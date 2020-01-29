«У Шойгу две ипостаси: в качестве художника и в качестве скульптора»

На живопись, графику и скульптуру работы министра обороны России можно будет полюбоваться в Казанском кремле с августа по сентябрь

Выставка работ Сергея Кужугетовича Шойгу — одна из 48 позиций, опубликованных в рамках почти 12-миллионного тендера музея-заповедника «Казанский Кремль» на организацию выставок и мероприятий в 2020 году. Но, пожалуй, она вызывает наибольший интерес в среде простых обывателей, не обремененных искусствоведческим бэкграундом. «Реальное время» выясняло, когда и где пройдет выставка, как ее организовывают и что думают профессионалы о творческих способностях министра.

Скромный министр против персональной выставки

Грядущая выставка работ министра обороны России Сергея Шойгу обойдется в 450 тысяч рублей. Полюбоваться на картины можно будет в музее кремлевского Пушечного двора с августа по сентябрь.

«На выставке планируется представить изделия из дерева, живопись и графику (как картины, так и альбомные зарисовки и карандашные наброски) министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. Особое место занимает скульптура, выполненная из капа (наросты на деревьях. — прим. ред.) — любимого материала автора», — говорится в техническом задании.

Впрочем, как уточнил для «Реального времени» директор музея Пушечного двора Александр Расходчиков, речь идет не совсем о персональной выставке министра обороны — это будет совместный выставочный проект с Русским географическим обществом (Шойгу — его президент). В эту экспозицию и войдут работы Сергея Кужугетовича.

— Хотелось бы, чтобы это была персональная выставка, но не получается. Дело не в том, что работ немного — их более чем достаточно. Просто на персональную выставку он не согласится. Все остальные выставки у него тоже были совместные, он не разрешал свои картины использовать на персональных выставках.

Расходчиков пояснил, что инициатором выставки стал именно «Казанский Кремль»:



— Мы посмотрели другие выставочные проекты по всей стране и решили, что зрителям было бы довольно интересно посмотреть на Шойгу не только как на крупного руководителя, но просто на человека, который увлекается рисованием, изделиями из дерева. Работы у него довольно-таки интересные.

Картина маслом, скульптура капом

Ранее министр уже выставлял свои работы в Москве, Красноярске и у себя на родине, в Тыве. В столице на его выставке представили 36 картин, выполненных маслом, акварелью и простым карандашом, а также скульптуры из уже упомянутого капа. На ту выставку, к слову, пришел известный музыкант Сергей Шнуров.

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — заявлял Шойгу журналистам.

В Москве на выставке представили 36 картин, выполненных маслом, акварелью и простым карандашом. Фото sntch.com

К слову, бывший председатель Верховного Хурала Республики Тыва Каадыр-оол Бичелдей рассказывал нам, что талант Шойгу не ограничивается живописью и графикой:

— Да, Шойгу картины пишет, фильмы снимает, он также и по дереву работает (особенно интересны изделия из коряг). У него очень широкий круг интересов. Те, кто был у него дома или на даче, видели его работы. Я сам видел его картины и работы по дереву тоже.

Член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств РТ Фарид Якупов в разговоре с «Реальным временем» сравнил работы Шойгу с творчеством других сильных мира сего, которые тоже были не чужды искусству — например, с картинами Уинстона Черчилля:

— Для меня творчество Шойгу — полная неожиданность. Но я знаком с творчеством других художников-непрофессионалов, например, с работами принца Чарльза, Уинстона Черчилля, из наших — режиссера Станислава Говорухина. Хотя они, конечно, гораздо более профессиональны. Но у Шойгу две ипостаси: в качестве художника и в качестве скульптора. Он берет так называемую природную скульптуру и ее доводит — получаются очень интересные вещи. Это вообще характерно для Тывы, Бурятии. Мне, например, понравилось сочетание природного дерева с бронзовыми скульптурками — это абсолютно новое, это интересно и красиво. Что касается живописи — очень похвально, что он пишет с натуры. Часто самодеятельные художники занимаются высасыванием из пальца, а он — работает с натуры. Желание, стремление — за это пять, но по уровню — наверное, тройка. Посмотрите работы Уинстона Черчилля, там совсем другой уровень самодеятельности.

Фарид Якупов: «У Шойгу две ипостаси: в качестве художника и в качестве скульптора. Он берет так называемую природную скульптуру и ее доводит — получаются очень интересные вещи». Фото sntch.com

О Черчилле вспоминает и Константин Плотников, искусствовед, кандидат филологических наук, сотрудник РАНХиГС:

— Если коротко, то все это из серии ремесел. Человек любит работать с материалом, мы это видим в скульптуре. Хорошие пейзажи, зимние, «русская тема», так сказать, но это просто пейзажи. Можно сравнить с картинами Черчилля, в каком-то смысле. То есть все это — формы проявления интереса в области художественного. Что ж — это прекрасно! Но это не имеет никакого отношения к высокому искусству — грубо говоря, не Левитан и не Васильев. Вы же не назовете песни Григория Лепса поэзией, даже если их написал новый премьер-министр Мишустин? Так вот и эти пейзажи не становятся искусством, только потому что их написал министр обороны. Но, повторюсь, это не плохо и не хорошо, такие формы ремесла должны существовать. Любые непрофессиональные формы творчества — это гораздо лучше, чем, например, Никас Сафронов, который на «полном серьезе» считает себя художником, на самом деле им не являясь.

Организуют мероприятия, строят дороги

Стоимость тендера на организацию списка мероприятий — 11,9 млн рублей. Но эта сумма охватывает все же не все эвенты, которые пройдут в 2020 году в «Казанском Кремле». На ряд выставок объявляют отдельные закупки — например, одна только экспозиция «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа», которая прошла недавно, обошлась в 18,6 млн рублей.

Постоянный подрядчик музея-заповедника «Казанский Кремль» в вопросах организации выставок — ООО с говорящим названием «Организация выставок и мероприятий» (ООО «ОВИМ»). Компания принадлежит казанской бизнесвумен Айсылу Салимовой — на нее также записано еще несколько номинальных юрлиц. За 2018 год «ОВИМ» выручила 48,1 млн рублей, зафиксировав чистую прибыль в 7,5 млн рублей.



10 миллионов ООО «ОВИМ» получило от Минкульта РТ на мероприятия по линии чемпионата WorldSkills. Фото kzn.ru

В 2018 году компания выиграла тендеры на организацию различных мероприятий от «Казанского Кремля» на 20 с лишним млн рублей и еще 913 тысяч получила по тендеру от Минкульта РТ. В 2019 году она выиграла тендер, аналогичный сегодняшнему — сразу целый список мероприятий общей стоимостью в 10 миллионов. Еще столько же компания получила от Минкульта РТ на мероприятия по линии чемпионата WorldSkills.

Но иногда «ОВИМ» удивляет неподготовленного исследователя и берет совсем «некультурные» заказы. Так, в 2017 году компания была исполнителем по контракту на услуги по санитарно-гигиеническому содержанию помещений Республиканского клинического онкологического диспансера. А в 2018 году она набрала сразу восемь заказов на различные дорожные работы в нескольких селах Татарстана.