Новая редакция Конституции РФ от Владимира Путина — детальный разбор

В системе обеспечения законодательной деятельности опубликован текст законопроекта президента России Владимира Путина о поправках к Конституции Российской Федерации. Он будет рассмотрен в ускоренном режиме. Президент внес его в Госдуму 20 января, а уже на следующий день документ обсудил профильный комитет нижней палаты парламента. В первом чтении, как ожидается, Госдума рассмотрит его 23 января. «Знак» провел детальный разбор, как изменится Конституция по предложению главы государства.