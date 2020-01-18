Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ансамбль Татарской филармонии на гастролях в Самарканде, 1950-е годы
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 153-я
Татарская государственная филармония была основана в 1937 году. С тех пор она отвечает за популяризацию музыки среди населения ТАССР и за распространение татарской музыкальной традиции за пределами республики.
В годы войны артисты филармонии давали концерты в составе фронтовых бригад, а когда началось мирное время — стали колесить с гастролями по всему Союзу. Ужасы войны постепенно уходили в прошлое, и у народа рос запрос на культуру, на музыку и на ее профессиональное исполнение.
В Средней Азии и в Казахстане было многочисленное татарское население. Поэтому очень часто филармония приезжала в эти регионы, и в залах во время концертов яблоку негде было упасть.
На этих концертах исполнялись и народные татарские песни, и классические произведения, и новая татарская музыка: песни Сары Садыковой, Мансура Музафарова, Джаудата Файзи. Известные татарские балетмейстеры Гай Тагиров и Файзи Гаскаров представляли богатую танцевальную программу. За рубежом, в соцлагере, выступления тоже проходили с большим успехом: первое турне по Германии, Болгарии и Польше филармония организовала еще в 1946 году, и с тех пор выступления были более или менее регулярными.
Но не классикой и не фольклором единым жила филармония. В 1947 году чуть ли не в полном составе переехал в Казань из Шанхая джазовый биг-бенд Олега Лундстрема. Лундстрем учился в казанской консерватории композиции и симфоническому дирижированию, а джаз тогда был в опале. Поэтому новая жизнь коллектива под управлением «русского Дюка Эллингтона» началась только в 1956 году, когда был создан эстрадный оркестр, который потом очень активно гастролировал.
Из нововведений 1950-х — литературно-музыкальный лекторий, в задачи которого входила пропаганда классики и профессиональной татарской музыки.
В конце 1950-х годов аудитория в Казани испытывала невиданный прежде интерес к музыкальной классике и фольклору. Кончилось время, когда нужно было выживать: теперь можно было обратиться и к «хлебу духовному». Филармония в то время ввела абонементы на концерты, совмещенные с лекциями, и сюда с удовольствием приходила молодежь. Работали артисты и по всей республике, и в крупнейших вузах, давая концерты везде, где только можно. В Набережных Челнах был образован филиал Татгосфилармонии. Артистов лектория узнала вся республика.
Артисты с успехом выступали и в столичных городах: например, в 1952 году с триумфом прошли концерты в Ленинграде.
А с 24 мая по 2 июня 1957 года в Москве прошла Декада татарского искусства и литературы. Ее тщательно готовили 2 года, и делегация ТАССР была представлена целыми 30 творческими коллективами. Популяризировать татарскую культуру в столице поехали 1 293 человека! Свои спектакли показали театры республики (причем не только казанские, но и, к примеру, Мензелинский колхозно-совхозный театр сразу с двумя постановками), самодеятельные коллективы. Конечно же, обойтись без Татарской государственной филармонии в этой поездке было невозможно.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Татарскую государственную филармонию им. Г. Тукая.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым