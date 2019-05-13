В Уфе тысячи мусульман примут участие в Республиканском ифтаре

Фото: Олег Тихонов

В Уфе состоится Республиканский ифтар, который соберет несколько тысяч человек. Среди предполагаемых мест проведения массового разговения рассматриваются спорткомплекс «Уфа-Арена» и этнический парк «Ватан». Об этом в интервью корреспонденту «Реального времени» сообщил врио председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин.

«В этом году планируем провести республиканский ифтар на несколько тысяч человек. Площадку пока выбираем. Это будет либо парк «Ватан», либо комплекс «Уфа-Арена», либо еще где-то», — отметил Айнур хазрат.

При этом врио муфтия Башкирии рассчитывает на поддержку республиканских властей в организации мероприятия в месяц Рамадан. Дату проведения глава ДУМ РБ не уточнил.

Также в интервью нашей интернет-газете Биргалин рассказал о причинах ухода своего предшественника Нурмухамета Нигматуллина, уфимской мечети-долгострое «Ар-Рахим», переговорах с врио главы РБ Радием Хабировым, ярлыке ваххабита, отношениях с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином и председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином.

Как писало «Реальное время», 25 мая в столице Татарстана VII Республиканский ифтар пройдет на стадионе «Казань Арена». На мероприятие соберутся 15 тысяч человек.