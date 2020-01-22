Новая редакция Конституции РФ от Владимира Путина — детальный разбор
В системе обеспечения законодательной деятельности опубликован текст законопроекта президента России Владимира Путина о поправках к Конституции Российской Федерации. Он будет рассмотрен в ускоренном режиме. Президент внес его в Госдуму 20 января, а уже на следующий день документ обсудил профильный комитет нижней палаты парламента. В первом чтении, как ожидается, Госдума рассмотрит его 23 января. «Знак» провел детальный разбор, как изменится Конституция по предложению главы государства.
Пункт «т» статьи 71
- В действующей редакции пункта «т» говорится, что в ведении Российской Федерации находится «федеральная государственная служба».
Сейчас предлагается существенно расширить пункт «т» словами [в ведении Российской Федерации] «находится установление ограничении для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничении, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Статья 75
- Дополнить частью 5: «В Российской Федерации гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация социальных пособии и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».
- И частью 6: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколении и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсии в порядке, установленном федеральным законом».
Статья 77
- Дополнить частью 3: «Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)».
Статья 78
- Дополнить частью 5: «Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Статья 79
- В действующей редакции статья звучит так: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».
Предлагается дополнить ее словами «<…> Решения межгосударственных органов, принятые на основании положении международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
Статья 81
- В действующей части 2 сказано, что «президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет».
Теперь предлагается установить более высокий ценз оседлости: «Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет». Кроме того, в обновленной версии Конституции сказано, что президентом Российской Федерации может быть избран «гражданин, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства».
- Из части 3 предлагается убрать слово «подряд», новая версия звучит так: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков».
Статья 83
- В пункте «а» статьи в действующей редакции сказано «[Президент Российской Федерации] назначает с согласия Государственной думы Председателя Правительства Российской Федерации».
Новая редакция звучит так: «[Президент Российской Федерации] назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности».
- Предлагается дополнить статью пунктом «б.1»: «[Президент Российской Федерации] утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации. В случае если Председатель Правительства Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от должности, вновь назначенный Председатель Правительства Российской Федерации не представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти».
- Также предлагается добавить в статью пункт «в.1»: «[Президент Российской Федерации] принимает отставку Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации».
- Обновленный пункт «д» статьи расширяет полномочия Государственной думы России. Если в прежней версии пункта «д» говорилось, что «[Президент Российской Федерации] по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров», то в новой редакции уточняется, что президент назначает «заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной думой, и освобождает их от должности».
- Также предлагается дополнить статью пунктом «д.1»: «[Президент Российской Федерации] назначает на должность после консультации с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуации и ликвидации последствии стихийных бедствии, общественной безопасности».
- Обновленный пункт «е» статьи изложен более детально: «[Президент Российской Федерации] представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Конституционного Суда Российской Федерации; заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации; назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов». В действующей редакции пункт «е» звучал так.
Пункт «е.1» статьи предлагается изложить в следующей редакции: «[Президент Российской Федерации] представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации». В действующей редакции говорится, что Президент Российской Федерации также «назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров».
Теперь эта информация отражена и дополнена в новом пункте «е.3»: »[Президент Российской Федерации] назначает на должность после консультации с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации; назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров».
- Статью 83 предлагается также дополнить пунктом «е.4»: «[Президент Российской Федерации] вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с федеральным конституционным законом полномочии судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочии».
- В статье может также появиться и пункт «ж.1»: «[Президент Российской Федерации] формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлении внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлении социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом».
Статья 95
- Часть 2 статьи отредактирована незначительно: «В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти; представителей Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, число которых составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации (сенаторов Российской Федерации) — представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Действующая редакция выглядит так.
- Предлагается дополнить статью частью «2.1»: «Членом Совета Федерации (сенатором Российской Федерации) может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Статья 97
- Часть 1 статьи в действующей редакции звучит так: «Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах».
Теперь же, по предложению Владимира Путина, предлагается дополнить эту часть словами о том, что депутатом Госдумы может быть гражданин, «постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
Статья 102
- В действующей редакции Конституции РФ в пункте «ж» части 1 статьи говорится, что к ведению Совета Федерации относятся «назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации». В новой редакции пункта «ж» полномочия Совфеда расширяются: теперь сенаторы назначают «на должность по представлению Президента Российской Федерации Председателя Конституционного Суда Российской Федерации», а также «заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Федерации».
- Кроме того, Владимир Путин предложил дополнить статью пунктом «к» следующего содержания: «Проведение консультации по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуации и ликвидации последствии стихийных бедствии, общественной безопасности».
Статья 103
- В части 1 статьи, по предложению Владимира Путина, меняется форма того, как Государственная дума одобряет или не одобряет назначение того или иного кандидата на должность главы правительства. В прежней редакции говорится, что Госдума «дает согласие Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации». В новой редакции сказано, что Госдума премьер-министра «утверждает».
- Статью предлагается также дополнить пунктом «а.1»: «[К ведению Госдумы относится] утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д.1» статьи 83 Конституции Российской Федерации».
Статья 107
- Отредактирована часть 3. Речь в статье идет о подписании президентом федеральных законов, принятых палатами парламента. Сейчас данная часть статьи звучит так: «Если президент РФ в течение 14 дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Госдума и Совет Федерации в установленном Конституцией порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, он подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи дней и обнародованию».
К вышеизложенному добавлена часть о том, что если президент «в течение указанного срока» попросит Конституционный суд проверить данный закон, то срок подписания приостанавливается до тех пор, пока суд не вынесет решение. Если суд признает закон конституционным, то президент его подписывает. В противном случае документ возвращается в Госдуму без подписания».
Статья 108
- Отредактирована часть 2 этой статьи. Сейчас она звучит так: «Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию».
В новой редакции к вышеизложенному добавлена следующая формулировка: «Если Президент РФ в течение указанного срока обратится в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения вопроса в суде. Если КС подтвердит конституционность закона, то президент подписывает его в трехдневный срок с момента решения суда. Если КС не подтвердит конституционность закона, то президент возвращает закон в Госдуму без подписания».
Статья 110
- Статью предлагается дополнить частью 3: «Председателем правительства, заместителем председателя правительства, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин России, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство…».
Статья 111
- Часть 1: «Председатель правительства РФ назначается президентом после утверждения его кандидатуры Государственной думой».
Сейчас в Конституции сказано, что президент назначает премьера «с согласия» Госдумы.
- Часть 2: «Представление по кандидатуре Председателя правительства вносится в Госдуму Президентом РФ не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента РФ или после отставки правительства РФ, либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Председателя правительства Госдумой или освобождения Президентом РФ от должности, либо отставки председателя правительства».
В действующей редакции нет фразы об освобождении премьера от должности главой государства.
Статья 112
- Значительно изменена по сравнению с действующим видом. В частности, часть 1 дополнена словами о том, что «председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре правительства за исключением случая, когда предшествующий председатель правительства освобожден от должности президентом РФ».
- Часть 2 в новой версии звучит так: «Председатель правительства представляет Государственной думе на утверждение кандидатуры заместителей Председателя правительства РФ и федеральных министров […] Госдума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам».
Сейчас в части 2 говорится, что премьер предлагает кандидатуры заместителей и министров президенту, а не Госдуме.
- В статью добавлена также часть 3: «Заместители председателя правительства и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Госдумой, назначаются на должность президентом, президент не вправе отказать в назначении утвержденных Госдумой кандидатов».
Статья 119
- В новой редакции статья звучит так: «Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации».
По сравнению с действующей редакцией в статью добавлен запрет для судей «иметь иностранное гражданство или вид на жительство».
Статья 125
- В новой редакции статьи 125 части 1 пункта «а» говорится, что «Конституционный суд является высшим судебным органом конституционного контроля, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации. Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя КС и его заместителя».
В действующей редакции нет подобного определения Конституционного суда. Кроме того, в ней сказано, что суд состоит из 19 судей.
- Статья 125 также будет дополнена частью 5.1, которой нет в действующей редакции. В частности, ее пункт «а» гласит, что КС по запросу президента «проверяет конституционность законов до их подписания президентом».
- Пункт «б» говорит о том, что КС «в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции».
- Также статья дополнена частью 8: «Конституционный суд осуществляет иные полномочия, установленные федеральным конституционным законом».
Статья 128
- Обновленная часть 1 звучит так: «Председатель Конституционного суда РФ, заместитель председателя КС РФ и судьи КС; председатель Верховного суда РФ, заместители председателя и судьи Верховного суда назначаются Советом Федерации по представлению президента». В действующей редакции говорится, что по представлению президента и согласованию с Совфедом назначаются «судьи Конституционного суда и Верховного суда».
- Часть 2: «Председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом». В действующей редакции идет речь только о судьях. Председатели и заместители председателей судов не упоминаются.
Статья 129
- Часть 1 статьи дополнена определением прокуратуры РФ — «единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции».
- Часть 3 статьи в новой редакции выглядит так: «Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом». Из этой части убраны слова о том, что прокуроры регионов назначаются на должность «по представлению генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации».
Статья 132
- Статья 132 в новой редакции будет дополнена частью 3: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».
В действующей редакции Конституции только две части.
Статья 133
- Статья 133 в новой редакции звучит так: «Местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».
В действующей редакции статьи звучало: «…возникших в результате решений, принятых органами государственной власти».
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