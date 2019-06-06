Татарстанец осужден за незаконный вывод 62 млн рублей в Китай

В Набережных Челнах вынесли первый в Татарстане приговор по незаконному выводу валюты за рубеж. 35-летнего предпринимателя Равиля Андаржанова наказали 2 годами лишения свободы за перекачку 62 млн рублей по липовым контрактам на закупку лампочек с вымышленной китайской фирмой.



Как ранее сообщало «Реальное время», деньги уходили в 2016—2017 годах через четыре челнинские фирмы, оформленные на подставных граждан. Всего было 24 сделки, каждый раз на сумму менее 50 тысяч долларов — чтобы избежать внимания банков и оформления паспорта внешнеэкономической деятельности.

В ходе следствия сотрудники МВД РТ установили, что ни по одному контракту товар в Россию не поступал, однако Андаржанов получал свои 7% от незаконных сделок.

За совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов уроженцу Узбекистана грозил срок от 5 до 10 лет колонии. Суд счел возможным назначить более мягкое наказание.

Приговор уже вступил в силу.