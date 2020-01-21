Фатих Сибагатуллин: «Нельзя такое говорить про журналистов! Отлупить надо его самого!»

Депутат Госдумы, когда-то назвавший журналистов «слугами», осудил высказывание главы Чувашии

В российском медиа-пространстве разгорелся очередной скандал из-за оскорблений в адрес журналистов. Глава Чувашии поздравил работников прессы своего региона с Днем российской и чувашской печати, призвав «мочить» представителей СМИ, критикующих власть. По словам губернатора Михаила Игнатьева, после «заказных» публикаций о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», местным властям приходится разбираться с «неспокойной ситуацией» и митингами. Ему уже пришлось извиниться за свои слова — он заявил, впрочем, что его не так поняли. Газета «Реальное время», вспомнив другие похожие инциденты, поговорила на эту тему и с депутатом Госдумы РФ Фатихом Сибагатуллиным, когда-то назвавшего журналистов «слугами», а теперь заявляющего, что, во-первых, его тогда не так поняли, а, во-вторых, власть ругать и критиковать нужно — и в свою очередь осудил главу Чувашии за его слова.

За что Михаил Игнатьев предложил «мочить» приезжих журналистов

— Отдельные (журналисты или блогеры, — прим. ред.), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить — надо их «мочить», как в народе говорят. Надо «мочить». Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает, — передает его слова «Правда ПФО».

В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева в ответ на разгоревшийся в интернете скандал разъяснили, что его слова «мочить» некоторых журналистов и блогеров означали только призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

— Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается, — объяснили в пресс-службе.

Михаил Игнатьев все же извинился за призыв «мочить» журналистов, заявив, что смысл его речи был в другом, «но, как бывает обычно, все передернули и переиначили». Фото vk.com/gov_cap_ru

«У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения»

Однако главе Чувашии Михаилу Игнатьеву посоветовали извиниться за свое неосторожное высказывание, к этому его призвал депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, бывший журналист ВГТРК.

— Должность губернатора обязывает людей ее занимающих максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов. Поэтому я считаю, что он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом, — передала слова Ревенко пресс-служба «Единой России».

В тот же день глава Чувашии Михаил Игнатьев все же извинился за призыв «мочить» журналистов, заявив, что смысл его речи был в другом, «но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

— Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения, — привел слова Игнатьева официальный портал органов власти республики.

По его мнению, смысл фразы «был неверно интерпретирован, искажен». На самом же деле он имел в виду людей, которые только называют себя журналистами, «но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть».

— Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи, — заявил он.

Это далеко не первый раз, когда власть предержащие высказываются о журналистах либо двусмысленно, либо оскорбительно (с точки зрения собственно журналистов). Фото Максима Платонова

Как Фатих Сибагатуллин назвал журналистов слугами и предложил им прилично одеваться

Это далеко не первый раз, когда власть предержащие высказываются о журналистах либо двусмысленно, либо оскорбительно (с точки зрения собственно журналистов). Напомним, в марте 2018 года в рамках скандала с домогательствами к девушкам-журналистам депутата ГД Леонида Слуцкого другой депутат ГД из Татарстана Фатих Сибагатуллин заявил следующее:

— Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью… Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать.

Впоследствии депутат еще подлил масла в огонь, попытавшись объяснить свою позицию:

— А что, журналист командир, что ли? Это четвертая власть, третья власть? Это прислуга. Даже про учителей говорят, что обслуживают, хотя учитель явно выше любого корреспондента.

«Если мои слова не так поняли — я искренне прошу прощения у журналистов, никого не хотел обидеть»

Высказывание Сибагатуллина осудили в самой «Единой России», секретарь которой, все тот же бывший журналист и замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко, назвал позицию своего коллеги «крайне возмутительной и некорректной» и призвал его извиниться. «Единая Россия» и депутаты относятся — и всегда относились — к журналистам «с исключительным уважением, так как они профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии «Единая Россия». Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в президиум генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести», — объяснил Ревенко.

Евгений Ревенко назвал позицию своего коллеги «крайне возмутительной и некорректной» и призвал его извиниться. Фото er.ru

Однако урезонить Сибагатуллина однопартийцам удалось не сразу. «Единая Россия» мне не указ. Меня избирали 500 тысяч [избирателей Приволжского одномандатного округа]», — ответил на это Сибагатуллин, заявив, что не знает, кто такой Евгений Ревенко. И добавил, что считает своим долгом поддержать спикера Госдумы Вячеслава Володина, так как «против Володина пресса врет»:

— Почему вы, пресса, берете в обиду правду? Кто заказывает музыку, тот и танцует. Заплатили журналисту — он написал статью, — заявил Сибагатуллин, отметив, что у журналистов нет статуса. — Я депутат Госдумы. Я высший орган народной власти. А вам надо определиться: ты госслужащий или наемный, как я сказал, слуга. Извиняться еще тут…

Как Евгений Ревенко стал лучшим другом Фатиха Сибагатуллина

Впоследствии, однако, депутат вынужден был извиниться перед журналистами за то, что назвал их «прислугой», и сказал, что депутаты и представители СМИ делают одно большое дело — служат обществу. «Если мои слова не так поняли — я искренне прошу прощения у журналистов, никого не хотел обидеть. С большим уважением отношусь к вашему труду, у меня много друзей-журналистов».

Комментируя скандал с Михаилом Игнатьевым в разговоре с «Реальным временем», Фатих Сибагатуллин вновь заявил, что его тогда не так поняли:

— Я тогда в другом смысле говорил, когда говорил о журналистах как «слугах». Я говорил тогда в контексте инициативы о законе о журналистике — потому что в настоящее время закона, защищающего вас, работников прессы, нет! Не угодил ты главному редактору, шефу статьей — тебя могут спокойно уволить. И хоть бы что, ни за что он не отвечает. Помните, был случай с «Коммерсантом», когда 11 человек сразу уволили почем зря, двое заявление написали? Почему? Потому что один что-то не так написал, не понравилось это одной даме, ты знаешь, о ком я говорю (речь идет о Валентине Матвиенко, которой якобы не понравился материал издания о ее переходе в Пенсионный фонд, — прим. ред.). Я за журналистов выступал тогда! И депутат Евгений Ревенко, бывший журналист ВГТРК, рядом со мной на заседаниях ГД сидит, я для него лучший друг, старший брат, можно сказать, — заверил нас Сибагатуллин.

Сибагатуллин считает, что власть журналисты ругать не просто вправе — «власть ругать нужно». Фото welcome.mos.ru

«Нельзя такое говорить про журналистов! Отлупить надо его самого»

Он считает, что власть журналисты ругать не просто вправе — «власть ругать нужно»:

— А почему, собственно, ее не ругать, если она не работает? И меня критикуйте, если что-то не то скажу, исправлюсь! Я такой же народник как вы, из-за нашей глупости не должен страдать народ. Я никогда никого не ругал, где бы ни работал, такой же рядовой человек как вы. Нельзя такое говорить про журналистов! Отлупить надо его самого! — заявил Сибагатуллин «Реальному времени», осудив высказывание главы Чувашии. — Вместе давайте его критиковать, я буду тоже критиковать его! Говорят, кстати, в Чувашии скоро главу сменят, такой слух идет.

Как оскорбляют представителей СМИ в России и других странах

В июле 2019 года оскандалился Рамзан Кадыров, глава Чечни назвал тогда грузинского телеведущего «мразью, подонком, урожденным трусом и бесполым существом» — в ответ, впрочем, на оскорбительные высказывания ведущего в адрес президента России Владимира Путина.

Несколько лет назад оскорбительные высказывания позволил себе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, причем сделал это сначала по адресу беременной журналистки, которую после этого госпитализировали, а затем и в адрес ее коллег, которые попытались за нее вступиться — депутату пришлось извиняться перед работниками СМИ. «Им не понравилось, я с ними согласен. Немножко грубо было в конце, были слова, которые режут слух. И, может быть, немножко эмоционально было с моей стороны», — заявил он.

Несколько лет назад оскорбительные высказывания позволил себе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, причем сделал это сначала по адресу беременной журналистки, которую после этого госпитализировали, а затем и в адрес ее коллег. Фото duma.gov.ru

В декабре 2018 года журналистов назвал «бестолочами» депутат «Справедливой России» в гордуме Екатеринбурга Александр Колесников и предложил взимать со средств массовой информации деньги за информационное поводы. Отрекаться от Колесникова пришлось всей городской думе столицы Свердловской области.

Подобное происходит, впрочем, не только в России. Так, в мае прошлого года около десятка журналистских организаций Армении распространили совместное заявление в связи с имевшими место в последнее время случаями унижения чести и достоинства представителей средств массовой информации после того, как председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, будучи недоволен журналистами, позволил оскорбительные высказывания в их адрес, заявив, что журналисты берут деньги и исполняют заказ, задавая ему неприятные вопросы.

В августе прошлого года в украинских соцсетях и онлайн-медиа разгорелся скандал с новоизбранным народным депутатом от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским, который назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой из одиозного СМИ».

В ноябре 2019 года в интернете появилась запись, на которой человек, похожий по голосу на главу Ташкента, допускает оскорбительные высказывания в адрес прессы и даже угрожает журналистам.