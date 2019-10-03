Фельдшерам скорой помощи Башкирии не доплачивают за сверхурочную работу

Гострудинспекция Башкортостана отчиталась о результатах внеплановых проверок в подразделениях скорой помощи в республике. До конца ноября запланировано свыше 40 выездов, половина из них уже осуществлена.

— По итогам проведенных проверок выявлено несоблюдение установленного режима рабочего времени. Типична ситуация, когда фельдшер скорой помощи отрабатывает свою смену, а потом еще и чужую. Надлежащим образом это не оформляется, оплата производится в одинарном размере. То же самое видим по сверхурочной работе, — рассказала заместитель руководителя Гострудинспекции РБ Оксана Ванскова.

Так, в Ишимбайской центральной районной больнице фельдшеры скорой помощи привлекались к работе в свои выходные дни, однако оплата произведена в одинарном, а не двойном размере, как того требует статья 153 ТК РФ. Сверхурочная работа, фактический учет которой в нарушение ст. 99 ТК РФ не ведется, оплачивается также в одинарном размере, что противоречит ст. 152 ТК РФ. Кроме того, нарушены сроки выплаты зарплаты, денежная компенсация за это (ст. 236 ТК РФ) не произведена, привела пример чиновница.

По ее словам, укомплектованность врачами в Ишимбайской ЦРБ составляет 36,4%, средним медперсоналом — 74,4%, но это не означает, что за работу сверх нормы людям можно не доплачивать.

Факты привлечения фельдшеров скорой помощи к сверхурочной работе также установлены в Раевской ЦРБ — при норме в месяц 143 часа они трудятся по 200. Выплаты в учреждении произведены в соответствии с фактически отработанным временем, однако для учета рабочего времени сотрудников работодатель установил период в один год, а в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК РФ должно быть три месяца. Это существенное нарушение, так как увеличение срока учета нивелирует все положенные по закону гарантии и компенсации.

В ходе проверок также выявляются нарушения в сфере охраны труда. В основном они касаются невыдачи средств индивидуальной защиты работникам отделений скорой медпомощи.

Ранее сообщалось, что в Башкирии не хватает 1,7 тысячи врачей.