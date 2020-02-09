«Их нравы»: глоток свежего воздуха после тридцати лет закручивания гаек

Тургут Озал — «человек творящий»

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается вторая часть рассказа о восьмом президенте Турецкой Республики Тургуте Озале.

Возвращение Турции к открытости миру



Если предыдущий президент Турции генерал Кенан Эврен пришел к власти на волне государственного переворота и занял высший государственный пост в результате всенародного референдума, то президентский путь Тургута Озала проходил по классической схеме — его избрали депутаты парламента. Нельзя сказать, что этот путь был легким, поскольку оппозиция игнорировала выборы и открыто выступала против кандидатуры Озала, слышались даже угрозы в его адрес, вроде «мы знаем, как сместить тебя из Чанкая» (район в Анкаре, где располагается резиденция президента Турции) — очевидно, так намекали на возможность нового переворота. Однако, несмотря ни на какие угрозы, Озал все же стал президентом после трех туров голосования и при бойкотировании выборов со стороны оппозиции.

Современные турецкие историки видят в президентстве Озала прежде всего возвращение к гражданскому порядку и открытости миру, так как именно он был человеком, изменившим судьбу Турции, которая ранее была направлена внутрь себя. Это очень здравая оценка, так как после почти тридцатилетнего военного управления и всяческого закручивания гаек Озал, с его американским подходом к политике, стал глотком свежего воздуха.

Примечательно и то, что кровавый конфликт между правыми, левыми и приверженцами ислама, который поляризовал турецкое общество и на протяжении 1970-х годов был определяющим фактором политической жизни страны, прекратился после государственного переворота 1980 года. И после трех лет военной диктатуры и политического затишья именно вокруг новой партии «Отечества» Озалу удалось сплотить умную и думающую часть как правых, так и левых, а также приверженцев ислама.

Открытие моста через Босфор. Фото wikipedia.org

«Неужели, став президентом, я должен перестать совершать намаз?»

Современники же характеризуют Тургута Озала как Homo faber — «человека творящего и изменяющего мир вокруг себя», а также как персону, который постоянно удивляет. В этом контексте примечательно несколько фактов из его политической биографии. Это и мегапроекты, которые начались в эпоху Озала — чего стоит только строительство моста через пролив Босфор, протестированный лично президентом и его супругой. Это и постоянная демонстрация народу, что он один из представителей этого народа. К примеру, на многие официальные встречи он мог прийти без галстука и в простой футболке, а кроме того, в период президентства, демонстрируя открытую фронду военным, поехал в маленькую провинцию лично поздравить вновь избранного префекта вместо того, чтобы участвовать в церемонии смены должности высших военных чинов.

Как мы уже отмечали ранее, Озал никогда не скрывал своего курдского происхождения и в период, когда в стране действовал запрет на курдскую речь, выступил с инициативой разрешить прослушивание курдской музыки и песен. Как показала практика, это не привело к развалу государства, о котором предупреждали противники инициативы. Более того, президент не скрывал и свою религиозность. Мы знаем, что все предыдущие президенты подчеркивали свою приверженность лаицизму и никак не проявляли своих религиозных убеждений. Озал же, напротив, говорил своим оппонентам, которые критиковали его за религиозность: «Неужели, став президентом, я должен перестать совершать намаз?»

Загадочная смерть

Самым значимым событием на внешнеполитической арене в период президентства Тургута Озала стал, пожалуй, иракский кризис и последовавшая за ним война в Персидском заливе. В этом конфликте он открыто поддержал США и Великобританию. Более того, в эти года США стали одним из стратегических партнеров Турции, а президент Джордж Буш-старший был одним из немногих заокеанских друзей Озала.

Фото aa.com.tr

Смерть настигла восьмого президента Турции в апреле 1993 года. После Мустафы Кемаля Ататюрка он стал вторым главой государства, умершим в период исполнения своих обязанностей. Вокруг кончины Озала до сих пор существует много загадок, причины ее не до конца раскрыты. Его супруга отказывалась верить в естественную смерть своего мужа и через 19 лет после его захоронения потребовала эксгумации и проверки тела на предмет отравления. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в 2012 году, установила, что в организме восьмого президента действительно был яд, однако она не смогла ответить на вопрос, послужил ли причиной смерти именно он.

Тургут Озал запомнился в турецкой истории как активный президент, не помещающийся в пределы Чанкая. О нем говорили, что он заново установил понятие личной свободы в центр политической культуры Турции и тем самым примирил демократию с местными ценностями.

Пожалуй, одним из самых сильных его высказываний были произнесенные сразу после организованного на него неудачного покушения слова: «Нет никого, кто мог бы отнять жизнь, дарованную Аллахом, без Его разрешения».

