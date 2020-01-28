В Казани фельдшеры выставили счет скорой на 27 миллионов

65 сотрудников неотложки просят взыскать моральный вред и зарплату за сверхурочные часы

Фото: Максим Платонов

Сегодня Вахитовский суд Казани приступит к рассмотрению коллективного иска сотрудников Станции скорой медицинской помощи. Как выяснило «Реальное время», 65 фельдшеров города требуют от начальства выплаты сверхурочных с 2016 года и компенсацию морального вреда — всего на сумму 27,1 млн рублей. Главврач ССМП претензии подчиненных не признает.

Требуют 36-часовую неделю и деньги



Вместо 36 часов в неделю работали по 40, а повышенную оплату за переработку не получали. Так вкратце выглядит суть претензий фельдшеров Казанской станции скорой помощи к своему работодателю.

Иск зарегистрирован 18 декабря 2019 года. Согласно базе суда, истцами признаны 65 человек, ответчиком — Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Казани». От ответчика требуют установить истцам официально 36-часовую рабочую неделю, выплатить 25 млн 824 рублей в качестве недоплаты за сверхурочную работу и еще по 20 тысяч рублей каждому (всего 1,300 млн) в счет морального вреда.

В основе иска — ссылка на постановление правительства РФ от 14 февраля 2003 года «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности». Из документа следует, что для медработников станций и отделений скорой медицинской помощи, неотложной медпомощи и т. д. установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — те самые 36 часов в неделю. Согласно Трудовому кодексу, такая продолжительность предусмотрена для тех, чьи условия труда отнесены к вредным (3—4 степень) или опасным. Также ТК РФ предусматривает, что первые два часа сверхурочной работы оплачиваются минимум в полтора раза дороже урочных часов, а последующие — минимум в двойном размере.

Именно такой подход применен в расчетах истцов. Хотя их представитель, юрист Адель Хайруллин, не исключает — при уточнении рабочего графика суммы могут поменяться. С его слов, к иску могут присоединиться еще 15 медиков скорой, а всего их на станции около 700 человек. «К тем, кто подал заявление, отношение работодателя изменилось — поставили неудобный график работы, расформировали давно сложившиеся бригады», — комментирует «гонения» на скорой представитель истцов.

По словам главврача казанской скорой, о претензиях медработников он узнал лишь после получения уведомления из суда, на переговоры недовольные не приходили. Фото kazanfirst.ru

Главврач ССМП: «Из 65 мы нашли лишь четырех, у кого была переработка»

В рескоме профсоюза работников здравоохранения заявили — в курсе конфликта на скорой, но вмешиваться в него не будут, подождут решения суда.

Главврач ССМП Казани Фарид Галяутдинов заверил «Реальное время» — никаких репрессий к заявителям нет, есть производственная необходимость и новый руководитель в одном из филиалов, который наводит порядок, в том числе по части дежурств. «Перемены людям не нравятся, но у нас же не семейный подряд», — рассуждает собеседник издания.

По словам главврача казанской скорой, о претензиях медработников он узнал лишь после получения уведомления из суда, на переговоры недовольные не приходили. Зато пошли к адвокату, которого привел один из активистов-водителей.

— Я работаю с марта 2018 года. А вопрос с 2015-го тянется, он связан со специальной оценкой условий труда, которую провели в 2015 году. В связи с этим люди работали 38 часов, а не 40, как они сами придумали, — говорит Фарид Галяутдинов. — С октября 2019 года мы перешли на оплату по 36 часов и все переработки людям будут выплачены в полном объеме вместе с январской зарплатой. Это прописано в коллективном договоре.

Правда, в двойном размере оплату за сверхурочные с октября 2019-го получат лишь те, кто не писал заявление на совместительство, уточнил главный врач в разговоре с «Реальным временем». Иски за предшествующий период он не признает, отмечая, что они составлены «по шаблону», а на поверку не соответствуют действительности:

— Когда мы по фамилиям начали смотреть, то обнаружили несоответствие. Одна фельдшер весь 2016-й год была в декретном отпуске, а просит за этот год 100 тысяч рублей за переработку. В 2017-м она же отработала лишь месяц и снова просит оплатить переработку за год. Мы из 65 человек нашли всего четырех, у которых на самом деле была переработка...

Счетная палата РТ тем временем фиксировала дефицит автопарка скорых и неэффективное использование имеющихся. Фото Максима Платонова

Проблемы скорой решаются нескоро

Зарплатный конфликт на Казанской станции скорой выплескивается в публичную плоскость уже не первый раз. В январе 2014-го около 70 работников станции вышли в пикет с требованием отставки главврача Айдара Фатыхова и повышения зарплат.

В 2017-м уже при главвраче Сергее Басанове водители скорой жаловались на поборы — необходимость покупать запчасти для служебных машин за свой счет, чтобы избежать простоя. Счетная палата РТ тем временем фиксировала дефицит автопарка скорых и неэффективное использование имеющихся.

В январе 2018-го от водителей скорой в Общероссийский народный фронт поступило сразу два обращения — одни повторяли аргументы про низкие зарплаты, простой машин из-за поломок и увод запчастей на «Авито», другие обвиняли коллег в попытке дискредитации руководства.

В марте 2018-го — перед футбольным мундиалем — на станции вновь сменился главврач.

Пока казанские фельдшеры скорой готовятся сами отстаивать свои права в суде, их коллег из Башкирии защитила Гострудинспекция. Еще прошлой осенью она выявила несоблюдение установленного режима рабочего времени и отсутствие двойной оплаты труда медиков при работе даже в их законные выходные дни.