Деньги от «Газпрома» увели в Казахстан по липовым платежкам за удобрения?

Казанского бизнесмена обвинили в валютной афере на 16,5 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Как бомж стал директором фирмы, пересекал ли КАМАЗ с подложными номерами границу и выпускал ли казахстанский производитель мясных консервов еще и удобрения с несуществующим названием? Ответить на эти вопросы должен казанский суд, где началось рассмотрение детективной валютной истории. Вину в выводе 16,5 млн рублей по липовым документам подсудимый не признает, кивает на партнера — супруга главной фигурантки дела о крушении теплохода «Булгария».

Версия обвинения: ни товара, ни поставки



Валютная сделка 2017 года привлекла внимание казанских силовиков после скандала с хищением 220 млн рублей из местного филиала банка ФК «Открытие». Стали проверять все возможные способы вывода средств и обнаружили договор между казанским НПП «ЭкоИнновации» и ТОО «Барыс ет Логистик» из города Уральск Казахстана. За поставку удобрения «Гуминокс» по цене 2 453 рубля за килограмм российская сторона заплатила 16,450 млн рублей.

Итогом проверок стало уголовное дело в отношении бывшего директора «ЭкоИнноваций» Владимира Малафеева, выпускника биолого-почвенного факультета КГУ, ныне работающего в Фонде поддержки и развития филантропии. Его обвинили в совершении незаконной валютной операции по переводу средств на счет нерезидента с использованием подложных документов и крупном размере (п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ), а также в двух эпизодах с незаконным созданием юрлица через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК).

На старте процесса в Вахитовском райсуде Казани помощник прокурора района Рамиль Галеев огласил обвинение бизнесмену. По версии силовиков, тот в июне 2017 года открыл счет в ФК «Открытие», приискал фирму-контрагента в Казахстане и на своем ноутбуке изготовил договор поставки удобрений «Гуминокс», товарно-транспортные накладные, справки о прохождении пограничного контроля и т. д. После чего представил эти документы в казанский филиал «Открытия» и попросил перевести в Казахстан на счет поставщика 16,5 млн рублей. 4 июля деньги ушли.

На старте процесса в Вахитовском райсуде Казани помощник прокурора района Рамиль Галеев огласил обвинение бизнесмену

«Перечисленные документы являются вымышленными, так как удобрения с таким наименованием не существует. Фактически в «Барыс ет Логистик» товар не производился, его ввоз в Россию не осуществлялся», — выступил в суде по первому эпизоду гособвинитель.

Далее Галеев сообщил, что в ноябре — декабре 2017-го Малафеев договорился с двумя знакомыми о регистрации на них двух фирм — «Трест» и «Индустрия». Используя копии их паспортов, подготовил нужные для регистрации документы и поручил этим знакомым — Галимову и Чумариной — оплатить регистрационный сбор и забрать документы из налоговой. За свои услуги подставные учредители получили по 15 тысяч рублей. Какую цель преследовал организатор схемы, гособвинитель не уточнял. Лишь отметил — Малафеев успел заказать и получить печать ООО «Трент», однако совершенные с ее помощью сделки обвиняемому не предъявляют.

Версия подсудимого: «Я только счет по просьбе Инякина открыл»

«Статью 173.1 по двум эпизодам признаю, 193.1 не признаю», — обозначил свою позицию подсудимый Владимир Малафеев. Его адвокат Марсель Мубаракшин пояснил суду: «Мы в данном процессе будем опровергать доводы следствия. Готовы документами подтвердить — препарат существует, по нему проводились исследования, есть научные работы».

В перерыве заседания Владимир Малафеев изложил журналисту «Реального времени» свою версию валютной сделки 2017 года. С его слов, НПП «ЭкоИнновации» под его руководством занималось рекультивацией земель после газо- и нефтедобычи по разработанной им и его коллегами технологии, прошедшей государственную экологическую экспертизу. Однако организатором проектов по рекультивации Малафеев называет директора дружественного НПО «ЭкоИнновации» Сергея Инякина, утверждая, что тот является мужем отсидевшей за крушение теплохода «Булгария» Светланы Инякиной. После пересмотра приговора, амнистии и применения закона о зачете сроков Инякина вышла из колонии в 2018 году — на 6 лет раньше первоначально назначенного срока.

Адвокат Марсель Мубаракшин (справа) пояснил, что к делу приобщен крайне невнятный допрос директора казахстанской фирмы «Барыс ет Логистик», который подтверждает лишь приезд казанцев в Уральск, а на остальные вопросы ответа не дает

— Инякин ко мне подошел и сказал: «Володя, у моей фирмы счета заблокированы, а назревает большая сделка с госструктурой. Давай платеж через твою фирму сделаем закупку». А я в то время просто в неадекватном состоянии был. Говорю: «Сергей, я этим заниматься не буду, давай бухгалтеру объясним, что и зачем». Дальше я по просьбе Инякина только счет в банке открыл, а потом мы с ним ездили в Казахстан, где нам показывали мешки с нужным веществом на складе, — рассказывает Малафеев.

По словам обвиняемого, партнер представил лабораторные исследования с подтверждением — товар казахстанской фирмы содержит отвалы бурого угля, а значит, и необходимые для рекультивации вещества. Со ссылкой на Инякина, Малафеев говорит: товар из Казахстана был получен и использован по назначению. Впрочем, на данный момент он уже не уверен, что так оно и было.

Простой вопрос, найдены ли перечисленные в Казахстан деньги и кто ими завладел, вызвал возмущение обвиняемого: «Да их никто и не искал!» Адвокат Марсель Мубаракшин пояснил, что к делу приобщен крайне невнятный допрос директора казахстанской фирмы «Барыс ет Логистик», который подтверждает лишь приезд казанцев в Уральск, а на остальные вопросы ответа не дает.

С какой целью Малафеев создавал фирмы с подставными учредителями, он рассказать не пожелал, повторив, что в этой части вину признает.

КАМАЗ с госномером «Судзуки» и директор-бомж

Вызванный в качестве свидетеля Сергей Инякин на заседание не пришел. С согласия сторон судья Алмаз Ахметжанов разрешил огласить его показания на предварительном следствии. Тогда свидетель рассказывал, что об удобрении «Гуминокс» узнал от Малафеева, который нашел поставщика в Казахстане. Со слов Инякина, никаких должностей в НПП «ЭкоИнновации» он не занимал, но по просьбе партнера ездил с ним в Уральск смотреть тот самый товар, при этом в переговорах и составлении документов участия не принимал.

Также Сергей Инякин уверял, что лично присутствовал при осмотре прибывшего из Казахстана товара, однако ввиду выявленных нарушений по качеству товар решили вернуть поставщику, чтобы заменил. «Каким образом и на каком автомобиле возвращали товар, мне неизвестно. В последующем Малафеев осуществлял очистку почвы с этим препаратом на территории Пестречинского района и в Башкирии — для повышения урожайности», — процитировал гособвинитель показания свидетеля.

Вызванный в качестве свидетеля Сергей Инякин на заседание не пришел. С согласия сторон судья Алмаз Ахметжанов разрешил огласить его показания на предварительном следствии

На очной ставке между Малафеевым и Инякиным прозвучала информация о выигранном тендере «Газпрома» на выполнение тех самых работ по рекультивации.



Весьма любопытным оказался и допрос оперуполномоченного по особо важным делам Татарстанской таможни Алексея Игнатьева. В 2018-м он был главным таможенным инспектором по валютному контролю в Татарстане и по итогам проверки той самой сделки с удобрениями сделал вывод — поставки не было.

С помощью запросов Игнатьев выяснил, что указанная в договоре поставки казахстанская фирма и ее директор существуют, деньги были переведены на ее счет в местном отделении Сбербанка, однако специализация «Барыс ет Логистик» — скотоводство, выпуск мясных консервов. «Представитель контрагента подтвердил — контракт с «ЭкоИнновациями» они заключали, отношения были, но каким образом осуществлялась поставка, не знают. По договоренности, товар должна была вывезти российская сторона», — свидетельствовал таможенник.

— Ставился ли вопрос о том, занимается ли эта фирма производством удобрений? — поинтересовался судья Алмаз Ахметжанов.

— Да. Но в этой части казахстанские коллеги некорректно опросили. Ответ мы не получили, как и на многие другие вопросы, — сообщил свидетель.

Желание Малафеева объясняться в таможне лишь в присутствии адвоката проверяющий почему-то приравнял к отказу от дачи показаний. А дальше раскрыл козыри своего собственного расследования: по данным погранслужбы Казахстана, указанный в представленных документах о перевозке груза КАМАЗ вообще не существует — данный госномер принадлежит легковушке «Судзуки» совсем с другим владельцем. Более того, ни КАМАЗ, ни «Судзуки» с таким номером из Казахстана в Россию или обратно в указанный период не въезжали. Талоны о пересечении границы таможенник назвал кустарной подделкой.

По итогам услышанного подсудимый счел нужным уточнить, что к переводу фирмы на Яруллина никакого отношения не имеет. И адресовал вопросы к прогулявшему суд Инякину

Если верить документам, удобрения из Казахстана ввезли на несуществующем КАМАЗе, затем отправили назад в связи с истекшим сроком годности, а позже получили новую партию — на том же КАМАЗе. В вывозе же было задействовано российское транспортное средство, правда, его владелец открестился от поездок в Казахстан и сообщил — его бензовоз физически не мог заниматься перевозкой указанного товара.

— А удобрение-то существует? — уточнил помощник прокурора Рамиль Галеев.

— Ничего подобного в интернете я найти не смог. Есть похожие, гуминовые вещества, но их цена на порядок ниже — от 100 до 500 рублей за килограмм, — пояснял таможенник.

Также он обратил внимание суда — на момент проверки единственным владельцем и директором НПП «ЭкоИнновации» являлся некто Яруллин Радик Гусманович: «По данным сотрудников УЭБ и ПК МВД, этим человеком оказался бомж, который фактически живет на улице. Они его каким-то образом смогли найти, но объяснения от него не получили».

В связи с неявкой свидетелей процесс был отложен. По итогам услышанного подсудимый счел нужным уточнить, что к переводу фирмы на Яруллина никакого отношения не имеет. И адресовал вопросы к прогулявшему суд Инякину.

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Первый в Татарстане приговор по незаконному выводу валюты за рубеж вынесли в прошлом году в Челнах. За перекачку 62 млн рублей по липовым контрактам на закупку лампочек с вымышленной китайской фирмой признавший вину предприниматель Равиль Андаржанов получил 2 года лишения свободы.