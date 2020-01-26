«Их нравы»: кризисный глава государства или лидер секретного сообщества?

Кенан Эврен — седьмой президент Турецкой Республики

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о седьмом президенте Турецкой Республики Кенане Эврене.



Президент военного положения

По уже сложившейся традиции седьмым президентом Турецкой Республики в 1980 году стал тогдашний начальник генерального штаба генерал Кенан Эврен. Однако в его случае приход к власти произошел при несколько иных обстоятельствах. Если раньше президента выбирал парламент, то с Кенаном Эвреном это случилось на всенародном референдуме.

Дело в том, что из-за политического кризиса парламент, несмотря на проведение более 500 туров выборов, так и не смог определиться с кандидатом на высший государственный пост. По этой и по многим другим причинам произошел государственный переворот, ожидаемо совершенный военными, в результате которого в стране была прекращена всякая политическая деятельность, расформирован парламент, введено военное положение и, через некоторое время, изменена конституция и избран новый руководитель страны.



Если раньше президента выбирал парламент, то с Кенаном Эвреном это случилось на всенародном референдуме. Фото caddeturkiye.com

Рынок, МВФ, девальвация

Будущий президент родился в 1917 году в городе Маниса, его родители были выходцами с Балкан. Начальное и среднее образование он получил на своей малой родине, далее поступил в военный лицей, окончил артиллерийское училище и военную академию и занимал различные должности в системе генерального штаба. Некоторое время служил в Корее, где командовал турецким полком при военной миссии ООН. К 60 годам по удачному для него стечению обстоятельств оказался одним из самых высокопоставленных военных чинов и занял должность командующего сухопутными войсками Турции, который по негласной традиции через некоторое время становился начальником генштаба, а далее президентом республики.

Государственный переворот и период президентства Кенана Эврена оставили глубокий отпечаток в истории Турции. Можно сказать, что страна до сих пор переживает последствия и отголоски событий сорокалетней давности. С одной стороны, тогда был прекращен политический кризис и преодолено разделение на правых и левых. В то же время из-за жесткого военно-государственного управления пострадало более 1,5 миллиона человек. Многие, как часто бывает в такой ситуации, оказались без вины виноватыми.

Кроме того, была дана возможность формирования новых политических сил и был осуществлен переход на рыночную модель экономики при непосредственном участии Международного валютного фонда. Это привело к девальвации турецкой лиры и усугублению экономического положения страны. Подобную картину много лет спустя мы будем наблюдать и на примере Российской Федерации. Наконец, Кенан Эврен считается архитектором турецко-исламского синтеза, своеобразного союза правых националистов и приверженцев ислама.

В совокупности создается очень противоречивая палитра событий, которые довольно сложно оценивать, оставаясь при этом объективным. В целом переворот 80-х годов и президентство Эврена вызывают сегодня в основном негативные эмоции среди турецких граждан.

Президентство Эврена продлилось 9 лет и закончилось в 1989 году. Фото frmmagazin.com

Довольно много и тех, кто видит в нем агента иностранного влияния. Существует мнение, что он был якобы лидером секретного сообщества в рядах вооруженных сил, созданного НАТО и ЦРУ, которое называлось «Особый боевой департамент». По мнению некоторых историков, такие секретные подразделения создавались после второй мировой войны в странах НАТО в рамках плана Stay-behind, для ведения подрывной работы в случае советской оккупации. Так как предполагаемой оккупации так и не произошло, эти секретные организации начали набирать силу и оказывать существенное влияние на внутреннюю политику, а порой и свергать существующие режимы, как это произошло в Греции, Турции и почти произошло в Италии.

Разжалован в рядовые и приговорен к пожизненному сроку

Так или иначе президентство Эврена продлилось 9 лет и закончилось в 1989 году, когда впервые за долгие годы президентом стало гражданское лицо, и этим лицом оказался бывший премьер-министр Турции Тургут Озал, возглавлявший образованную после переворота партию Родины.

В 2010 году в Турции был проведен референдум, внесший некоторые изменения в конституцию страны, которая была принята после переворота. В частности, эти изменения коснулись временного пункта о пожизненном судебном иммунитете для лиц, совершивших переворот. Данное изменение позволило начать судебное разбирательство в отношении Кенана Эврена и тогдашнего командующего ВВС Турции Тахсина Шахинкая. Суд признал Эврена виновным в незаконном лишении власти Сулеймана Демиреля, в ликвидации Конституции и Великого национального собрания Турции. Он был разжалован в рядовые и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Однако приговор не вступил в силу из-за смерти Кенана Эврена, который на тот момент был уже очень стар (ему исполнилось 98 лет) и немощен.

Кенан Эврен был похоронен на государственном кладбище Анкары. Фото wikimedia.org

Седьмой президент Турции Кенан Эврен был похоронен на государственном кладбище Анкары. На военной панихиде, организованной в генштабе, из гражданских лиц присутствовали только представители его семьи. Так закончилась еще одна эпоха в истории республиканской Турции.

