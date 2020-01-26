Автонеделя: успехи продаж в корпоративном секторе, популярность подержанных машин и фургон от УАЗа

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Рост корпоративных продаж «Лады» и успехи Volkswagen в каршеринге

На фоне общего падения автомобильного рынка АвтоВАЗ показал впечатляющие результаты по продажам в корпоративном секторе. Как на неделе сообщила пресс-служба автопроизводителя, дилеры компании в 2019 году продали юридическим лицам 86 тысяч машин Lada. Это более чем на четверть (а точнее, на 27%) больше, чем показатель 2018 года. Чаще всего продавались модели Granta, Largus и Vesta. При этом общее количество проданных автомобилей Lada (как юридическим, так и физическим лицам) за год выросло всего на 1%.

Тем временем Volkswagen также увеличил продажи корпоративным клиентам в России — но лишь на 8,7%, до 34,7 тысячи автомобилей. Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу производителя. Интересно, что при этом доля корпоративных продаж составила 33,2% — то есть каждая третья машина под брендом немецкого производителя в России была продана юридическим лицам. Во многом такой значительный рост связан с успехом модели Polo — их было продано 25,6 тысячи штук. При этом сообщается, что продажи Volkswagen в каршеринг выросли в два раза.

На фоне общего падения автомобильного рынка АвтоВАЗ показал впечатляющие результаты по продажам в корпоративном секторе. Фото Максима Платонова

Производители-аутсайдеры и рост рынка подержанных машин

А вот «Известия» на неделе, основываясь на статистике Ассоциации европейского бизнеса, представили список производителей, чьи автомобили хуже всего продаются на российском рынке. В списке аутсайдеров — Fiat, продавший всего 433 легковых автомобиля, Cadillac с 975 «легковушками», Smart с 746 машинами. Еще хуже продажи — у китайских Hawtai с 69 машинами и Brilliance с 266 автомобилями. Наконец, корейский SsangYong продал всего 4 машины.

О самых популярных марках на российском рынке мы регулярно рассказываем, а вот информация о подержанных машинах освещается реже. «Автостат» сообщил, что по итогам 2019 года в стране купили около 4 млн бывших в употреблении автомобилей — рост за год составил 1%. Это немного, но новые автомобили вообще «просели» на 3%. Среди самых популярных старых иномарок оказались Ford Focus со 133 тысячами штук, Hyundai Solaris со 109 тысячами и Toyota Corolla со 104 тысячами машин. В списке лидеров, кроме того, Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Фургон от УАЗа и малозаметные изменения Datsun

Ульяновский автозавод представил грузопассажирскую версию модели автомобиля «Профи». Перед машины — стандартный, от грузового «Профи», а вот сзади у него — композитный модуль с силовой клеткой из стальных труб. Между двумя «частями» автомобиля — перегородка со стеклом. В машине будет 150-сильный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра. У первого экземпляра есть возможность работы как на газе, так и на бензине — за счет этого машина сможет проехать без дозаправки около тысячи километров. У автомобиля будет несколько вариантов компоновок — в том числе шестиместная с двумя рядами сидений и десятиместная — с тремя рядами. Модель разработана совместно с ульяновской компанией «Автодом».

Ульяновский автозавод представил грузопассажирскую версию модели автомобиля «Профи». Фото mag.auto.ru

Не такие кардинальные, но все же изменения на неделе были показаны у одного из самых недорогих автомобилей на российском рынке — Datsun on-Do. Машина, которую производят на базе «Лады Гранты», получила новую форму передней части — от хэтчбека mi-Do. Кроме того, у автомобиля появились новые зеркала заднего вида со встроенными повторителями поворотников, также представители производителя обещают и снижение шумности машины. Из других изменений — задержка отключения освещения на 40 секунд после выключения зажигания, подсветка перчаточного отделения, передние сидения от все того же хэтчбека mi-Do. Стоимость автомобиля сейчас составляет от 500 тысяч рублей.