручка. У них растет число абонентов, в частности мобильный оператор «Летай» сейчас хорошо у них идет.

Гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов на недавней коллеги Минцифры РТ говорил о перспективных проектах компании, в числе которых, к примеру, развитие сети в частном секторе и подключение домохозяйств по GPON. Также Нурутдинов упомянул тогда тему повсеместного перехода на оптику.

Очевидно, что каждое из этих направлений требует многих сотен миллионов, миллиардов рублей инвестиций. Альберт Бикбов не исключает также, что «Таттелеком» готовится к будущим госконтрактам. «У них могут наметиться достаточно большие капвложения, потому что они выиграли госзаказ по программе «Цифровая экономика РФ». Но этим они не ограничатся, так как впереди, в рамках госпрограммы, возможны и другие тендеры. Они готовятся загодя, чтобы выигранные тендеры в рамках программы «Цифровая экономика» обеспечить ликвидностью», — пояснил он.

«Таттелеком» является региональным оператором фиксированной связи в Республике Татарстан и занимает лидирующие либо сильные рыночные позиции в сегментах традиционной голосовой и широкополосной связи и платного ТВ, отмечается в исследовании Fitch Ratings. — Развивающийся мобильный сегмент компании, вероятно, будет ключевым источником роста в среднесрочной перспективе, компенсируя умеренное сокращение услуг фиксированной связи». В агентстве прогнозируют, что интенсивность капвложений в «Таттелекоме» увеличится до 17—19% от выручки в 2020—2022 гг.».