Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ансамбль Татарской филармонии на гастролях в Самарканде, 1950-е годы

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Фото: из архива Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая

Татарская государственная филармония была основана в 1937 году. С тех пор она отвечает за популяризацию музыки среди населения ТАССР и за распространение татарской музыкальной традиции за пределами республики.

В годы войны артисты филармонии давали концерты в составе фронтовых бригад, а когда началось мирное время — стали колесить с гастролями по всему Союзу. Ужасы войны постепенно уходили в прошлое, и у народа рос запрос на культуру, на музыку и на ее профессиональное исполнение.

В Средней Азии и в Казахстане было многочисленное татарское население. Поэтому очень часто филармония приезжала в эти регионы, и в залах во время концертов яблоку негде было упасть.

Коллектив артистов бригады Ф. Насреддинова в Бухаре перед отъездом в Сталинабад, 1957 год

На этих концертах исполнялись и народные татарские песни, и классические произведения, и новая татарская музыка: песни Сары Садыковой, Мансура Музафарова, Джаудата Файзи. Известные татарские балетмейстеры Гай Тагиров и Файзи Гаскаров представляли богатую танцевальную программу. За рубежом, в соцлагере, выступления тоже проходили с большим успехом: первое турне по Германии, Болгарии и Польше филармония организовала еще в 1946 году, и с тех пор выступления были более или менее регулярными.

Артисты филармонии на демонстрации 1 Мая. Второй слева Назиф Салимов, первый справа Сагит Алеев, далее Зулейха Ахметова. 1953 год

Но не классикой и не фольклором единым жила филармония. В 1947 году чуть ли не в полном составе переехал в Казань из Шанхая джазовый биг-бенд Олега Лундстрема. Лундстрем учился в казанской консерватории композиции и симфоническому дирижированию, а джаз тогда был в опале. Поэтому новая жизнь коллектива под управлением «русского Дюка Эллингтона» началась только в 1956 году, когда был создан эстрадный оркестр, который потом очень активно гастролировал.



Из нововведений 1950-х — литературно-музыкальный лекторий, в задачи которого входила пропаганда классики и профессиональной татарской музыки.

Слева направо: Файзи Биккинин, Георгий Ротт, Айрат Арсланов, Джавагиря Саляхова, Фахри Насретдинов. 50-е годы

В конце 1950-х годов аудитория в Казани испытывала невиданный прежде интерес к музыкальной классике и фольклору. Кончилось время, когда нужно было выживать: теперь можно было обратиться и к «хлебу духовному». Филармония в то время ввела абонементы на концерты, совмещенные с лекциями, и сюда с удовольствием приходила молодежь. Работали артисты и по всей республике, и в крупнейших вузах, давая концерты везде, где только можно. В Набережных Челнах был образован филиал Татгосфилармонии. Артистов лектория узнала вся республика.

Выступление ансамбля народной музыки. Дирижер Суфия Саттарова, 1952 год

Артисты с успехом выступали и в столичных городах: например, в 1952 году с триумфом прошли концерты в Ленинграде.

Выступление в Ленинграде, 1952 год

А с 24 мая по 2 июня 1957 года в Москве прошла Декада татарского искусства и литературы. Ее тщательно готовили 2 года, и делегация ТАССР была представлена целыми 30 творческими коллективами. Популяризировать татарскую культуру в столице поехали 1 293 человека! Свои спектакли показали театры республики (причем не только казанские, но и, к примеру, Мензелинский колхозно-совхозный театр сразу с двумя постановками), самодеятельные коллективы. Конечно же, обойтись без Татарской государственной филармонии в этой поездке было невозможно.

Артисты Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая во время Декады татарского искусства и литературы в Москве, 1957 год

Людмила Губаева