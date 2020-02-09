«Ни одна сила в Белоруссии не делает ставку на демонтаж ее государственности. А в России такие силы есть»

Лев Шлосберг об очередном обострении отношений России и Белоруссии, непоколебимости белорусского суверенитета и грядущих выборах президента РБ

Россия и Белоруссия вновь конфликтуют — Александра Лукашенко не устраивают цены на поставки российской нефти, которые прекращены с начала 2020 года, не урегулированы и цены на покупку газа. Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности сотрудничать с США, отношения с которыми у Белоруссии долгое время носили весьма прохладный характер. Чем вызвано обострение отношений членов Союзного государства и возможны ли для Лукашенко сюрпризы на президентских выборах будущей осенью, в интервью «Реальному времени» рассказал политик и журналист Лев Шлосберг.

«Экономика Белоруссии неконкурентоспособна, и это очень важное обстоятельство белорусской жизни»



— Лев Маркович, мы видим очередной виток обострения отношений России и Белоруссии — в сопредельную страну прекращены поставки нефти в силу высокой для белорусов цены, страны не могут договориться и по ценам на газ. Вместе с тем мы видим что в Минск приезжал госсекретарь США, после встречи с которым президент Лукашенко сказал, что период похолодания в отношениях этих стран прошел, кроме того, Белоруссия начала искать новые рынки для покупки нефти. Союзное государство отдаляется от России или это очередной этап конфликта, который в ближайшее время (интервью записывалось в пятницу, 7 февраля, — прим. ред.) будет улажен в Сочи на встрече Путина и Лукашенко?

— Главным, что сейчас объединяет все белорусское общество и элиту Белоруссии вне зависимости от политической принадлежности, является стремление сохранить независимость Республики Беларусь. Это точка консенсуса всех политических сил Белоруссии — и консервативных, и социалистических, и проевропейских, и националистических. Никто из этих групп не будет согласен с утратой государственной независимости и вхождением в состав России, и никаких изменений в этой позиции произойти не может, и более того, эта позиция в целом соответствует позиции белорусского общества. Учитывая, что Белоруссия крайне несвободное государство, очень сложно сопоставить реальное общественное мнение с результатами опросов общественного мнения — в несвободном обществе трудно и почти бессмысленно проводить такие опросы, но в Белоруссии есть представление об общественных настроениях. Есть социальные сети, есть открытые дискуссии, которые проходят в стране, и по всему спектру мнений очевидно, что утрата независимости не отвечает практически ничьим интересам внутри Белоруссии.

Вопрос политики Александра Лукашенко по отношению к России, Евросоюзу и США — это отдельный вопрос, и его можно совмещать с вопросом о возможном государственном будущем России и Белоруссии, но это будет искусственное объединение. Суть позиции Лукашенко заключается в том, что ему необходимо обеспечить устойчивость собственной власти, и эта устойчивость связана для него с балансированием между различными внешними силами. Есть Россия, с которой Белоруссия связана исторически, есть Европа, с которой Белоруссия связана исторически в не меньшей степени, есть США — глобальный политический игрок, и Лукашенко нужно взаимодействовать со всеми этими силами для того, чтобы поддерживать свою власть и чтобы не допустить внешней изоляции страны. То есть суть его политики со всеми внешнеполитическими партнерами — не создать ситуацию, при которой вокруг Белоруссии появилась бы политическая и экономическая блокада. Но создать ситуацию блокады, на мой взгляд, практически невозможно, потому что представить себе цепочку событий, при которой Россия, Евросоюз и США единым фронтом окружают Республику Беларусь, как партизанский край, и душат ее, невозможно. Такая ситуация не просматривается даже гипотетически.

Однако очевидно, что, когда Россия ужесточает условия экономического взаимодействия с Белоруссией, Лукашенко начинает активизировать взаимодействие с Евросоюзом и США, потому что ему нужны кредитные и сырьевые ресурсы. Совершенно понятно, что экономика Белоруссии не диверсифицирована, по своему укладу она остается советской, то есть она несовременна, и это очень важное обстоятельство белорусской жизни: ее экономика неконкурентоспособна.

Фото newizv.ru

Экономика Белоруссии не диверсифицирована, по своему укладу она остается советской, то есть она несовременна, и это очень важное обстоятельство белорусской жизни: ее экономика неконкурентоспособна

Смотрите, в экономике Белоруссии сохраняются госдотации в большинстве отраслей производства, Белоруссия демпингует в ценах на ряд товаров, ее товары беспрепятственно ввозятся на территорию России — в результате у нас в Псковской области мы видим экспансию продуктов из Белоруссии, которая привела к осложнению положения значительной части местных производителей молочной, хлебной и мясной продукции, а на некоторых частных рынках области присутствуют только белорусские предприниматели. Потому что ценообразование в Белоруссии и уровень жизни существенно отличаются от российских, плюс там имеются госдотации. Я лично знаю компании, которые действовали на рынке сыров в Петербурге, а базировались в Псковской области, но закрылись еще десять лет назад, будучи не в состоянии конкурировать с белорусской продукцией именно в ценовой системе — для нее в России были открыты все ворота.

И в этом смысле российское сельское хозяйство испытывает существенное давление со стороны продуктов питания из Белоруссии. Вместе с тем никому не приходит в голову установить между Россией и Белоруссией такую же границу, как с Евросоюзом — с таможнями, с погранпунктами, фитоконтролями (хотя такие разговоры были). Почему? Потому что в России остаются сторонники воссоздания Советского Союза, и Республику Беларусь они видят первейшим государством, которое могло бы этот фактор обозначить. И совершенно очевидно, что переход на официальные пограничные отношения между нашими странами прекращает саму дискуссию о возможностях такого объединения.

В целом для Лукашенко ключевой вопрос на данный момент — это доступ к внешним ресурсам, и в этом плане отношения с Россией его категорически не устраивают. Ведь тот же белорусский газ — это российский газ, и цены диктует Россия, условия кредитов тоже диктует Россия, а Лукашенко хочет другие условия. Но для того, чтобы эти условия были другими, ему предлагают пойти на политические уступки, в том числе на интеграцию, в которой повышаются шансы на воссоздание объединенного государства.

«Они не уважают Белоруссию и хотят использовать в ее отношении жесткую силу. Но Белоруссия не капитулирует»

— В Белоруссии действительно есть серьезная тревога за свою независимость? Реален ли Союз на условиях России?

— Я считаю, что условий, которые могли бы перевести этот процесс из сферы интеллектуального проектирования в практическую политическую плоскость, сейчас не существует. Ни одна влиятельная сила не делает ставку на демонтаж белорусской государственности, а внутри России такие силы есть, и в Белоруссии они воспринимаются как силы враждебные, их инициативы не будут поддержаны.

Союз России и Белоруссии на самом деле создали с разными целями, но боятся об этом сказать. Россия пошла на этот Союз в надежде поглотить Белоруссию, довести интеграционные процессы до такого уровня, который предполагал бы общую валюту, единый эмиссионный центр, и таким образом российские планы предполагали интегрировать белорусскую экономику в российскую, устранить возможность принятия Белоруссией самостоятельных решений в денежно-финансовой и кредитной системе.

Фото svopi.ru

Обе стороны строили Союз в надежде, что каждая воспользуется с пользой для себя. А сейчас этот Союз оказывается бесполезным и для России, и для Белоруссии, поскольку заявленные цели перестают быть достижимыми

Цель России, таким образом, заключалась в том, чтобы выстроить такую экономическую модель, которая категорически сокращала бы возможности государственной самостоятельности Белоруссии, а целью Белоруссии при создании этого Союза было желание воспользоваться ресурсами России при поддержании своей независимости, то есть фактические цели России и Белоруссии не совпадали. Но в своих целях обе стороны друг другу не признавались — они строили Союз в надежде, что каждая из сторон воспользуется с пользой для себя. А сейчас этот Союз оказывается бесполезным и для России, и для Белоруссии, поскольку заявленные цели перестают быть достижимыми.

— Что за силы заинтересованы в «поглощении» Белоруссии?

— Разные люди. Это те политики, кто желает возврата к формату СССР: все понимают, что воссоздать прежний Союз в границах 1991 года невозможно, но есть политики, которые желали бы максимального увеличения площадей России, и это понятно по ситуации с Крымом. Кроме того, эти политики желали бы присоединения к России и Приднестровской республики, но там беспокойство вызывает Румыния. Но помимо этого в зоне российского влияния находятся и Абхазия с Южной Осетией, а значит, мы можем говорить об имперском векторе российской внешней политики. Качество освоения земли и качество жизни людей в нем не имеют никакого значения, имеет значение только площадь занимаемой территории и уровень амбиций.

Есть также бизнес, который сам по себе, может, и не политизирован, но был бы заинтересован как в освоении территории Белоруссии, в том числе ее стратегически важных объектов, так и в продвижении ее отраслей экономики за счет близкого расположения к Европе. Конечно, такая политика несовременная, это имперская политика XX века, она неперспективна и, более того, опасна для самой России, потому что увеличивает страхи перед нашей страной. Если вы хотите развивать экономическую кооперацию с Белоруссией, все, что вам нужно, это экономическое взаимодействие с ней и предоставление ей возможности взаимовыгодного сотрудничества. Но эти политики в Кремле воспринимают кооперацию с Белоруссией как доминирование, поглощение и подавление, а не как отношение равных партнеров, и в этом заключается их стратегическая ошибка. Они не уважают Белоруссию и хотят использовать в ее отношении жесткую силу — ультиматумы, угрозы материальным ресурсам, чтобы Белоруссия капитулировала. Но Белоруссия не капитулирует, это невозможно.

— Кто Владимир Путин в этой ситуации? Арбитр?

— Нет, здесь он игрок, и игрок, очень заинтересованный в максимальном поглощении Белоруссии. Он этого не скрывает и, как видите, лично ведет переговоры с Лукашенко, выставляя ему те или иные условия. Лукашенко в этой ситуации делает все, чтобы не быть младшим партнером, поэтому ведет игру на нескольких фронтах, и его игра на европейском и американском фронте позволяет ему вести себя с Путиным на равных. Хотя ресурсы, которыми располагает Белоруссия, конечно, не позволяют Лукашенко вести диалог с Путиным на равных, но он может шантажировать и Россию, и Евросоюз, и США, и таким образом он пытается найти баланс, при котором у Белоруссии сохранятся ресурсы — и экономические, и финансовые, и при этом не будет утрачена политическая независимость страны.

Пока Лукашенко это удается, надо отдать ему должное. При всех претензиях к нему, от правозащитных до политических, задачу сохранения государственного суверенитета Белоруссии, которую он воспринимает как задачу сохранения себя в политике, он выполняет успешно.

Фото kremlin.ru

Лукашенко делает все, чтобы не быть младшим партнером, поэтому ведет игру на нескольких фронтах, и его игра на европейском и американском фронте позволяет ему вести себя с Путиным на равных

«Лукашенко — это образец для Путина в той модели, которую строит Путин»

— Один из экспертов по Белоруссии пару лет назад высказал мысль, что в каждом витке конфликта Кремль шел на условия Лукашенко. Так будет и на этот раз?

— Политика очень сложна, даже крайне сложна, и упрощенно трактовать ее невозможно. Говорить, что переговоры завершились поражением России или победой Белоруссии, невозможно, поскольку это не та ситуация, которая существует в реальности. Перед нами долгая игра, долгие «шахматы», и они не завершаются никаким раундом переговоров. Перед нами позиционные действия, здесь нет однозначного результата: идет борьба интересов и различных политических сил.

У меня нет прогноза на переговоры в Сочи, такие переговоры шли десятки раз, были десятки раундов и впереди также десятки раундов, и ни одни переговоры нельзя истолковать как результативные в ту или иную пользу. Каждая сторона пытается добиться своего, и если считать сохранение суверенитета Белоруссии стратегической целью, то тут Лукашенко чрезвычайно сложно поколебать. Я вообще не вижу обстоятельств реальной политики, которые заставили бы Белоруссию сесть обсуждать вопрос утраты государственного суверенитета. Это невозможно, и тут Лукашенко ведет себя более откровенно, а российская сторона — более завуалированно. Она говорит о равноправном сотрудничестве, но при этом говорит об условиях, при которых Белоруссия утратила бы свою субъектность. Белоруссия это понимает и на эти условия не идет.

— Сильно ли принципиальность Лукашенко раздражает Кремль, на ваш взгляд?

— Самая бессмысленная вещь — комментировать то, что находится в чужих головах. Обе стороны в самой высокой степени раздражают друг друга, но не могут никуда деваться друг от друга: Россия никуда со своего места не сдвинется, Белоруссия тоже, отношения между странами находятся в напряженном состоянии, потому что, опять же, цели взаимодействия не соответствуют заявленным целям, и в этом главное противоречие. Поэтому будут продолжаться «игра» и «перетягивание каната». Я крайне сомневаюсь в том, чтобы стратегическая позиция Лукашенко изменилась и он согласился бы на действия, угрожающие суверенитету Белоруссии.

— Как все-таки может решиться нынешняя проблема Белоруссии с покупкой газа и нефти? Пойдет Кремль на какие-то уступки?

— Я уверен, что Белоруссия будет искать все иные возможные источники доступа к нефти и газу не из России. Для России, конечно, выгодно, чтобы Белоруссия оставалась потребителем российских нефти и газа, поэтому Путин не может вести себя ультимативно, ему нужен такой покупатель, как Белоруссия. А кроме того, Белоруссия играет колоссальную роль в транзите газа, через страну проходят межгосударственные газопроводы, и перекрыть ей газ, как кислород, невозможно. Как, кстати, невозможно полностью перекрыть газ и Украине — это лишает Россию рынков сбыта. В этом смысле и Белоруссия, и Украина, будучи транзитными операторами, имеют существенные рычаги давления и влияния на Россию, потому что европейский потребитель газа, безусловно, занимает позицию необходимости беспрепятственного получения оплаченного товара.

Конечно, Белоруссия будет делать все, чтобы ее собственные экономические ресурсы в максимальной степени получали долю углеводородов не из России, но там тоже есть сложности — везде нужно платить, а в Белоруссии денег не хватает. В этой ситуации Россия ведет себя достаточно хитро: она понимает, что Лукашенко будет готов получать газ и нефть «бесплатно», но при этом увеличивающаяся сумма долга перед Россией дает возможность оказывать давление на Белоруссию в этом вопросе.

Фото kremlin.ru

Лукашенко — это образец для Владимира Путина в той модели, которую строит Путин. То есть Лукашенко в ситуации угрозы, в ситуации «осажденной крепости» аккумулировал вокруг себя значительную часть белорусского общества — патерналистсткого, зависимого общества, не обладающего достаточным объемом информации

— В этом году, по всей видимости, осенью, Александр Лукашенко, возглавляющий Белоруссию более 25 лет, пойдет на очередной президентский срок. Все пройдет гладко для белорусского лидера?

— У Лукашенко не будет никаких проблем на выборах президента. Он построил такую государственную модель и такие общественные отношения, при которых он является безальтернативным политиком. На сегодняшний день политика, который был бы готов легально выйти на выборы в Белоруссии и аккумулировать значительное число голосов против Лукашенко, не существует.

Кроме того, Лукашенко — это образец для Владимира Путина в той модели, которую строит Путин. То есть Лукашенко в ситуации угрозы, в ситуации «осажденной крепости» аккумулировал вокруг себя значительную часть белорусского общества — патерналистсткого, зависимого общества, не обладающего достаточным объемом информации.

Но реальная картина президентских выборов в Белоруссии станет понятна только тогда, когда станет ясно, какие политики выйдут на президентские выборы и будет ли там хотя бы один содержательный конкурент Лукашенко, то есть человек, который заявит другие приоритеты государственной политики. Если такой человек появится и дойдет до голосования, то он может собрать значительное число голосов. Но тут сложность еще в том, что в Белоруссии остается крайне нечестной ее избирательная система. Как она поведет себя в ситуации заведомо массированного голосования за другого политика, неизвестно.

