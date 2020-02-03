Летим в Европу — 2020: что изменилось в получении шенгенской визы

Правила получения шенгенской визы изменились впервые за 10 лет — есть несколько приятных нововведений

Фото: Александр Исаков / oblgazeta.ru

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы. Изменились сроки подачи, стоимость визы (но не для всех), порядок подачи документов и даже бланки анкет. «Реальное время» подробно рассказывает об изменениях и о том, как они повлияют на российских путешественников.

Изменения назрели

В своем официальном сообщении Евросоюз акцентирует внимание на том факте, что последний раз правила получения шенгенской визы менялись в 2010 году. При этом за последние 10 лет количество заявок на визу возросло на целых 57% — с 10,2 млн до 16 миллионов. В связи с этим назрела необходимость актуализировать правила.

Всего, напомним, в Шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза и четыре ассоциированные с ним страны — Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Путешественник, получивший краткосрочную визу в эти страны, может свободно поехать в любую из них на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Путешественник, получивший краткосрочную визу в эти страны, может свободно поехать в любую из них на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. Фото Максима Платонова

Вот список наиболее важных изменений:

Стоимость «шенгена» возрастет. Но не для всех.



В пресс-службе Евросоюза напоминают, что стоимость консульского сбора при оформлении визы не менялась с 2006 года, невзирая на инфляцию. Ранее стоимость «шенгена» составляла 60 евро, теперь эту планку поднимают до 80 евро. «По международным стандартам, сбор в 80 евро — это немного. Для сравнения, сбор за туристическую визу в США составляет 143 евро, в Китай — 126 евро. Путешествующим в Австралию придется заплатить за визу 90 евро, в Новую Зеландию — 146 евро. Виза в Канаду стоит 68 евро, в Индию — 95 евро, в Великобританию — 112 евро, — сообщает пресс-служба Евросоюза.



Но Россия и еще ряд стран входят в периметр Соглашения об упрощении визового режима, которое устанавливает более низкую планку консульского сбора — 35 евро. И эта цена не изменится и сейчас — для граждан России консульский сбор останется прежним.



Напомним, что консульский сбор не возвращают — даже если в визе отказали.

В пресс-службе Евросоюза напоминают, что стоимость консульского сбора при оформлении визы не менялась с 2006 года, невзирая на инфляцию. Ранее стоимость «шенгена» составляла 60 евро, теперь эту планку поднимают до 80 евро. «По международным стандартам, сбор в 80 евро — это немного. Для сравнения, сбор за туристическую визу в США составляет 143 евро, в Китай — 126 евро. Путешествующим в Австралию придется заплатить за визу 90 евро, в Новую Зеландию — 146 евро. Виза в Канаду стоит 68 евро, в Индию — 95 евро, в Великобританию — 112 евро, — сообщает пресс-служба Евросоюза. Но Россия и еще ряд стран входят в периметр Соглашения об упрощении визового режима, которое устанавливает более низкую планку консульского сбора — 35 евро. И эта цена не изменится и сейчас — для граждан России консульский сбор останется прежним. Напомним, что консульский сбор не возвращают — даже если в визе отказали. Документы можно будет подать в электронном виде



В большинстве случаев заявление на получение визы можно будет заполнить в стране проживания заявителя и подать его в электронной форме и с электронной подписью. До сих пор принимались лишь физические копии документов.



К меньшинству случаев относится ситуация, когда необходимо получить отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев. Тогда заявитель обязан будет лично подавать документы на визу в консульском отделе или визовом бюро.

Теперь подавать на визу можно не за три месяца до даты предполагаемой поездки, а за шесть — срок увеличился вдвое. Фото 2gis.com

Сроки подачи виз продлили



Теперь подавать на визу можно не за три месяца до даты предполагаемой поездки, а за шесть — срок увеличился вдвое. Минимальный отрезок времени остался прежнем — не менее чем за 15 дней до даты отбытия.



Стандартный срок рассмотрения заявления — 15 дней. Но теперь в случае необходимости дополнительной проверки срок может увеличиться до 45 календарных дней. На данный момент максимальный срок составляет 30 календарных дней.



Тем, кто часто путешествует в страны Шенгенской зоны, будет легче получать долгосрочные визы. Период действия их визы при каждом следующем обращении будет последовательно расти от 1 до 5 лет. Для успешного решения по годичной визе станет необходимо «откатать» три краткосрочные без нарушения установленных норм.



Визу на 2 года выдадут в случае беспроблемного использования годичной. Далее требования симметричны.

Теперь подавать на визу можно не за три месяца до даты предполагаемой поездки, а за шесть — срок увеличился вдвое. Минимальный отрезок времени остался прежнем — не менее чем за 15 дней до даты отбытия. Стандартный срок рассмотрения заявления — 15 дней. Но теперь в случае необходимости дополнительной проверки срок может увеличиться до 45 календарных дней. На данный момент максимальный срок составляет 30 календарных дней. Тем, кто часто путешествует в страны Шенгенской зоны, будет легче получать долгосрочные визы. Период действия их визы при каждом следующем обращении будет последовательно расти от 1 до 5 лет. Для успешного решения по годичной визе станет необходимо «откатать» три краткосрочные без нарушения установленных норм. Визу на 2 года выдадут в случае беспроблемного использования годичной. Далее требования симметричны. Новые бланки



В новых бланках необходимо заполнить новые поля, а именно дополнительную информацию о целях поездки и обозначить все страны Шенгена, которые путешественник планирует посетить. В новых бланках по отказам станет легче понять причину отрицательного решения консульства. Некоторые пункты были разделены, что позволит конкретизировать и расширить список решений по отказу.



Кроме того, консульства уже начали выдавать визы с новым дизайном — правда, там изменения чисто косметические.

В визовом центре «Шенген-консалт» подтвердили «Реальному времени», что для россиян размер консульского сбора не изменится — те же 35 евро. Фото kazanfirst.ru

Что говорят об этом в Татарстане

В визовом центре «Шенген-консалт» подтвердили «Реальному времени», что для россиян размер консульского сбора не изменится — те же 35 евро. И путешествие действительно можно организовывать уже за шесть месяцев: об этом официально объявило большинство консульств стран Шенгенской зоны (кроме почему-то Финляндии). Но там же заявили, что с точки зрения электронной подачи документов все пока остается по-прежнему.

В «Визовом центре Казань» также сообщили, что на практике порядок подачи документов в электронном виде еще не начал использоваться. Кроме того, в центре заявляют, что стоимость визового сбора для россиян «пока не выросла, но в будущем вырастет» с 35 евро до более крупной суммы. По словам представителя центра, в подавляющем большинстве случаев россиянам шенгенские визы одобряют.

Еще на одно изменение обратил внимание гендиректор компании Companion SP Сергей Пасечник:

— Будет проще тем путешественникам, которые реально едут в ту страну, в консульство которой подают заявку на визу. То есть не нарушают правило «первого въезда». Бывают такие, которые подают заявку в консульство, скажем, Франции, а едут сразу в Германию — с этими нарушениями будут бороться. Кроме того, будет намного проще тем, кто путешествует часто и без нарушений, — для них будут продлевать сроки визы.