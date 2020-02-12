Последний рывок перед плей-офф: «Нефтехимик» бьется за место в восьмерке с Дальним Востоком

Повержен крепкий «Локомотив», впереди — прямые конкуренты

Борьба за путевку в плей-офф на Востоке в этом сезоне настолько плотная, что шансы заполучить ее имеют почти все, за исключением уже безнадежного «Трактора». Но решающая стадия гладкого чемпионата КХЛ для «Нефтехимика» наступает прямо сейчас — у нижнекамцев впереди матчи со всеми прямыми конкурентами, начиная с «Металлурга» (2 игры) и заканчивая дальневосточными «Адмиралом» (2) и «Амуром» (3). Однако победную серию «волки» решили не откладывать на потом, отобрав накануне 2 очка у крепкого «Локомотива». Каковы шансы «волков» в борьбе за восьмое место Востока, почему Порядину, Шиксатдарову и Шарипзянову пора брать ответственность на себя и как легионеры решают моменты у «Нефтехимика», а экс-барсы — у «Локомотива» — об этом в материале «Реального времени».

Четверо из ларца: нижнекамцам предстоит обойти весь Дальний Восток

За две с половиной недели до старта плей-офф ситуация в Восточной конференции сложилась крайне запутанная. Самый многострадальный клуб КХЛ — китайский «Куньлунь», а также «Нефтехимик», «Адмирал» и «Амур» имеют приблизительно равные шансы, чтобы запрыгнуть на подножку восьмого вагона поезда, уходящего в направлении Кубка Гагарина.

До вчерашнего игрового дня у «драконов» была фора в три очка, а у остальных претендентов — три игры в запасе. Китайцы неожиданно разнесли «Сибирь» у нее дома (3:0) и упрочили свое место в первой восьмерке. Однако за конкурентов «Ред стар», в том числе за «Нефтехимик», играет пара факторов, которые могут стать определяющими.

Во-первых, это неравные условия для команд. Нижнекамцы и дальневосточные российские клубы сыграют часть игр в родных стенах, в отличие от китайцев, сидящих в России на «карантине» из-за коронавируса. Например, рижское «Динамо» им придется принимать в Новосибирске.

Во-вторых, «красным звездам», возможно, и самим уже не до плей-офф, и многочисленные легионеры команды психологически настроены поскорее закончить этот сезон и разъехаться. Отсюда и четырехматчевая серия поражений до перерыва на Евротур. Победа над «Сибирью», впрочем, эту версию ставит под сомнение.

Китайцы неожиданно разнесли «Сибирь» у нее дома (3:0) и упрочили свое место в первой восьмерке. Фото ihwc.ru

В стане другого конкурента «волков», «Адмирала», рассчитывают, что в оставшейся части чемпионата «подтащит» восстановившийся от серьезной травмы голкипер Юхо Олкинуора, который во время паузы должен был набрать игровые кондиции. Впрочем, во вчерашнем матче с «Салаватом» он не сильно помог — пропущенные им три шайбы за 34 минуты матча не позволили «морякам» заработать такие необходимые очки в Уфе.

Хабаровский «Амур» в последнее время преобразился. Перед перерывом хабаровчанам наконец-то погасили многомесячные долги по зарплате, после чего те победили ЦСКА и «Адмирал». Команда Александра Гулявцева набрала ход, и, пожалуй, именно «тигры» на сегодня — главная опасность для нижнекамцев.

Что «Нефтехимик» может противопоставить конкурентам?

В то время как во Владивостоке уповают на вратаря-легионера, позволившего сделать рывок в начале сезона, в Нижнекамске надежды возлагают на лидера атак и одно из открытий нынешнего сезона, новоявленного «сборника» Павла Порядина, говорившего в интервью нашему изданию в сентябре, что сейчас самое время брать ответственность на себя. На Шведских играх в составе сборной Павел показал себя как готовый форвард для больших задач. В национальную команду его приглашали в качестве замены травмированному нападающему ЦСКА Сергею Толчинскому, а в Нижнекамск из Швеции Порядин возвращался в статусе лучшего игрока этого состава сборной. Ну и где, как не в гонке за путевку в плей-офф, проявлять свои лидерские качества молодому форварду.

Тем более после истории со Степаном Захарчуком, когда капитан «Нефтехимика» и один из его стержней серьезно подвел свою команду и был справедливо из нее выдворен. Таким образом, на решающем отрезке сезона «волки» лишились опытного игрока и остро нуждаются в хоккеистах, способных взять игру на себя и «тащить». Порядин для этого более чем годится.

В Нижнекамске надежды возлагают на лидера атак и одно из открытий нынешнего сезона Павла Порядина. Фото hcnh.ru

Вообще, оставшийся отрезок гладкого чемпионата станет лучшей проверкой на взрослом уровне сразу для нескольких доморощенных хоккеистов «Нефтехимика». Остаток февраля — тот самый час икс в их карьерах, когда и болельщики рассчитывают, и судьба тренера зависит от них. Помимо Порядина обязаны будут брать на себя игру форвард Ильдар Шиксатдаров и защитник Дамир Шарипзянов, которые проводят свой лучший сезон: у первого 18 (11+7) очков, у второго — 22 (3+19).

Но пока этого было недостаточно, нужно прибавлять и брать еще чуть больше ответственности на себя. Многое, если не все, будет решаться в очных встречах «волков» с их прямыми конкурентами: трех играх с «Амуром» и двух — с «Адмиралом». Самое время выдать все, что умеешь.

«Локомотив» — идеальный вариант для продолжения победной серии

Однако неплохой шанс зацепить 2 очка для Нижнекамска случился уже накануне. Даже несмотря на то, что ярославский «Локомотив» уже при третьем наставнике за нынешний сезон Майке Пелино расцвел и стал стабильно набирать очки.

Казанский десант, бравший Кубок Гагарина два года назад, в лице Александра Свитова, Антона Ландера, Андрея Маркова и Владимира Ткачева нашел наконец игру, так что значительная часть очков команды сегодня именно на их счету. Ткачеву понадобилось меньше месяца, чтобы снова заиграть на том уровне, на каком он начинал нынешний сезон в «Ак Барсе».

Ярославский «Локомотив» расцвел и стал стабильно набирать очки. Фото hclokomotiv.ru

Однако за две с половиной недели до плей-офф больших задач у «железнодорожников» нет — шестая строчка на Западе с 64 очками уже никуда не денется, преследователи далеко, а забираться выше нет смысла — с пятого места можно уже в первом раунде нарваться на крепкое «Динамо» Владимира Крикунова.

Все карты были у Нижнекамска, чтобы продолжить начатую до перерыва победную серию.

Когда за пару часов до игры стало известно, что одни конкуренты за путевку разгромно уступили, а другие так же разгромно выиграли, нижнекамцам оставалось только выигрывать свой матч (как и все последующие), а не углубляться в хитросплетения раскладов в турнирной таблице — больно уж сложно там все складывается.

И начали «волки» здорово. Хорошенько заперли Ярославль в его же зоне и принялись методично по-хозяйски давить равномерными волнами атак.

Хайруллин открыл счет уже на четвертой минуте прицельным броском над ловушкой Александра Лазушина. Поспособствовали ему в этом два легионера, пришедшие в команду уже по ходу сезона — Йонас Энлунд и Якоб Берглунд. Оба пришлись ко двору, и в этом матче они еще скажут свое веское слово.

Вскоре уже Райан Мерфи вошел в зону ярославцев по борту, обыграл защитника и не побоялся сам же исполнить — прошил Лазушина, сделав счет комфортным — 2:0.

Однако во второй половине периода Пелино сумел добавить скорости и агрессии своей команде, и «Нефтехимик» с резкими изменениями в игре соперника не справился, а точнее, не успел под них подстроиться. Когда Якуб Накладал отыграл первую шайбу, вратарь нижнекамцев Константин Барулин наглядно и справедливо показал защитникам, чтобы те активнее играли в отбор.

Ну а совсем тревожно стало, когда Ткачев сравнял счет. 55-й номер получил шайбу перед воротами Барулина и мастерски разобрался с ним. Хорошие руки по-прежнему при Владимире, но Квартальнову он почему-то оказался не нужен.

Меньшинство и большинство Нижнекамска работает с переменным успехом

Второй период вышел куда напряженнее и плотнее, хотя у «Нефтехимика» было несколько возможностей реализовать большинство. С первого захода не вышло, зато во втором разыграли как по нотам. Это тот самый Шиксатдаров исполнил на отскоке после броска Мерфи на «раз-два».

Ну а для полноты картины тот самый Энлунд, решающие действия которого на льду мы анонсировали, забросил победную шайбу «Нефтехимика» уже в меньшинстве. Причем финский хоккеист создал этот момент сам от начала и до завершения — он поборолся в средней зоне, выцарапал шайбу у Ткачева, убежал на ворота, обыграл перед ними защитника «Локомотива» и поставил точку красивым броском.

Шайбы еще одного экс-барса Ландера в большинстве не хватило ярославцам, чтобы спастись.

«Волки», таким образом, обходят «Адмирал» по дополнительным показателям и приближаются к восьмерке на расстояние двух побед. Следующая игра с прямым конкурентом — «Металлургом»

Источник: khl.ru

— Продолжаем борьбу за плей-офф, других вариантов у нас нет, — поделился в эфире после матча наставник нижнекамцев Вячеслав Буцаев.

