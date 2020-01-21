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В Башкирии главой района впервые избрали женщину

10:19, 21.01.2020 1
В Башкирии главой района впервые избрали женщину
Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня впервые в новейшей истории Башкирии главой района избрали женщину — Зухра Гордиенко возглавила Кигинский район.

«Признаюсь, это только первая ласточка. Мы и дальше будем доверять женщинам серьезные и ответственные посты, и исходить при этом не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента», — написал глава Башкирии Радий Хабиров во «ВКонтакте».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Башкирии. Им стал Владимир Ведерников. С 2012 по 2019 год он работал заместителем прокурора Москвы.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:54
    Значит, в Казани не избрали, а назначили
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