Адвокат: «Требования противников строительства мечети в Авиастрое абсурдны»

Суд приступил к рассмотрению первого группового иска казанцев, выступающих против появления мусульманского храма на пустыре возле школы

Сегодня Авиастроительный районный суд Казани завершил серию предварительных слушаний по групповому иску противников строительства мечети на пересечении улиц Симонова и Годовикова. Основное рассмотрение дела назначено на 12 февраля, но в разговоре с «Реальным временем» стороны уже озвучили свои позиции. Представитель ответчика — прихода будущей мечети «Рахматулла» — адвокат Руслан Нагиев опубликовал на своей странице в соцсети копию возражения на требования истцов, а также назвал их «абсурдными и не основанными на законе».

Сроки подачи иска нарушили, в качестве доказательства используют эскиз…

В своем исковом заявлении жители Авиастроя указывают, что строящаяся мечеть нарушает их права, и на этом основании просят суд признать незаконным разрешение на ее строительство, выданное исполкомом Казани. Однако, как заметил представитель ответчика — известный казанский адвокат Руслан Нагиев, Кодекс административного судопроизводства предписывает подавать иски о нарушении прав не позднее чем через три месяца после того, как стало известно о нарушении. В данном же случае, указывает адвокат, срок соблюден не был.

Кроме того, по словам адвоката, в своих доводах истцы опираются на имеющийся в свободном доступе эскизный проект культового сооружения. Например, взглянув на картинку, противники стройки пришли к выводу, что на территории будущей мечети слишком мало парковочных мест, а расстояние между паркингом и детскими площадками недостаточное. Адвокат ответчика Нагиев в своих возражениях указывает, что эскиз не является частью проектной документации и использовать его в качестве доказательства по делу неправильно.

Адвокат ответчика Нагиев в своих возражениях указывает, что эскиз не является частью проектной документации и использовать его в качестве доказательства по делу неправильно

«Завтра появятся противники храма или синагоги… К чему мы придем?»

Наконец, как уверяет Нагиев, истцы не объяснили, какие именно их права нарушает будущая мечеть. На своей странице в соцсети юрист написал, что после изучения материалов дела ему стало очевидно: «Исковые требования абсурдны и не основаны на законе». В разговоре с корреспондентом «Реального времени» адвокат пояснил свою позицию.

— Во-первых, истец обратился ненадлежащим образом, в обычном порядке, а подобные иски рассматриваются в административном судопроизводстве, во-вторых, истек трехмесячный срок подачи иска. В-третьих, разрешение на строительство получено с соблюдением всех надлежащих процедур: были общественные слушания, на которых жители близлежащих домов поддержали строительство мечети, все документы согласованы, исполком дал разрешение. Получить разрешение очень сложно, исполком к этим вопросам относится крайне щепетильно. Тем не менее разрешение есть, оно законное, оно неоспоренное, необжалованное, — говорит Руслан Нагиев. — В иске говорится о нарушении прав истцов, но в таких случаях истец должен обосновать, какие конкретно права нарушаются, но в иске нет внятных объяснений. Просто: «против мечети». Но если такой прецедент произойдет, то завтра появится группа людей, которая выступит против православного храма или синагоги, и к чему мы придем? Да, в Екатеринбурге люди выступили против храма на месте сквера, но в нашем случае речь идет о пустыре, на территории которого, как мне рассказали местные жители, раньше обитали бомжи, наркоманы, алкоголики…

Несмотря на собственную уверенность в абсурдности требований истцов, адвокат Нагиев не уверен в легкой судебной победе.

К иску присоединились 50 человек

Не берется предсказать исход процесса и коллега Нагиева — Александр Чернов, который представляет в суде другую сторону — интересы истцов. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он сообщил, что ответчик до сих пор не предоставил всей запрошенной в качестве доказательств строительно-разрешительной документации. По словам адвоката, по мере предоставления документов исковые требования будут уточняться и расширяться.

— 22 января состоялось очередное предварительное судебное заседание, приняты требования и назначено основное рассмотрение. Это значит, что суд проверил доводы, установил заинтересованных лиц, проверил обоснованность требований. Дело готово к основному рассмотрению. Первое заседание назначено на 12 февраля, — рассказал Чернов «Реальному времени». — У нас было ходатайство об истребовании доказательств, часть документов исполком предоставил, но большую часть — пока нет. Наши требования, по мере предоставления документов, будут дополняться. Сложно сказать, как долго будет длиться процесс, по закону есть ограничение: восемь месяцев. Все зависит от того, будет ли назначена судебная экспертиза, которая сама по себе длится 2—3 месяца. А в этом деле ее вполне могут назначить.

Как добавил адвокат, на сегодня к групповому иску присоединились порядка 50 человек.

Как ранее сообщало «Реальное время», иск, о котором идет речь, стал одним из первых в Татарстане групповых исков, поданных в соответствии с новой процедурой, которая стала доступна физическим лицам с октября прошлого года. Как подчеркивают представители группы противников строительства, в их позиции нет этноконфессиональной подоплеки: они против появления на данном участке любого капитального сооружения — как светского, так и религиозного назначения. Жильцы заявляют, что предпочли бы увидеть на данном пустыре детскую или спортивную площадку. Сторонники строительства мечети свою позицию обосновывают тем, что поблизости нет ни одного храма и для совершения религиозных обрядов верующим приходится добираться за несколько остановок от дома.