«Их нравы»: от пожизненной неприкосновенности к пожизненному сроку

Чем закончился государственный переворот 1980 года в Турции

Фото: republic.ru (на фото - генерал Кенан Эврен)

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию — завершение рассказа о государственном перевороте, произошедшем в этой стране в 1980 году.

Проголосовали «за» из страха за свою жизнь



После переворота 12 сентября 1980 года и введения в стране военного положения власть уже в третий раз за всю историю республиканской Турции насильственным образом перешла в руки военных. По сложившейся традиции возглавил переворот начальник генерального штаба, которым на тот момент был генерал Кенан Эврен. Орган, управляющий страной, получил название «Совет национальной безопасности», он состоял из руководителей различных родов войск.

Жизнь в стране практически остановилась. Был распущен парламент, закрыты все политические партии и основные средства массовой информации, приостановлена деятельность полиции и введен комендантский час. На этом фоне возникла необходимость создания новых рычагов управления и точек опоры для развития нового общества. Поэтому был создан специальный консультативный совет, который разработал новую конституцию, заметно отличающуюся от конституции 1961 года.

Через два года после переворота проект новой конституции был вынесен на всенародный референдум, где получил одобрение 92% населения. Турецкие историки склонны полагать, что основным фактором столь высокой поддержки был обыкновенный страх людей за свою жизнь. Стоит добавить, что и ныне Турция живет по конституции, принятой в 1982 году, однако за почти 40-летний срок ее существования в нее было внесено чуть больше 20 изменений и поправок. В том числе в 2010 году был отменен пункт о пожизненной судебной неприкосновенности лиц, совершивших государственный переворот.

Через два года после переворота проект новой конституции был вынесен на всенародный референдум, где получил одобрение 92% населения. Фото ria.ru

Кроме того, на референдум был вынесен вопрос о президентстве начальника генштаба генерала Кенана Эврена, которого также поддержало население, и он стал руководителем страны на следующие 7 лет.

Военное положение продержалось 7 лет

В 1983 году были проведены всеобщие выборы, и двери турецкого парламента вновь распахнулись для народных избранников. Однако на этот раз ни одна из старых партий не смогла принять участие в выборах ввиду запрета на их деятельность и отстранения их лидеров от политики, и в парламент прошли вновь образованные политические силы. Решительную победу на выборах одержала партия Родины. Ее лидер Тургут Озал возглавил правительство. Другими партиями, прошедшими в парламент и составившими оппозицию, стали Народная партия и Национально-демократическая партия.

Начиная с 1984 года, в Турции постепенно стали отменять военное положение. Первыми от него освободились Стамбул и примыкающие районы, затем очередь дошла до Анкары и Трабзона. Лишь в середине 1987 года военное положение было отменено на юго-востоке страны в Диярбакыре, Мардине и Сиирте.

Государственный переворот нашел широкое отражение в турецкой культуре, особенно в кинематографе и в песенном жанре. Было снято множество как художественных, так и документальных фильмов о событиях почти сорокалетней давности. Многие песни, описывающие тяжелую судьбу жертв переворота, до сих пор довольно популярны среди народа.

Начиная с 1984 года, в Турции постепенно стали отменять военное положение. Первыми от него освободились Стамбул и примыкающие районы, затем очередь дошла до Анкары и Трабзона. Фото naspravdi.info

Как мы уже отметили, судебная неприкосновенность для руководителей переворота, вопреки ожиданиям, не оказалась пожизненной, зато пожизненными оказались тюремные сроки, к которым приговорили престарелых генералов спустя 30 с небольшим лет после тех памятных событий. Генерал Кенан Эврен, стоявший во главе переворота и впоследствии около десяти лет возглавлявший страну в качестве президента, также оказался среди приговоренных к пожизненному сроку. О том, как складывалась его судьба и военная карьера, мы расскажем в следующей публикации.

